Атака на Крымский мост, обеднённый уран, дальность 1500. Главное на Украине на утро 2 сентября - 02.09.2023 Украина.ру
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Атака на Крымский мост, обеднённый уран, дальность 1500. Главное на Украине на утро 2 сентября
Атака на Крымский мост, обеднённый уран, дальность 1500. Главное на Украине на утро 2 сентября - 02.09.2023 Украина.ру
Атака на Крымский мост, обеднённый уран, дальность 1500. Главное на Украине на утро 2 сентября
Украина попыталась атаковать Крымский мост БПЛА. Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что его страна может наносить удары по России на 1,5 тыс. км. США отправят на Украину снаряды с обеднённым ураном
2023-09-02T09:59
2023-09-02T09:59
эксклюзив
хроники
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О первой атаке на Крымский мост Минобороны РФ сообщило в своём телеграм-канале в 00:46."1 сентября около 23:15 по московскому времени киевским режимом была предпринята попытка нанесения террористического удара по Крымскому мосту полупогружным безэкипажным катером. Украинский морской беспилотник был своевременно обнаружен и уничтожен в акватории Чёрного моря", - отмечалось в сообщении оборонного ведомства.Одним беспилотником украинское командование решило не ограничиваться."2 сентября около 02:10 по московскому времени киевским режимом была предпринята новая попытка нанесения террористического удара по Крымскому мосту полупогружным безэкипажным катером. Второй украинский морской беспилотник был уничтожен в акватории Чёрного моря", - сообщило Минобороны РФ.Но уже через 10 минут была предпринята новая попытка атаковать Крымский мост."2 сентября около 02:20 по московскому времени в акватории Чёрного моря уничтожен третий украинский полупогружной безэкипажный катер, направленный киевским режимом для совершения террористической атаки Крымского моста", - указывалось в сообщении министерства обороны.Бывший народный депутат Украины, первый спикер парламента Новороссии Олег Царёв предположил, что уничтожить морские БПЛА удалось благодаря боновым заграждениям."Около 02:20 уничтожен третий украинский полупогружной безэкипажный катер, направленный для атаки на Крымский мост. Если бы не обеспечили защиту в виде бонов, то, вполне возможно, утром получили бы разрушенный Крымский мост. Осталось сделать капониры для самолётов в военных аэропортах", - написал он в своём телеграм-канале.Ранее Украина продемонстрировала несколько морских беспилотников. Один из них называется MAGURA V-5. Этот дрон может развивать скоростьдо 42 узлов, имеет дальность до 450 морских миль и полезную нагрузку до 320 кг. При этом высота дрона над ватерлинией составляет 50 см.Ещё один морской беспилотник называется Sea Baby – "Морской малыш" ("Морський малюк" на украинском). Как заявлял глава СБУ Василий Малюк именно такими катерами атаковался Крымский мост в июле этого года."Морские надводные дроны - уникальная разработка СБУ. К этой разработке не имеют отношения никакие частные компании", - отмечал глава Службы безопасности Украины в интервью CNN.Малюк добавил, что изготовление боевых катеров осуществляется на одном из подземных производств на территории Украины. В их разработке принимают участие сотрудники СБУ, гражданские инженеры и IT-специалисты.По словам Малюка, атаковавшие в июле Крымский мост беспилотники несли на себе запас взрывчатки в 850 кг.Для атаки на десантный корабль "Оленегорский горняк" в бухте Новороссийска и на танкер SIG у входа в Керченский пролив использовались дроны, боевая часть которых была по 440 кг.Тогда же Малюк анонсировал новые атаки."Сегодня в процессе разработки и реализации у нас (в СБУ - Ред.) очень много различных интересных операций, в частности в акватории Чёрного моря", - рассказывал Малюк в середине августа.При этом ряд источников указывают, что на самом деле Украина использует морские дроны британской и французского производства.Обеднённый уран из СШАВслед за Великобританией США отправят Украине снаряды с обеднённым ураном, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники. Информацию о том, что в новом пакете военной помощи от США на Украину впервые отправят бронебойные боеприпасы, содержащие обеднённый уран, а танки "Абрамс" хотят доставить в Украину в ближайшие недели, подтвердили два американских чиновника. Кроме того, агентство сослалось на соответствующий документ, находящийся в его распоряжении.В публикации Reuters отмечалось, что боеприпасы с обеднённым ураном могут использоваться танками "Абрамс", которые будут входить в тот же пакет военной помощи. Этот пакет планируют представить на следующей неделе.По словам одного из чиновников, стоимость пакета составит от $240 до $375 млн, в зависимости от того, что в него войдет. При этом стоимость и содержание пакета ещёокончательно не определены.Белый дом не прокомментировал публикацию.При этом, как предполагает агентство, в США поставка Украине снарядов с обеднённым ураном вызовет бурные споры.Ранее — в середине июня — о том, что США рассматривают возможность отправить на Украину снаряды с обеднённым ураном сообщало американское издание The Wall Street Journal.