Минобороны Румынии опровергло обвинения Киева в ударах России по портам НАТО - 04.09.2023 Украина.ру
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Минобороны Румынии опровергло обвинения Киева в ударах России по портам НАТО
Минобороны Румынии опровергло обвинения Киева в ударах России по портам НАТО - 04.09.2023 Украина.ру
Минобороны Румынии опровергло обвинения Киева в ударах России по портам НАТО
Официальный представитель МИД Украины Олег Николенко сообщил в понедельник, что в ночь на 4 сентября "во время массированной атаки в районе Измаильского порта" российские снаряды якобы упали и сдетонировали на территории Румынии. Соответствующий пост он разместил на своей странице в соцсети
2023-09-04T12:38
2023-09-04T12:38
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В том же сообщении Николенко призвал Запад ускорить обеспечение Киева дополнительными современными системами противоракетной и противовоздушной обороны, а также боевой авиацией для усиления защиты инфраструктуры Украины и сопредельных государств.В Министерстве обороны Румынии оперативно отреагировало на сообщение Николенко, отметив, что заявление о ночном ударе по портам Дуная - фейк.На Украине часто звучат обвинения в адрес России. Причем касаются они, порой самых абсурдных вещей. По мнению экспертов, делается это для создания образа "плохой" Москвы и Киева-"страдальца", что до сих пор неплохо монетизируется киевским режимом в виде западной военной помощи.
https://ukraina.ru/20211112/1032647462.html
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Новости, Новости Украины, Украина, Румыния, удар, фейк

Минобороны Румынии опровергло обвинения Киева в ударах России по портам НАТО

12:38 04.09.2023
 
© Википедия
© Википедия
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Официальный представитель МИД Украины Олег Николенко сообщил в понедельник, что в ночь на 4 сентября "во время массированной атаки в районе Измаильского порта" российские снаряды якобы упали и сдетонировали на территории Румынии. Соответствующий пост он разместил на своей странице в соцсети
В том же сообщении Николенко призвал Запад ускорить обеспечение Киева дополнительными современными системами противоракетной и противовоздушной обороны, а также боевой авиацией для усиления защиты инфраструктуры Украины и сопредельных государств.
В Министерстве обороны Румынии оперативно отреагировало на сообщение Николенко, отметив, что заявление о ночном ударе по портам Дуная - фейк.
"Министерство национальной обороны категорически опровергает информацию в публичном пространстве о так называемой ситуации, произошедшей в ночь с 3 на 4 сентября, когда российские беспилотники якобы упали на национальную территорию Румынии. Никогда средства нападения, использованные Российской Федерацией, не создавали прямых военных угроз национальной территории или территориальным водам Румынии", - говорится в сообщении военного ведомства Румынии.
На Украине часто звучат обвинения в адрес России. Причем касаются они, порой самых абсурдных вещей. По мнению экспертов, делается это для создания образа "плохой" Москвы и Киева-"страдальца", что до сих пор неплохо монетизируется киевским режимом в виде западной военной помощи.
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