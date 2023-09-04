"Это не пробуксовка, это провал". Путин прокомментировал "контрнаступ"
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел переговоры с президентом Турции Р. Т. Эрдоганом
Так называемое контрнаступление украинских войск — это провал, заявил Путин по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Эрдоганом
"По пробуксовке контрнаступления - это не пробуксовка, это провал. Во всяком случае на сегодняшний день это выглядит именно так. Посмотрим, что дальше будет, надеюсь, что дальше будет именно так",- сказал Путин.
ВСУ начали так называемое контрнаступление 4 июня и продолжают нести огромные потери на поле боя. По последним данным российского Минобороны, с начала контрнаступления украинские войска потеряли более 43 тысяч военнослужащих.
Переговоры президента России Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи 4 сентября. Сообщалось, что одной из тем переговоров стал украинский кризис.
04:46Жизнь после "зерновой сделки". О чём будут говорить Путин и Эрдоган"Зерновая сделка" вновь возвращается на передовицы печатных и электронных СМИ. Поводом для этого стала грядущая встреча президентов Путина и Эрдогана в Сочи, в ходе которой главы России и Турции будут обсуждать обмен пленными между Украиной и Россией по формуле "всех на всех" при посредничестве Турции, а также возобновление "зерновой сделки".