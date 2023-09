Саммит G20 может закончиться без итогового заявления из-за Украины

G20, или «Большая двадцатка». Справка «Большая двадцатка» (также G20, G-20 или Б20, Группа двадцати; официально - англ. The Group of Twenty, major advanced and emerging economies) — Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой