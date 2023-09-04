https://ukraina.ru/20230904/1049160982.html
"Атака на Клинцовскую ТЭЦ". В Брянской области подавили атаку дронов ВСУ — Богомаз
"Атака на Клинцовскую ТЭЦ". В Брянской области подавили атаку дронов ВСУ — Богомаз - 04.09.2023 Украина.ру
"Атака на Клинцовскую ТЭЦ". В Брянской области подавили атаку дронов ВСУ — Богомаз
Вооруженные силы Украины атаковали беспилотниками Клинцовскую ТЭЦ и Выгоничский район, сообщил 4 сентября губернатор Брянской области Александр Богомаз в своём телеграм-канале
2023-09-04T18:12
2023-09-04T18:12
2023-09-04T18:12
новости
россия
брянская область
тэц
дроны
беспилотник
всу
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Беспилотный летательный аппарат подавлен силами радиоэлектронной борьбы, уточнил глава региона.В результате произошедшего пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные и экстренные службы.Глава Брянской области сообщил о второй атаке ВСУ.„Еще одна атака ВСУ была совершена с помощью беспилотного летательного аппарата на Выгоничский район. Беспилотник, подавленный силами РЭБ, упал в поле“, написал он.Во время второй атаки также никто не пострадал, разрушений нет.
https://ukraina.ru/20230831/1049067032.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, брянская область, тэц, дроны, беспилотник, всу
Новости, Россия, Брянская область, ТЭЦ, дроны, беспилотник, ВСУ
"Атака на Клинцовскую ТЭЦ". В Брянской области подавили атаку дронов ВСУ — Богомаз
Вооруженные силы Украины атаковали беспилотниками Клинцовскую ТЭЦ и Выгоничский район, сообщил 4 сентября губернатор Брянской области Александр Богомаз в своём телеграм-канале
„Украинскими террористами совершена атака на инфраструктурный объект Клинцовская ТЭЦ“, - написал Богомаз.
Беспилотный летательный аппарат подавлен силами радиоэлектронной борьбы, уточнил глава региона.
В результате произошедшего пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные и экстренные службы.
Глава Брянской области сообщил о второй атаке ВСУ.
„Еще одна атака ВСУ была совершена с помощью беспилотного летательного аппарата на Выгоничский район. Беспилотник, подавленный силами РЭБ, упал в поле“, написал он.
Во время второй атаки также никто не пострадал, разрушений нет.