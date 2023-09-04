https://ukraina.ru/20230904/1049110268.html

Станислав Тарасов: Путин и Эрдоган обсудят прообраз мирных переговоров России и Украины

Станислав Тарасов: Путин и Эрдоган обсудят прообраз мирных переговоров России и Украины - 04.09.2023 Украина.ру

Станислав Тарасов: Путин и Эрдоган обсудят прообраз мирных переговоров России и Украины

Украина.ру, 04.09.2023

2023-09-04T03:20

2023-09-04T03:20

2023-09-04T03:20

интервью

турция

россия

украина

катар

владимир путин

эрдоган

владимир зеленский

зарубежье

зерновая сделка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/1f/1040345382_65:10:894:476_1920x0_80_0_0_339589cc7922988d4488e7e59ab9c61b.jpg

Реджеп Эрдоган на встрече с Владимиром Путиным попытается обыграть зерновую сделку в любой комбинации. Почему для турецкого лидера так важно вернуть в соглашение Москву и не при этом не потерять Киев, в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, директор исследовательского центра "Ближний Восток — Кавказ" Станислав Тарасов.Президент России Владимир Путин встретится со своим турецким коллегой Реджепом Эрдоганом в понедельник 4 сентября в Сочи. Об этом первого сентября сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.— Станислав Николаевич, ранее Реджеп Эрдоган заявлял, что ждет Владимира Путина в Анкаре. Почему глава Турции летит в Сочи и будет обсуждать важные для него вопросы не на своей территории?— Да, здесь есть интрига. Эрдоган изначально заявлял, что Путин приедет в Анкару. Затем появились туманные сообщения, что данный вопрос рассматривается [главой России]. Потом мы узнали, что Эрдоган появится в Москве. И вот последние данные — встреча российского и турецкого лидеров состоится в Сочи.Это говорит о том, что Турция кровно заинтересована в зерновой сделке. Она будет продавливать какой-то свой сценарий, который, видимо, обсуждался главами МИД Турции и России Хаканом Фиданом и Сергеем Лавровым в Москве. Но опять же стороны в публичных заявлениях не конкретизировали какие-либо детали, а отделались общими рассуждениями о необходимости налаживания сотрудничества.— В какой тональности могут пройти переговоры Путина и Эрдогана?— После того, как Россия вышла из сделки, Турция, ООН и ряд западных стран обменялись определёнными эмоциями и репликами на счет возобновления соглашения. При этом Москва повторила свою позицию, что согласна вернуться в зерновую инициативу только в случае, если будут разблокированы банковские операции, обеспечен вывоз российского зерна и удобрений — и так далее. Анкара заявила, что она готова реализовать переговоры по сделке.Однако в турецких СМИ обсуждались закулисные разговоры между США и Турцией, где американцы предлагали туркам подготовить зерновое соглашение с участием ООН, Запада и Украины — без России. Турция, видимо, на этот вариант не согласилась.С российской стороны, как я понимаю, тоже была утечка, и появилась информация о том, что идет обсуждение варианта зерновой сделки с участием России, Турции и Катара. Это серьезная геополитическая инициатива, в первую очередь — для Анкары.— Почему именно Катар? И зачем нам тогда участие Турции, если можно заключить российско-катарское двустороннее соглашение?— Для Турции зерновое соглашение — это возможность позиционировать себя как потенциального переговорщика, посредника в урегулировании отношений между Россией и Украиной. Если Анкара лишится этого статуса и сделки не будет, то по сути она выйдет из вышей лиги политики в низшую.Для Эрдогана это игра в большой политике, и неважно, получится или не получится, приемлемые или неприемлемые предлагаются варианты (скорее всего, неприемлемые). Тут важен сам факт того, что турки предлагают свои услуги.Мы тоже, кстати, не отбиваем эти инициативы.— Какие новые условия может предложить Эрдоган Путину, чтобы России согласилась возобновить зерновое соглашение?— Не будем фантазировать. Анкара хочет, чтобы была комбинация Украина — Россия — Турция, как было раньше. Основной акцент идет на возвращение Украины в эту инициативу. Потому что, если будут участвовать Турция, Россия и Катар, речь пойдет об экспорте только российского продовольствия, зерна.Зеленский на Эрдогана давит, а последний великолепно использует ресурс посредника как возможность не присоединяться к антироссийским санкциям. Третья сторона, переговорщик не может быть сторонником какого-либо участника конфликта. Эрдоган контактируют и с Зеленским, и с Путиным — тем самым сохраняет ресурс политического и экономического варьирования.— Можно ли верить Эрдогану после того, как он отпустил "азовцев", не смог контролировать ситуацию с провозом оружия по зерновому коридору?— Россия и Турция поставили цель довести товарооборот до 100 миллиардов долларов. Мы реализуем энергетические проекты "Турецкий поток", "Голубой поток", строим атомную электростанция "Аккую". И что, мы будем упираться в этих пять несчастных азовцев, которые ничего не решают [в спецоперации, на фронте] и на которых постоянно ссылаются сторонники развала российско-турецкого альянса?Эрдоган, при желании, мог отпустить украинских нацистов и "по-тихому". Видимо, на него давили очень сильно американцы, и он пошел на эту акцию. Российская сторона отлично понимает, что такой поступок Эрдогана ничего не определяет, поэтому не акцентирует внимание на нем — за исключением некоторых обозревателей и комментаторов.— Какие еще вопросы могут быть в повестке у Владимира Путина и Реджепа Эрдогана?— Вопрос зерновой инициативы в приоритете, я думаю. Акцент встречи президентов будет стоять на нем. В остальном у России и Турции все в относительном порядке; "Аккую" строится, дело двигается.— Как лично вы видите итоги переговоров по зерновой инициативе?— Россия вообще-то могла и самостоятельно, без Турции, обходиться и вывозить свое зерно — она уже предпринимала такие попытки. Но сделка Россия –Турция – Украина рассматривается как прообраз будущих мирных переговоров. Пока этот тезис числится в дипломатическом перечне, страны будут играть в эту игру.У меня лично складывается ощущение, что Россия и Турция ищут компромиссные варианты, порывать с зерновым пакетом вроде бы не собираются — но всё покажет ход переговоров в Сочи.

https://ukraina.ru/20230315/1044383768.html

https://ukraina.ru/20230901/1049107145.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Анна Черкасова

Анна Черкасова

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

интервью, турция, россия, украина, катар, владимир путин, эрдоган, владимир зеленский, зарубежье, зерновая сделка, сочи, соглашение, переговоры, антироссийские санкции, посредник