Саммит G20 может закончиться без итогового заявления из-за Украины
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G7 не смогла навязать свою волю G20
Саммит "Большой двадцатки" (G20) может закончиться без итогового заявления из-за отсутствия консенсуса в оценке российской СВО на Украине. Об этом пишет The Financial Times.
По оценкам влиятельного западного издания, разногласия участников мероприятия будут намного глубже, чем на прошлогоднем саммите G20 в Индонезии. Западный чиновник сообщил FT о "битве" за достижение консенсуса, отметив: "Ряд развивающихся стран-членов отступили от формулировок, согласованных на Бали".
Саммит "большой двадцатки" пройдёт 7–10 сентября в Индии. При подготовке выяснилось не только отсутствие консенсуса сторон по ключевым вопросам, но и отказ первых лиц ряда государств от участия в мероприятии.
Российскую делегацию на G20 возглавит глава МИД РФ Сергей Лавров. Президент США Джо Байден уже выразил сожаление из-за заявленного отсутствия на саммите председателя КНР Си Цзиньпина.
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