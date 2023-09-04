https://ukraina.ru/20230904/1049139329.html
США не смогли научить ВСУ штурмовать российскую оборону
США не смогли научить ВСУ штурмовать российскую оборону - 04.09.2023 Украина.ру
США не смогли научить ВСУ штурмовать российскую оборону
Опыт локальных конфликтов США не спасает ВСУ
2023-09-04T09:43
2023-09-04T09:43
2023-09-04T09:43
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всу
военный эксперт
сша
армия сша
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Напомним, войсковая наступательная операция ВСУ была широко анонсирована в конце 2022 года как "весеннее контрнаступление". Оно было спланировано с участием США, Британии и других стран НАТО. Запад поставил ВСУ огромное количество техники и боеприпасов, а украинские политики и военачальники поставили на успех операции свой авторитет.По словам военного специалиста, в зоне СВО оказались бесполезными тактики армии США в Ираке. Не смогли американцы помочь ВСУ и в подготовке к штурму российских инженерных укреплений.Как сообщил телеканал Москва 24, ВСУ не имеет превосходства в воздухе. Тактики в скоротечных локальных конфликтах также были основаны на специализации небольших подразделений – это тоже оказалось малопригодным для успеха украинского "контрнаступа".Напомним, войсковая наступательная операция ВСУ была широко анонсирована в конце 2022 года как "весеннее контрнаступление". Оно было спланировано с участием США, Британии и других стртан НАТО. Запад поставил ВСУ огромное количество техники и боеприпасов, а украинские политики и военачальники поставили на успех операции свой авторитет.
https://ukraina.ru/20230828/1048978602.html
https://ukraina.ru/20230901/1049097605.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
сво, новости, всу, военный эксперт, сша, армия сша
СВО, Новости, ВСУ, военный эксперт, США, Армия США
США не смогли научить ВСУ штурмовать российскую оборону
Опыт локальных конфликтов США не спасает ВСУ
Напомним, войсковая наступательная операция ВСУ была широко анонсирована в конце 2022 года как "весеннее контрнаступление". Оно было спланировано с участием США, Британии и других стран НАТО. Запад поставил ВСУ огромное количество техники и боеприпасов, а украинские политики и военачальники поставили на успех операции свой авторитет.
По словам военного специалиста, в зоне СВО оказались бесполезными тактики армии США в Ираке. Не смогли американцы помочь ВСУ и в подготовке к штурму российских инженерных укреплений.
Как сообщил
телеканал Москва 24, ВСУ не имеет превосходства в воздухе. Тактики в скоротечных локальных конфликтах также были основаны на специализации небольших подразделений – это тоже оказалось малопригодным для успеха украинского "контрнаступа".
Напомним, войсковая наступательная операция ВСУ была широко анонсирована в конце 2022 года как "весеннее контрнаступление". Оно было спланировано с участием США, Британии и других стртан НАТО. Запад поставил ВСУ огромное количество техники и боеприпасов, а украинские политики и военачальники поставили на успех операции свой авторитет.