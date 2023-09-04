Леонид Савин о встрече Путина и Эрдогана и о том, почему Россия не заключила новую зерновую сделку - 04.09.2023 Украина.ру
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Леонид Савин о встрече Путина и Эрдогана и о том, почему Россия не заключила новую зерновую сделку
Леонид Савин о встрече Путина и Эрдогана и о том, почему Россия не заключила новую зерновую сделку - 04.09.2023 Украина.ру
Леонид Савин о встрече Путина и Эрдогана и о том, почему Россия не заключила новую зерновую сделку
Главный редактор информационно-аналитического издания "Геополитика" Леонид Савин в блиц-интервью изданию Украина.ру прокомментировал итоги встречи Владимира Путина и Реджепа Эрдогана.
2023-09-04T18:25
2023-09-04T18:25
интервью
россия
турция
украина
эрдоган
владимир путин
владимир зеленский
зерновая сделка
переговоры
сочи
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— Леонид Владимирович, никаких документов по итогам встречи Путина и Эрдогана в Сочи подписывать не планируется, заявил РИА Новости Песков. Получается, что по зерновому соглашению, которое крайне важно для Турции, никаких договоренностей не достигнуто. Означает ли это, что Эрдогана теперь ждет политическая смерть?— Я не думаю, что его ждет политическая смерть. Тут скорее дело в другом. Эрдоган начал понимать, что Россия нужна больше Турции, а не наоборот. Поэтому выступил с разными предложениями. Например, с идеей построить новую атомную электростанцию при участии "Росатома". Это даст преференции российскому бизнесу, принесет прибыль нашей экономике.Понятно, что Эрдоган шёл на встречу с Путиным с целым пакетом инициатив. Две из них не приемлемы для нас.Во-первых, для России невозможно продолжение зерновой сделки с том виде, в котором она существовала. Наш президент на пресс-конференции по итогам встречи с Эрдоганом еще раз подчеркнул, что Россия готова вернуться в инициативу только на наших условиях, когда все требования будут выполнены. Тут всё довольно прозрачно и понятно. Я думаю, Эрдоган это прекрасно понимал перед визитом в Сочи. Вероятно, у главы Турции оказалась какая-то другая позиция (в том числе предложение об участии Катара в зерновом соглашении), но она не была поддержана нашей стороной. Во-вторых, это переговорные процесс с Украиной, где Турция желает выступить посредником. Я думаю, тут тоже наша страна вряд ли пойдет на это предложение. Очевидно, что в первую очередь должны быть доведены до логического завершения поставленные задачи специальной военной операции на Украине.Кроме того, Турция уже проявила себя, как скользкий партнер, когда передала боевиков "Азова", которые должны были находиться до окончания конфликта в Турции, украинской стороне.— Как итоги переговоров лидеров Турции и Украины повлияют на турецко-украинские отношения? Не пойдет ли Эрдоган на то, чтобы заключить зернового соглашение с участием Киева за спиной у Москвы?— Турция и так имеет достаточно конструктивные отношения с Украиной (так, по крайней мере думают турки). Эрдоган всячески поддерживает режим Зеленского: поставляет гуманитарную помощь, переправляет военную технику и боеприпасы для украинской армии.Если говорить о зерновой сделке с участием Украины и без России, тут встает вопрос о коридоре безопасности, а без российской стороны это сделать невозможно.— Будет ли флот РФ топить идущие на Украину суда?— Пока доходило до того, что мы задерживали, досматривали. Топить или не топить будут решать в зависимости от того, что это за судно и какие подозрения есть в отношении него.
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интервью, россия, турция, украина, эрдоган, владимир путин, владимир зеленский, зерновая сделка, переговоры, сочи
Интервью, Россия, Турция, Украина, Эрдоган, Владимир Путин, Владимир Зеленский, зерновая сделка, переговоры, Сочи

Леонид Савин о встрече Путина и Эрдогана и о том, почему Россия не заключила новую зерновую сделку

18:25 04.09.2023
 
© geopolitika.ruЛеонид Савин интервью
Леонид Савин интервью
© geopolitika.ru
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Анна Черкасова
автор издания Украина.ру
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Главный редактор информационно-аналитического издания "Геополитика" Леонид Савин в блиц-интервью изданию Украина.ру прокомментировал итоги встречи Владимира Путина и Реджепа Эрдогана.
— Леонид Владимирович, никаких документов по итогам встречи Путина и Эрдогана в Сочи подписывать не планируется, заявил РИА Новости Песков. Получается, что по зерновому соглашению, которое крайне важно для Турции, никаких договоренностей не достигнуто. Означает ли это, что Эрдогана теперь ждет политическая смерть?
— Я не думаю, что его ждет политическая смерть. Тут скорее дело в другом. Эрдоган начал понимать, что Россия нужна больше Турции, а не наоборот. Поэтому выступил с разными предложениями. Например, с идеей построить новую атомную электростанцию при участии "Росатома". Это даст преференции российскому бизнесу, принесет прибыль нашей экономике.
Президент РФ В. Путин встретился с президентом Турции Р. Т. Эрдоганом
04:46
Жизнь после "зерновой сделки". О чём будут говорить Путин и Эрдоган"Зерновая сделка" вновь возвращается на передовицы печатных и электронных СМИ. Поводом для этого стала грядущая встреча президентов Путина и Эрдогана в Сочи, в ходе которой главы России и Турции будут обсуждать обмен пленными между Украиной и Россией по формуле "всех на всех" при посредничестве Турции, а также возобновление "зерновой сделки".
Понятно, что Эрдоган шёл на встречу с Путиным с целым пакетом инициатив. Две из них не приемлемы для нас.
Во-первых, для России невозможно продолжение зерновой сделки с том виде, в котором она существовала. Наш президент на пресс-конференции по итогам встречи с Эрдоганом еще раз подчеркнул, что Россия готова вернуться в инициативу только на наших условиях, когда все требования будут выполнены.
Тут всё довольно прозрачно и понятно. Я думаю, Эрдоган это прекрасно понимал перед визитом в Сочи. Вероятно, у главы Турции оказалась какая-то другая позиция (в том числе предложение об участии Катара в зерновом соглашении), но она не была поддержана нашей стороной.
Во-вторых, это переговорные процесс с Украиной, где Турция желает выступить посредником. Я думаю, тут тоже наша страна вряд ли пойдет на это предложение. Очевидно, что в первую очередь должны быть доведены до логического завершения поставленные задачи специальной военной операции на Украине.
Кроме того, Турция уже проявила себя, как скользкий партнер, когда передала боевиков "Азова", которые должны были находиться до окончания конфликта в Турции, украинской стороне.
— Как итоги переговоров лидеров Турции и Украины повлияют на турецко-украинские отношения? Не пойдет ли Эрдоган на то, чтобы заключить зернового соглашение с участием Киева за спиной у Москвы?
— Турция и так имеет достаточно конструктивные отношения с Украиной (так, по крайней мере думают турки). Эрдоган всячески поддерживает режим Зеленского: поставляет гуманитарную помощь, переправляет военную технику и боеприпасы для украинской армии.
Если говорить о зерновой сделке с участием Украины и без России, тут встает вопрос о коридоре безопасности, а без российской стороны это сделать невозможно.
— Будет ли флот РФ топить идущие на Украину суда?
— Пока доходило до того, что мы задерживали, досматривали. Топить или не топить будут решать в зависимости от того, что это за судно и какие подозрения есть в отношении него.
 
ИнтервьюРоссияТурцияУкраинаЭрдоганВладимир ПутинВладимир Зеленскийзерновая сделкапереговорыСочи
 
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