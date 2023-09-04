Резников высказался о возможном назначении послом в Британии
© Фото : пресс-служба Минобороны УкраиныАлексей Резников
© Фото : пресс-служба Минобороны Украины
Алексей Резников, который уходит с поста главы министерства обороны Украины, 3 сентября заявил, что не знает о своем возможном назначении послом в Великобритании, передает украинское издание "Бабель"
"Не в курсе", — сказал Резников, комментируя информацию о его возможном назначении.
В конце августа депутат Верховной Рады Ярослав Железняк утверждал, что Резникова назначат послом в Великобритании, а на посту главы минобороны его сменит действующий глава Фонда госимущества Рустем Умеров.
Накануне вечером Зеленский действительно заявил об отставке Резникова с поста министра обороны Украины и назначении Умерова на его должность.