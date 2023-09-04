Кулеба ответил на опровержение Минобороны Румынии об ударах по портам: могу показать фото - 04.09.2023 Украина.ру
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Кулеба ответил на опровержение Минобороны Румынии об ударах по портам: могу показать фото
Кулеба ответил на опровержение Минобороны Румынии об ударах по портам: могу показать фото - 04.09.2023 Украина.ру
Кулеба ответил на опровержение Минобороны Румынии об ударах по портам: могу показать фото
У Киева есть документальные доказательства попадания дронов типа Shahed по территории Румынии "во время массированной воздушной атаки Украины" в ночь на 4 сентября. Такое заявление сделал министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба в ответ на сообщение Минобороны Румынии о том, что никакие атак со стороны РФ не было
2023-09-04T17:08
2023-09-04T17:08
новости
дмитрий кулеба
румыния
порт
снаряды
россия
нато
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В поведении румынских властей, считает Кулеба, просматривается тенденция избегания эскалации конфликта и своего непосредственного вовлечения в него.Эксперты отмечают, что продолжая настаивать на атаке РФ по территории Румынии, Кулеба подставляет западных партнеров Киева, провоцируя их на подключение к конфликту всего блока НАТО.В понедельник официальный представитель МИД Украины Олег Николенко сообщил, что в ночь на 4 сентября "во время массированной атаки в районе Измаильского порта" российские снаряды якобы упали и сдетонировали на территории Румынии.В том же сообщении Николенко призвал Запад ускорить обеспечение Киева дополнительными современными системами противоракетной и противовоздушной обороны, а также боевой авиацией для усиления защиты инфраструктуры Украины и сопредельных государств.В Министерстве обороны Румынии оперативно отреагировало на сообщение Николенко, отметив, что заявление о ночном ударе по портам Дуная - фейк."Министерство национальной обороны категорически опровергает информацию в публичном пространстве о так называемой ситуации, произошедшей в ночь с 3 на 4 сентября, когда российские беспилотники якобы упали на национальную территорию Румынии. Никогда средства нападения, использованные Российской Федерацией, не создавали прямых военных угроз национальной территории или территориальным водам Румынии", - говорится в сообщении военного ведомства Румынии.
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новости, дмитрий кулеба, румыния, порт, снаряды, россия, нато
Новости, Дмитрий Кулеба, Румыния, порт, снаряды, Россия, НАТО

Кулеба ответил на опровержение Минобороны Румынии об ударах по портам: могу показать фото

17:08 04.09.2023
 
© Фото : Дмитрий Кулеба/ФейсбукДмитрий Кулеба
Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
© Фото : Дмитрий Кулеба/Фейсбук
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У Киева есть документальные доказательства попадания дронов типа Shahed по территории Румынии "во время массированной воздушной атаки Украины" в ночь на 4 сентября. Такое заявление сделал министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба в ответ на сообщение Минобороны Румынии о том, что никакие атак со стороны РФ не было

"Бессмысленно отрицать, что туда что-то упало. И мы авторитетно утверждаем, что это прилетели дроны Shahed. У нас есть фотодоказательства. Мы готовы ими поделиться, но окончательные выводы будут делать румынские власти, которые потом должны не только сделать выводы, но и сказать, что они с этим будут делать. Выводы сделать проще, чем потом что-то с ними сделать. Поэтому такая реакция", - заявил Кулеба.

В поведении румынских властей, считает Кулеба, просматривается тенденция избегания эскалации конфликта и своего непосредственного вовлечения в него.
Эксперты отмечают, что продолжая настаивать на атаке РФ по территории Румынии, Кулеба подставляет западных партнеров Киева, провоцируя их на подключение к конфликту всего блока НАТО.
В понедельник официальный представитель МИД Украины Олег Николенко сообщил, что в ночь на 4 сентября "во время массированной атаки в районе Измаильского порта" российские снаряды якобы упали и сдетонировали на территории Румынии.
В том же сообщении Николенко призвал Запад ускорить обеспечение Киева дополнительными современными системами противоракетной и противовоздушной обороны, а также боевой авиацией для усиления защиты инфраструктуры Украины и сопредельных государств.
В Министерстве обороны Румынии оперативно отреагировало на сообщение Николенко, отметив, что заявление о ночном ударе по портам Дуная - фейк.
"Министерство национальной обороны категорически опровергает информацию в публичном пространстве о так называемой ситуации, произошедшей в ночь с 3 на 4 сентября, когда российские беспилотники якобы упали на национальную территорию Румынии. Никогда средства нападения, использованные Российской Федерацией, не создавали прямых военных угроз национальной территории или территориальным водам Румынии", - говорится в сообщении военного ведомства Румынии.
12:38
Минобороны Румынии опровергло обвинения Киева в ударах России по портам НАТООфициальный представитель МИД Украины Олег Николенко сообщил в понедельник, что в ночь на 4 сентября "во время массированной атаки в районе Измаильского порта" российские снаряды якобы упали и сдетонировали на территории Румынии. Соответствующий пост он разместил на своей странице в соцсети
 
НовостиДмитрий КулебаРумынияпортснарядыРоссияНАТО
 
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