При этом первой о планах поставить на Украину снаряды с обеднённым ураном заявила Великобритания. Это вызвало шок не только в России, но и в Европе. Так, министр здравоохранения Сербии Даница Груйичич вспомнила о применении таких снарядов в Сербии и Черногории."Это был отвратительный и бесчеловечный эксперимент над всем регионом, не только Сербией и Черногорией, надеюсь, что международная научная общественность поймёт, что это (последствия бомбардировок — Ред.) необходимо исследовать научным путем и особенно — запретить оружие с обеднённым ураном", — заявила Груйичич.По её словам, в регионе был зафиксирован рост онкологических и аутоиммунных заболеваний, патологий у беременных и умственных нарушений у детей. Кроме того, существенно увеличилось число выявляемых случаев бесплодия у мужчин.Дальность полторы тысячиУкраина уже длительное время работает над собственной ракетной программой и беспилотниками, поэтому поражение целей на территории России, которые расположены даже за 1,5 тыс. км, больше не является проблемой, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире "Украинского радио"."Гражданство оружия, которое применяют по территории Российской Федерации, украинское. Есть два направления, которые отрабатываются уже определенный период времени, − это ракетная программа, которая была утверждена еще в 2020 году, по созданию наших собственных украинских ракет, и использование беспилотных летательных аппаратов, которые очень мощно сегодня разворачиваются в нашей стране с привлечением большого количества частных компаний", - подчеркнул Данилов.По его словам, "всё это будет приносить свои результаты", потому что украинские войска уже смогут поражать цели и на 700, и даже на 1000-1500 км."Мы атакуем или заводы, или военные производства", - подчеркнул Данилов.Двумя днями ранее он опубликовал у себя в соцсетях фото с испытаний украинских дальнобойных ракет."Ракетная программа президента Украины в действии. Испытания успешные, применение эффективное. "Ждёт Севастополь, ждет Камчатка, ждет Кронштадт...", - подписал Данилов фото.При этом эксперты считают, что такими заявлениями Данилов легализирует поставленное Украине Западом дальнобойное оружие.
https://ukraina.ru/20230901/1049108133.html
https://ukraina.ru/20230901/1049094786.html
https://ukraina.ru/20230901/1049084843.html
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Егор Леев
Егор Леев
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5
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Украина.ру
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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эксклюзив, хроники
Эксклюзив, Хроники

Атака на Крымский мост, обеднённый уран, дальность 1500. Главное на Украине на утро 2 сентября

09:59 02.09.2023
 
© commons.wikimedia.org120 мм танковые снаряды
120 мм танковые снаряды - РИА Новости, 1920, 02.09.2023
© commons.wikimedia.org
Читать в
Егор Леев
автор издания Украина.ру
Все материалы
Украина попыталась атаковать Крымский мост БПЛА. Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что его страна может наносить удары по России на 1,5 тыс. км. США отправят на Украину снаряды с обеднённым ураном
О первой атаке на Крымский мост Минобороны РФ сообщило в своём телеграм-канале в 00:46.
"1 сентября около 23:15 по московскому времени киевским режимом была предпринята попытка нанесения террористического удара по Крымскому мосту полупогружным безэкипажным катером. Украинский морской беспилотник был своевременно обнаружен и уничтожен в акватории Чёрного моря", - отмечалось в сообщении оборонного ведомства.
Одним беспилотником украинское командование решило не ограничиваться.
"2 сентября около 02:10 по московскому времени киевским режимом была предпринята новая попытка нанесения террористического удара по Крымскому мосту полупогружным безэкипажным катером. Второй украинский морской беспилотник был уничтожен в акватории Чёрного моря", - сообщило Минобороны РФ.
Но уже через 10 минут была предпринята новая попытка атаковать Крымский мост.
"2 сентября около 02:20 по московскому времени в акватории Чёрного моря уничтожен третий украинский полупогружной безэкипажный катер, направленный киевским режимом для совершения террористической атаки Крымского моста", - указывалось в сообщении министерства обороны.
Секретарь СНБО Алексей Данилов - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
Вчера, 18:35
Охота на уклонистов и беглецов. Итоги 1 сентября на УкраинеНа Украине ужесточат набор в армию, а уклонистов будут позорить и попытаются вернуть в страну, сообщили сразу несколько высокопоставленных украинских чиновников
Бывший народный депутат Украины, первый спикер парламента Новороссии Олег Царёв предположил, что уничтожить морские БПЛА удалось благодаря боновым заграждениям.
"Около 02:20 уничтожен третий украинский полупогружной безэкипажный катер, направленный для атаки на Крымский мост. Если бы не обеспечили защиту в виде бонов, то, вполне возможно, утром получили бы разрушенный Крымский мост. Осталось сделать капониры для самолётов в военных аэропортах", - написал он в своём телеграм-канале.
