https://ukraina.ru/20230904/1049145182.html

Минобороны Румынии опровергло обвинения Киева в ударах России по портам НАТО

Минобороны Румынии опровергло обвинения Киева в ударах России по портам НАТО - 04.09.2023 Украина.ру

Минобороны Румынии опровергло обвинения Киева в ударах России по портам НАТО

Официальный представитель МИД Украины Олег Николенко сообщил в понедельник, что в ночь на 4 сентября "во время массированной атаки в районе Измаильского порта" российские снаряды якобы упали и сдетонировали на территории Румынии. Соответствующий пост он разместил на своей странице в соцсети

2023-09-04T12:38

2023-09-04T12:38

2023-09-04T12:38

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В том же сообщении Николенко призвал Запад ускорить обеспечение Киева дополнительными современными системами противоракетной и противовоздушной обороны, а также боевой авиацией для усиления защиты инфраструктуры Украины и сопредельных государств.В Министерстве обороны Румынии оперативно отреагировало на сообщение Николенко, отметив, что заявление о ночном ударе по портам Дуная - фейк.На Украине часто звучат обвинения в адрес России. Причем касаются они, порой самых абсурдных вещей. По мнению экспертов, делается это для создания образа "плохой" Москвы и Киева-"страдальца", что до сих пор неплохо монетизируется киевским режимом в виде западной военной помощи.

https://ukraina.ru/20211112/1032647462.html

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