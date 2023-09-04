https://ukraina.ru/20230904/1049156273.html

Кулеба ответил на опровержение Минобороны Румынии об ударах по портам: могу показать фото

Кулеба ответил на опровержение Минобороны Румынии об ударах по портам: могу показать фото - 04.09.2023 Украина.ру

Кулеба ответил на опровержение Минобороны Румынии об ударах по портам: могу показать фото

У Киева есть документальные доказательства попадания дронов типа Shahed по территории Румынии "во время массированной воздушной атаки Украины" в ночь на 4 сентября. Такое заявление сделал министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба в ответ на сообщение Минобороны Румынии о том, что никакие атак со стороны РФ не было

2023-09-04T17:08

2023-09-04T17:08

2023-09-04T17:08

новости

дмитрий кулеба

румыния

порт

снаряды

россия

нато

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В поведении румынских властей, считает Кулеба, просматривается тенденция избегания эскалации конфликта и своего непосредственного вовлечения в него.Эксперты отмечают, что продолжая настаивать на атаке РФ по территории Румынии, Кулеба подставляет западных партнеров Киева, провоцируя их на подключение к конфликту всего блока НАТО.В понедельник официальный представитель МИД Украины Олег Николенко сообщил, что в ночь на 4 сентября "во время массированной атаки в районе Измаильского порта" российские снаряды якобы упали и сдетонировали на территории Румынии.В том же сообщении Николенко призвал Запад ускорить обеспечение Киева дополнительными современными системами противоракетной и противовоздушной обороны, а также боевой авиацией для усиления защиты инфраструктуры Украины и сопредельных государств.В Министерстве обороны Румынии оперативно отреагировало на сообщение Николенко, отметив, что заявление о ночном ударе по портам Дуная - фейк."Министерство национальной обороны категорически опровергает информацию в публичном пространстве о так называемой ситуации, произошедшей в ночь с 3 на 4 сентября, когда российские беспилотники якобы упали на национальную территорию Румынии. Никогда средства нападения, использованные Российской Федерацией, не создавали прямых военных угроз национальной территории или территориальным водам Румынии", - говорится в сообщении военного ведомства Румынии.

https://ukraina.ru/20230904/1049145182.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, дмитрий кулеба, румыния, порт, снаряды, россия, нато