Ранее Украина продемонстрировала несколько морских беспилотников. Один из них называется MAGURA V-5. Этот дрон может развивать скоростьдо 42 узлов, имеет дальность до 450 морских миль и полезную нагрузку до 320 кг. При этом высота дрона над ватерлинией составляет 50 см.
Ещё один морской беспилотник называется Sea Baby – "Морской малыш" ("Морський малюк" на украинском). Как заявлял глава СБУ Василий Малюк именно такими катерами атаковался Крымский мост в июле этого года.
"Морские надводные дроны - уникальная разработка СБУ. К этой разработке не имеют отношения никакие частные компании", - отмечал глава Службы безопасности Украины в интервью CNN.
Малюк добавил, что изготовление боевых катеров осуществляется на одном из подземных производств на территории Украины. В их разработке принимают участие сотрудники СБУ, гражданские инженеры и IT-специалисты.
По словам Малюка, атаковавшие в июле Крымский мост беспилотники несли на себе запас взрывчатки в 850 кг.
Для атаки на десантный корабль "Оленегорский горняк" в бухте Новороссийска и на танкер SIG у входа в Керченский пролив использовались дроны, боевая часть которых была по 440 кг.
Тогда же Малюк анонсировал новые атаки.
"Сегодня в процессе разработки и реализации у нас (в СБУ - Ред.) очень много различных интересных операций, в частности в акватории Чёрного моря", - рассказывал Малюк в середине августа.
При этом ряд источников указывают, что на самом деле Украина использует морские дроны британской и французского производства.
обстрел почтового отделения в Днепрянах - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
Вчера, 13:26
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Обеднённый уран из США
Вслед за Великобританией США отправят Украине снаряды с обеднённым ураном, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники. Информацию о том, что в новом пакете военной помощи от США на Украину впервые отправят бронебойные боеприпасы, содержащие обеднённый уран, а танки "Абрамс" хотят доставить в Украину в ближайшие недели, подтвердили два американских чиновника. Кроме того, агентство сослалось на соответствующий документ, находящийся в его распоряжении.
В публикации Reuters отмечалось, что боеприпасы с обеднённым ураном могут использоваться танками "Абрамс", которые будут входить в тот же пакет военной помощи. Этот пакет планируют представить на следующей неделе.
По словам одного из чиновников, стоимость пакета составит от $240 до $375 млн, в зависимости от того, что в него войдет. При этом стоимость и содержание пакета ещёокончательно не определены.
Белый дом не прокомментировал публикацию.
При этом, как предполагает агентство, в США поставка Украине снарядов с обеднённым ураном вызовет бурные споры.
Ранее — в середине июня — о том, что США рассматривают возможность отправить на Украину снаряды с обеднённым ураном сообщало американское издание The Wall Street Journal.
При этом первой о планах поставить на Украину снаряды с обеднённым ураном заявила Великобритания. Это вызвало шок не только в России, но и в Европе. Так, министр здравоохранения Сербии Даница Груйичич вспомнила о применении таких снарядов в Сербии и Черногории.
"Это был отвратительный и бесчеловечный эксперимент над всем регионом, не только Сербией и Черногорией, надеюсь, что международная научная общественность поймёт, что это (последствия бомбардировок — Ред.) необходимо исследовать научным путем и особенно — запретить оружие с обеднённым ураном", — заявила Груйичич.
По её словам, в регионе был зафиксирован рост онкологических и аутоиммунных заболеваний, патологий у беременных и умственных нарушений у детей. Кроме того, существенно увеличилось число выявляемых случаев бесплодия у мужчин.
Шеврон ВСУ военнослужащий Украина
Вчера, 10:07
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Дальность полторы тысячи
Украина уже длительное время работает над собственной ракетной программой и беспилотниками, поэтому поражение целей на территории России, которые расположены даже за 1,5 тыс. км, больше не является проблемой, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире "Украинского радио".
"Гражданство оружия, которое применяют по территории Российской Федерации, украинское. Есть два направления, которые отрабатываются уже определенный период времени, − это ракетная программа, которая была утверждена еще в 2020 году, по созданию наших собственных украинских ракет, и использование беспилотных летательных аппаратов, которые очень мощно сегодня разворачиваются в нашей стране с привлечением большого количества частных компаний", - подчеркнул Данилов.
По его словам, "всё это будет приносить свои результаты", потому что украинские войска уже смогут поражать цели и на 700, и даже на 1000-1500 км.
"Мы атакуем или заводы, или военные производства", - подчеркнул Данилов.
Двумя днями ранее он опубликовал у себя в соцсетях фото с испытаний украинских дальнобойных ракет.
"Ракетная программа президента Украины в действии. Испытания успешные, применение эффективное. "Ждёт Севастополь, ждет Камчатка, ждет Кронштадт...", - подписал Данилов фото.
При этом эксперты считают, что такими заявлениями Данилов легализирует поставленное Украине Западом дальнобойное оружие.
 
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