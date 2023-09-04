Резников высказался о возможном назначении послом в Британии - 04.09.2023 Украина.ру
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Резников высказался о возможном назначении послом в Британии
Резников высказался о возможном назначении послом в Британии - 04.09.2023 Украина.ру
Резников высказался о возможном назначении послом в Британии
Алексей Резников, который уходит с поста главы министерства обороны Украины, 3 сентября заявил, что не знает о своем возможном назначении послом в Великобритании, передает украинское издание "Бабель"
2023-09-04T07:56
2023-09-04T07:56
резников
посол
британия
новости
украина
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"Не в курсе", — сказал Резников, комментируя информацию о его возможном назначении.В конце августа депутат Верховной Рады Ярослав Железняк утверждал, что Резникова назначат послом в Великобритании, а на посту главы минобороны его сменит действующий глава Фонда госимущества Рустем Умеров. Накануне вечером Зеленский действительно заявил об отставке Резникова с поста министра обороны Украины и назначении Умерова на его должность.
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резников, посол, британия, новости, украина
Резников, посол, Британия, Новости, Украина

Резников высказался о возможном назначении послом в Британии

07:56 04.09.2023
 
© Фото : пресс-служба Минобороны УкраиныАлексей Резников
Алексей Резников - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
© Фото : пресс-служба Минобороны Украины
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Алексей Резников, который уходит с поста главы министерства обороны Украины, 3 сентября заявил, что не знает о своем возможном назначении послом в Великобритании, передает украинское издание "Бабель"
"Не в курсе", — сказал Резников, комментируя информацию о его возможном назначении.
В конце августа депутат Верховной Рады Ярослав Железняк утверждал, что Резникова назначат послом в Великобритании, а на посту главы минобороны его сменит действующий глава Фонда госимущества Рустем Умеров.
Накануне вечером Зеленский действительно заявил об отставке Резникова с поста министра обороны Украины и назначении Умерова на его должность.
31 августа, 14:42
Отставка главы Минобороны Украины Резникова: подготовка к переговорам или кадровая зачисткаМинобороны Украины предоставлен шанс выпутаться из паутины скандальных нелепостей
 
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