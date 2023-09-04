https://ukraina.ru/20230904/1049160982.html

"Атака на Клинцовскую ТЭЦ". В Брянской области подавили атаку дронов ВСУ — Богомаз

"Атака на Клинцовскую ТЭЦ". В Брянской области подавили атаку дронов ВСУ — Богомаз - 04.09.2023 Украина.ру

"Атака на Клинцовскую ТЭЦ". В Брянской области подавили атаку дронов ВСУ — Богомаз

Вооруженные силы Украины атаковали беспилотниками Клинцовскую ТЭЦ и Выгоничский район, сообщил 4 сентября губернатор Брянской области Александр Богомаз в своём телеграм-канале

2023-09-04T18:12

2023-09-04T18:12

2023-09-04T18:12

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Беспилотный летательный аппарат подавлен силами радиоэлектронной борьбы, уточнил глава региона.В результате произошедшего пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные и экстренные службы.Глава Брянской области сообщил о второй атаке ВСУ.„Еще одна атака ВСУ была совершена с помощью беспилотного летательного аппарата на Выгоничский район. Беспилотник, подавленный силами РЭБ, упал в поле“, написал он.Во время второй атаки также никто не пострадал, разрушений нет.

https://ukraina.ru/20230831/1049067032.html

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новости, россия, брянская область, тэц, дроны, беспилотник, всу