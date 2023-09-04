https://ukraina.ru/20230904/1049135919.html

Резников высказался о возможном назначении послом в Британии

Резников высказался о возможном назначении послом в Британии - 04.09.2023 Украина.ру

Резников высказался о возможном назначении послом в Британии

Алексей Резников, который уходит с поста главы министерства обороны Украины, 3 сентября заявил, что не знает о своем возможном назначении послом в Великобритании, передает украинское издание "Бабель"

2023-09-04T07:56

2023-09-04T07:56

2023-09-04T07:56

резников

посол

британия

новости

украина

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"Не в курсе", — сказал Резников, комментируя информацию о его возможном назначении.В конце августа депутат Верховной Рады Ярослав Железняк утверждал, что Резникова назначат послом в Великобритании, а на посту главы минобороны его сменит действующий глава Фонда госимущества Рустем Умеров. Накануне вечером Зеленский действительно заявил об отставке Резникова с поста министра обороны Украины и назначении Умерова на его должность.

https://ukraina.ru/20230831/1049065049.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

резников, посол, британия, новости, украина