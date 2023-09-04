https://ukraina.ru/20230904/1049156273.html
Кулеба ответил на опровержение Минобороны Румынии об ударах по портам: могу показать фото
Кулеба ответил на опровержение Минобороны Румынии об ударах по портам: могу показать фото - 04.09.2023 Украина.ру
Кулеба ответил на опровержение Минобороны Румынии об ударах по портам: могу показать фото
У Киева есть документальные доказательства попадания дронов типа Shahed по территории Румынии "во время массированной воздушной атаки Украины" в ночь на 4 сентября. Такое заявление сделал министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба в ответ на сообщение Минобороны Румынии о том, что никакие атак со стороны РФ не было
2023-09-04T17:08
2023-09-04T17:08
2023-09-04T17:08
новости
дмитрий кулеба
румыния
порт
снаряды
россия
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103226/20/1032262063_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_b53bc0d43bdeb4e7be48a4fe5d58a39a.jpg
В поведении румынских властей, считает Кулеба, просматривается тенденция избегания эскалации конфликта и своего непосредственного вовлечения в него.Эксперты отмечают, что продолжая настаивать на атаке РФ по территории Румынии, Кулеба подставляет западных партнеров Киева, провоцируя их на подключение к конфликту всего блока НАТО.В понедельник официальный представитель МИД Украины Олег Николенко сообщил, что в ночь на 4 сентября "во время массированной атаки в районе Измаильского порта" российские снаряды якобы упали и сдетонировали на территории Румынии.В том же сообщении Николенко призвал Запад ускорить обеспечение Киева дополнительными современными системами противоракетной и противовоздушной обороны, а также боевой авиацией для усиления защиты инфраструктуры Украины и сопредельных государств.В Министерстве обороны Румынии оперативно отреагировало на сообщение Николенко, отметив, что заявление о ночном ударе по портам Дуная - фейк."Министерство национальной обороны категорически опровергает информацию в публичном пространстве о так называемой ситуации, произошедшей в ночь с 3 на 4 сентября, когда российские беспилотники якобы упали на национальную территорию Румынии. Никогда средства нападения, использованные Российской Федерацией, не создавали прямых военных угроз национальной территории или территориальным водам Румынии", - говорится в сообщении военного ведомства Румынии.
https://ukraina.ru/20230904/1049145182.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103226/20/1032262063_0:0:570:427_1920x0_80_0_0_fc0523125e2c2d4f38c6c604c6002c07.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, дмитрий кулеба, румыния, порт, снаряды, россия, нато
Новости, Дмитрий Кулеба, Румыния, порт, снаряды, Россия, НАТО
Кулеба ответил на опровержение Минобороны Румынии об ударах по портам: могу показать фото
У Киева есть документальные доказательства попадания дронов типа Shahed по территории Румынии "во время массированной воздушной атаки Украины" в ночь на 4 сентября. Такое заявление сделал министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба в ответ на сообщение Минобороны Румынии о том, что никакие атак со стороны РФ не было
"Бессмысленно отрицать, что туда что-то упало. И мы авторитетно утверждаем, что это прилетели дроны Shahed. У нас есть фотодоказательства. Мы готовы ими поделиться, но окончательные выводы будут делать румынские власти, которые потом должны не только сделать выводы, но и сказать, что они с этим будут делать. Выводы сделать проще, чем потом что-то с ними сделать. Поэтому такая реакция", - заявил Кулеба.
В поведении румынских властей, считает Кулеба, просматривается тенденция избегания эскалации конфликта и своего непосредственного вовлечения в него.
Эксперты отмечают, что продолжая настаивать на атаке РФ по территории Румынии, Кулеба подставляет западных партнеров Киева, провоцируя их на подключение к конфликту всего блока НАТО.
В понедельник официальный представитель МИД Украины Олег Николенко сообщил, что в ночь на 4 сентября "во время массированной атаки в районе Измаильского порта" российские снаряды якобы упали и сдетонировали на территории Румынии.
В том же сообщении Николенко призвал Запад ускорить обеспечение Киева дополнительными современными системами противоракетной и противовоздушной обороны, а также боевой авиацией для усиления защиты инфраструктуры Украины и сопредельных государств.
В Министерстве обороны Румынии оперативно отреагировало на сообщение Николенко, отметив, что заявление о ночном ударе по портам Дуная - фейк.
"Министерство национальной обороны категорически опровергает информацию в публичном пространстве о так называемой ситуации, произошедшей в ночь с 3 на 4 сентября, когда российские беспилотники якобы упали на национальную территорию Румынии. Никогда средства нападения, использованные Российской Федерацией, не создавали прямых военных угроз национальной территории или территориальным водам Румынии", - говорится в сообщении военного ведомства Румынии.