https://ukraina.ru/20230904/1049146735.html
Резников пофантазировал о победе Украины и вступлении в НАТО
Резников пофантазировал о победе Украины и вступлении в НАТО - 04.09.2023 Украина.ру
Резников пофантазировал о победе Украины и вступлении в НАТО
Украину точно пригласят в состав НАТО, потому что государствам-членам Североатлантического альянса это выгодно. Таким мнением поделился подавший в отставку министр обороны Украины Алексей Резников, передает 4 сентября ukrinform.ua
2023-09-04T13:15
2023-09-04T13:15
2023-09-04T13:15
украина
нато
новости
резников
альянс
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"Нас точно пригласят в НАТО, потому что это будет им выгодно. Но это произойдет после нашей победы. Тогда будет политическое голосование, потому что это будет политическое решение, а не юридическое, потому что де-факто мы уже – страна НАТО по всем показателям”, – отметил Резников.Он понадеялся, что приглашение Украины в НАТО состоится на следующем саммите в 2024 году в Вашингтоне.Украина отправила заявку на ускоренное вступление в НАТО после начала спецоперации. Альянс отказывается принимать страну, потому что это приведет к прямому столкновению США и России.Вопрос членства Украины в НАТО поднимался на саммите Альянса в Вильнюсе в июле. Однако Украина не получила приглашения в блок. Несмотря на это в минувшее воскресенье Резников выражал надежду, что Украина сможет вступить в НАТО, игнорируя некоторые правила альянса.
https://ukraina.ru/20230903/1049122935.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина, нато, новости, резников, альянс
Украина, НАТО, Новости, Резников, альянс
Резников пофантазировал о победе Украины и вступлении в НАТО
Украину точно пригласят в состав НАТО, потому что государствам-членам Североатлантического альянса это выгодно. Таким мнением поделился подавший в отставку министр обороны Украины Алексей Резников, передает 4 сентября ukrinform.ua
"Нас точно пригласят в НАТО, потому что это будет им выгодно. Но это произойдет после нашей победы. Тогда будет политическое голосование, потому что это будет политическое решение, а не юридическое, потому что де-факто мы уже – страна НАТО по всем показателям”, – отметил Резников.
Он понадеялся, что приглашение Украины в НАТО состоится на следующем саммите в 2024 году в Вашингтоне.
"НАТО учреждалось по инициативе Соединенных Штатов, это Вашингтонское соглашение и следующий саммит будет в Вашингтоне. Было бы символично в Вашингтоне на 75 лет НАТО пригласить Украину. Самая сильная армия с точки зрения опыта, потерь, морали, смелости", – аргументировал Резников
Украина отправила заявку на ускоренное вступление в НАТО после начала спецоперации. Альянс отказывается принимать страну, потому что это приведет к прямому столкновению США и России.
Вопрос членства Украины в НАТО поднимался на саммите Альянса в Вильнюсе в июле. Однако Украина не получила приглашения в блок.
Несмотря на это в минувшее воскресенье Резников выражал надежду, что Украина сможет вступить в НАТО, игнорируя некоторые правила альянса.