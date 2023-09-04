https://ukraina.ru/20230904/1049139329.html

США не смогли научить ВСУ штурмовать российскую оборону

США не смогли научить ВСУ штурмовать российскую оборону - 04.09.2023 Украина.ру

США не смогли научить ВСУ штурмовать российскую оборону

Опыт локальных конфликтов США не спасает ВСУ

2023-09-04T09:43

2023-09-04T09:43

2023-09-04T09:43

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Напомним, войсковая наступательная операция ВСУ была широко анонсирована в конце 2022 года как "весеннее контрнаступление". Оно было спланировано с участием США, Британии и других стран НАТО. Запад поставил ВСУ огромное количество техники и боеприпасов, а украинские политики и военачальники поставили на успех операции свой авторитет.По словам военного специалиста, в зоне СВО оказались бесполезными тактики армии США в Ираке. Не смогли американцы помочь ВСУ и в подготовке к штурму российских инженерных укреплений.Как сообщил телеканал Москва 24, ВСУ не имеет превосходства в воздухе. Тактики в скоротечных локальных конфликтах также были основаны на специализации небольших подразделений – это тоже оказалось малопригодным для успеха украинского "контрнаступа".Напомним, войсковая наступательная операция ВСУ была широко анонсирована в конце 2022 года как "весеннее контрнаступление". Оно было спланировано с участием США, Британии и других стртан НАТО. Запад поставил ВСУ огромное количество техники и боеприпасов, а украинские политики и военачальники поставили на успех операции свой авторитет.

https://ukraina.ru/20230828/1048978602.html

https://ukraina.ru/20230901/1049097605.html

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сво, новости, всу, военный эксперт, сша, армия сша