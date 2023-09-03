Суд отправил "политического отца" Зеленского под арест - 03.09.2023 Украина.ру
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Суд отправил "политического отца" Зеленского под арест
Суд отправил "политического отца" Зеленского под арест - 03.09.2023 Украина.ру
Суд отправил "политического отца" Зеленского под арест
Украинский олигарх Игорь Коломойский получил два месяца ареста по приговору Шевченковского райсуда в Киеве. Об этом сообщили украинские СМИ
2023-09-03T09:34
2023-09-03T09:38
новости
владимир зеленский
игорь коломойский
приватбанк
сбу
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Один из богатейших людей Украины попал под следствие по подозрению в мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путём. Обвинение олигарху предъявила СБУ.Суд определил сумму залога в размере 509 миллионов гривен (около 13,7 миллиона долларов). Однако по словам адвоката Коломойского Александра Лысака, его клиент вносить залог не будет, а обжалует решение суда. Защита уверена, что сторона обвинения не представила оценок здоровья и материального состояния Коломойского.Игорь Коломойский стоял за предвыборной кампанией нынешнего президента Украины Владимира Зеленского.По версии журнала "Forbes Украина", в 2021 году его состояние составляло 1,8 миллиарда долларов, спустя год он обеднел до 850 миллионов долларов.В конце 2016 года в руки государства перешел крупнейший частный банк Украины – "Приватбанк", главным акционером которого был Коломойский.Осенью 2022 года Коломойский распрощался с акциями "Укрнафты" и "Укртатнафты", которые национализировали власти Украины.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, владимир зеленский, игорь коломойский, приватбанк, сбу
Новости, Владимир Зеленский, Игорь Коломойский, Приватбанк, СБУ

Суд отправил "политического отца" Зеленского под арест

09:34 03.09.2023 (обновлено: 09:38 03.09.2023)
 
© РИА Новости . Михаил Маркив / Перейти в фотобанкА.Турчинов провел совещание в Киеве с главами областных администраций
А.Турчинов провел совещание в Киеве с главами областных администраций - РИА Новости, 1920, 03.09.2023
© РИА Новости . Михаил Маркив
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Украинский олигарх Игорь Коломойский получил два месяца ареста по приговору Шевченковского райсуда в Киеве. Об этом сообщили украинские СМИ
Один из богатейших людей Украины попал под следствие по подозрению в мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путём. Обвинение олигарху предъявила СБУ.
Суд определил сумму залога в размере 509 миллионов гривен (около 13,7 миллиона долларов). Однако по словам адвоката Коломойского Александра Лысака, его клиент вносить залог не будет, а обжалует решение суда. Защита уверена, что сторона обвинения не представила оценок здоровья и материального состояния Коломойского.
Игорь Коломойский стоял за предвыборной кампанией нынешнего президента Украины Владимира Зеленского.
По версии журнала "Forbes Украина", в 2021 году его состояние составляло 1,8 миллиарда долларов, спустя год он обеднел до 850 миллионов долларов.
В конце 2016 года в руки государства перешел крупнейший частный банк Украины – "Приватбанк", главным акционером которого был Коломойский.
Осенью 2022 года Коломойский распрощался с акциями "Укрнафты" и "Укртатнафты", которые национализировали власти Украины.
Митинг против кандидата в президенты Украины В. Зеленского во Львове - РИА Новости, 1920, 02.09.2023
Вчера, 13:03
Когда шаббат не шалом. Почему пришли к КоломойскомуНет, действительно – приходить с подозрением к обладателю персонального кресла в днепропетровской синагоге "Золотая роза" Игорю Коломойскому именно в шаббат – это чересчур. Режим явно пересёк все красные (в данном случае – сине-жёлтые) линии. А ведь Зеленский столько лет держался за олигарха, не смотря на все требования США отправить его в топку…
 
НовостиВладимир ЗеленскийИгорь КоломойскийПриватбанкСБУ
 
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