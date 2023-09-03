https://ukraina.ru/20230903/1049120269.html

Суд отправил "политического отца" Зеленского под арест

Суд отправил "политического отца" Зеленского под арест - 03.09.2023 Украина.ру

Суд отправил "политического отца" Зеленского под арест

Украинский олигарх Игорь Коломойский получил два месяца ареста по приговору Шевченковского райсуда в Киеве. Об этом сообщили украинские СМИ

2023-09-03T09:34

2023-09-03T09:34

2023-09-03T09:38

новости

владимир зеленский

игорь коломойский

приватбанк

сбу

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Один из богатейших людей Украины попал под следствие по подозрению в мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путём. Обвинение олигарху предъявила СБУ.Суд определил сумму залога в размере 509 миллионов гривен (около 13,7 миллиона долларов). Однако по словам адвоката Коломойского Александра Лысака, его клиент вносить залог не будет, а обжалует решение суда. Защита уверена, что сторона обвинения не представила оценок здоровья и материального состояния Коломойского.Игорь Коломойский стоял за предвыборной кампанией нынешнего президента Украины Владимира Зеленского.По версии журнала "Forbes Украина", в 2021 году его состояние составляло 1,8 миллиарда долларов, спустя год он обеднел до 850 миллионов долларов.В конце 2016 года в руки государства перешел крупнейший частный банк Украины – "Приватбанк", главным акционером которого был Коломойский.Осенью 2022 года Коломойский распрощался с акциями "Укрнафты" и "Укртатнафты", которые национализировали власти Украины.

https://ukraina.ru/20230902/1049114654.html

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новости, владимир зеленский, игорь коломойский, приватбанк, сбу