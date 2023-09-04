https://ukraina.ru/20230904/1049146735.html

Резников пофантазировал о победе Украины и вступлении в НАТО

Резников пофантазировал о победе Украины и вступлении в НАТО - 04.09.2023 Украина.ру

Резников пофантазировал о победе Украины и вступлении в НАТО

Украину точно пригласят в состав НАТО, потому что государствам-членам Североатлантического альянса это выгодно. Таким мнением поделился подавший в отставку министр обороны Украины Алексей Резников, передает 4 сентября ukrinform.ua

2023-09-04T13:15

2023-09-04T13:15

2023-09-04T13:15

украина

нато

новости

резников

альянс

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"Нас точно пригласят в НАТО, потому что это будет им выгодно. Но это произойдет после нашей победы. Тогда будет политическое голосование, потому что это будет политическое решение, а не юридическое, потому что де-факто мы уже – страна НАТО по всем показателям”, – отметил Резников.Он понадеялся, что приглашение Украины в НАТО состоится на следующем саммите в 2024 году в Вашингтоне.Украина отправила заявку на ускоренное вступление в НАТО после начала спецоперации. Альянс отказывается принимать страну, потому что это приведет к прямому столкновению США и России.Вопрос членства Украины в НАТО поднимался на саммите Альянса в Вильнюсе в июле. Однако Украина не получила приглашения в блок. Несмотря на это в минувшее воскресенье Резников выражал надежду, что Украина сможет вступить в НАТО, игнорируя некоторые правила альянса.

https://ukraina.ru/20230903/1049122935.html

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украина, нато, новости, резников, альянс