США не смогли научить ВСУ штурмовать российскую оборону - 04.09.2023 Украина.ру
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США не смогли научить ВСУ штурмовать российскую оборону
США не смогли научить ВСУ штурмовать российскую оборону - 04.09.2023 Украина.ру
США не смогли научить ВСУ штурмовать российскую оборону
Опыт локальных конфликтов США не спасает ВСУ
2023-09-04T09:43
2023-09-04T09:43
сво
новости
всу
военный эксперт
сша
армия сша
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Напомним, войсковая наступательная операция ВСУ была широко анонсирована в конце 2022 года как "весеннее контрнаступление". Оно было спланировано с участием США, Британии и других стран НАТО. Запад поставил ВСУ огромное количество техники и боеприпасов, а украинские политики и военачальники поставили на успех операции свой авторитет.По словам военного специалиста, в зоне СВО оказались бесполезными тактики армии США в Ираке. Не смогли американцы помочь ВСУ и в подготовке к штурму российских инженерных укреплений.Как сообщил телеканал Москва 24, ВСУ не имеет превосходства в воздухе. Тактики в скоротечных локальных конфликтах также были основаны на специализации небольших подразделений – это тоже оказалось малопригодным для успеха украинского "контрнаступа".Напомним, войсковая наступательная операция ВСУ была широко анонсирована в конце 2022 года как "весеннее контрнаступление". Оно было спланировано с участием США, Британии и других стртан НАТО. Запад поставил ВСУ огромное количество техники и боеприпасов, а украинские политики и военачальники поставили на успех операции свой авторитет.
https://ukraina.ru/20230828/1048978602.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сво, новости, всу, военный эксперт, сша, армия сша
СВО, Новости, ВСУ, военный эксперт, США, Армия США

США не смогли научить ВСУ штурмовать российскую оборону

09:43 04.09.2023
 
© РИА Новости . Алексей Даничев / Перейти в фотобанкВ Санкт-Петербурге почтили память погибшего командира ополчения ДНР Арсена Павлова
В Санкт-Петербурге почтили память погибшего командира ополчения ДНР Арсена Павлова - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
© РИА Новости . Алексей Даничев
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Опыт локальных конфликтов США не спасает ВСУ
Напомним, войсковая наступательная операция ВСУ была широко анонсирована в конце 2022 года как "весеннее контрнаступление". Оно было спланировано с участием США, Британии и других стран НАТО. Запад поставил ВСУ огромное количество техники и боеприпасов, а украинские политики и военачальники поставили на успех операции свой авторитет.
Военнопленным ВСУ оказывают помощь в Новоазовской ЦРБ - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
28 августа, 12:08
Фиаско "контрнаступа" ВСУ означает сокращение финансирования УкраиныЗападная военная, финансовая и иная помощь режиму Зеленского выделялась под победу
По словам военного специалиста, в зоне СВО оказались бесполезными тактики армии США в Ираке. Не смогли американцы помочь ВСУ и в подготовке к штурму российских инженерных укреплений.
Как сообщил телеканал Москва 24, ВСУ не имеет превосходства в воздухе. Тактики в скоротечных локальных конфликтах также были основаны на специализации небольших подразделений – это тоже оказалось малопригодным для успеха украинского "контрнаступа".
- РИА Новости, 1920, 01.09.2023
1 сентября, 14:32
Тема переговоров по Украине непристойна и табуирована – NYTЗападные столицы ищут возможности продолжать войну с Россией на украинском поле
Напомним, войсковая наступательная операция ВСУ была широко анонсирована в конце 2022 года как "весеннее контрнаступление". Оно было спланировано с участием США, Британии и других стртан НАТО. Запад поставил ВСУ огромное количество техники и боеприпасов, а украинские политики и военачальники поставили на успех операции свой авторитет.
 
СВОНовостиВСУвоенный экспертСШААрмия США
 
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