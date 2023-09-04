Саммит G20 может закончиться без итогового заявления из-за Украины - 04.09.2023 Украина.ру
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Саммит G20 может закончиться без итогового заявления из-за Украины
Саммит G20 может закончиться без итогового заявления из-за Украины - 04.09.2023 Украина.ру
Саммит G20 может закончиться без итогового заявления из-за Украины
G7 не смогла навязать свою волю G20
2023-09-04T10:38
2023-09-04T10:38
новости
g20
индия
украина
сво
глобальные риски
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Саммит "Большой двадцатки" (G20) может закончиться без итогового заявления из-за отсутствия консенсуса в оценке российской СВО на Украине. Об этом пишет The Financial Times.По оценкам влиятельного западного издания, разногласия участников мероприятия будут намного глубже, чем на прошлогоднем саммите G20 в Индонезии. Западный чиновник сообщил FT о "битве" за достижение консенсуса, отметив: "Ряд развивающихся стран-членов отступили от формулировок, согласованных на Бали".Саммит "большой двадцатки" пройдёт 7–10 сентября в Индии. При подготовке выяснилось не только отсутствие консенсуса сторон по ключевым вопросам, но и отказ первых лиц ряда государств от участия в мероприятии.Российскую делегацию на G20 возглавит глава МИД РФ Сергей Лавров. Президент США Джо Байден уже выразил сожаление из-за заявленного отсутствия на саммите председателя КНР Си Цзиньпина.G20 объединяет 20 государств, на долю которых приходится почти 4/5 мирового ВВП и ¾ мировой торговли. Принимающая председательство Бразилия уже определилась с тремя приоритетами – ими заявлены преодоления глобального неравенства, негативных изменений климата и совершенствование систем глобального управления.
https://ukraina.ru/20230902/1049113088.html
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новости, g20, индия, украина, сво, глобальные риски
Новости, G20, Индия, Украина, СВО, глобальные риски

Саммит G20 может закончиться без итогового заявления из-за Украины

10:38 04.09.2023
 
© POOL / Перейти в фотобанкВстреча президента РФ В. Путина с председателем КНР Си Цзиньпином
Встреча президента РФ В. Путина с председателем КНР Си Цзиньпином
© POOL
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G7 не смогла навязать свою волю G20
Саммит "Большой двадцатки" (G20) может закончиться без итогового заявления из-за отсутствия консенсуса в оценке российской СВО на Украине. Об этом пишет The Financial Times.
По оценкам влиятельного западного издания, разногласия участников мероприятия будут намного глубже, чем на прошлогоднем саммите G20 в Индонезии. Западный чиновник сообщил FT о "битве" за достижение консенсуса, отметив: "Ряд развивающихся стран-членов отступили от формулировок, согласованных на Бали".
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Саммит "большой двадцатки" пройдёт 7–10 сентября в Индии. При подготовке выяснилось не только отсутствие консенсуса сторон по ключевым вопросам, но и отказ первых лиц ряда государств от участия в мероприятии.
Российскую делегацию на G20 возглавит глава МИД РФ Сергей Лавров. Президент США Джо Байден уже выразил сожаление из-за заявленного отсутствия на саммите председателя КНР Си Цзиньпина.
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