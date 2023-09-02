https://ukraina.ru/20230902/1049112380.html

Атака на Крымский мост, обеднённый уран, дальность 1500. Главное на Украине на утро 2 сентября

Атака на Крымский мост, обеднённый уран, дальность 1500. Главное на Украине на утро 2 сентября - 02.09.2023 Украина.ру

Атака на Крымский мост, обеднённый уран, дальность 1500. Главное на Украине на утро 2 сентября

Украина попыталась атаковать Крымский мост БПЛА. Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что его страна может наносить удары по России на 1,5 тыс. км. США отправят на Украину снаряды с обеднённым ураном

2023-09-02T09:59

2023-09-02T09:59

2023-09-02T09:59

эксклюзив

хроники

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О первой атаке на Крымский мост Минобороны РФ сообщило в своём телеграм-канале в 00:46."1 сентября около 23:15 по московскому времени киевским режимом была предпринята попытка нанесения террористического удара по Крымскому мосту полупогружным безэкипажным катером. Украинский морской беспилотник был своевременно обнаружен и уничтожен в акватории Чёрного моря", - отмечалось в сообщении оборонного ведомства.Одним беспилотником украинское командование решило не ограничиваться."2 сентября около 02:10 по московскому времени киевским режимом была предпринята новая попытка нанесения террористического удара по Крымскому мосту полупогружным безэкипажным катером. Второй украинский морской беспилотник был уничтожен в акватории Чёрного моря", - сообщило Минобороны РФ.Но уже через 10 минут была предпринята новая попытка атаковать Крымский мост."2 сентября около 02:20 по московскому времени в акватории Чёрного моря уничтожен третий украинский полупогружной безэкипажный катер, направленный киевским режимом для совершения террористической атаки Крымского моста", - указывалось в сообщении министерства обороны.Бывший народный депутат Украины, первый спикер парламента Новороссии Олег Царёв предположил, что уничтожить морские БПЛА удалось благодаря боновым заграждениям."Около 02:20 уничтожен третий украинский полупогружной безэкипажный катер, направленный для атаки на Крымский мост. Если бы не обеспечили защиту в виде бонов, то, вполне возможно, утром получили бы разрушенный Крымский мост. Осталось сделать капониры для самолётов в военных аэропортах", - написал он в своём телеграм-канале.Ранее Украина продемонстрировала несколько морских беспилотников. Один из них называется MAGURA V-5. Этот дрон может развивать скоростьдо 42 узлов, имеет дальность до 450 морских миль и полезную нагрузку до 320 кг. При этом высота дрона над ватерлинией составляет 50 см.Ещё один морской беспилотник называется Sea Baby – "Морской малыш" ("Морський малюк" на украинском). Как заявлял глава СБУ Василий Малюк именно такими катерами атаковался Крымский мост в июле этого года."Морские надводные дроны - уникальная разработка СБУ. К этой разработке не имеют отношения никакие частные компании", - отмечал глава Службы безопасности Украины в интервью CNN.Малюк добавил, что изготовление боевых катеров осуществляется на одном из подземных производств на территории Украины. В их разработке принимают участие сотрудники СБУ, гражданские инженеры и IT-специалисты.По словам Малюка, атаковавшие в июле Крымский мост беспилотники несли на себе запас взрывчатки в 850 кг.Для атаки на десантный корабль "Оленегорский горняк" в бухте Новороссийска и на танкер SIG у входа в Керченский пролив использовались дроны, боевая часть которых была по 440 кг.Тогда же Малюк анонсировал новые атаки."Сегодня в процессе разработки и реализации у нас (в СБУ - Ред.) очень много различных интересных операций, в частности в акватории Чёрного моря", - рассказывал Малюк в середине августа.При этом ряд источников указывают, что на самом деле Украина использует морские дроны британской и французского производства.Обеднённый уран из СШАВслед за Великобританией США отправят Украине снаряды с обеднённым ураном, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники. Информацию о том, что в новом пакете военной помощи от США на Украину впервые отправят бронебойные боеприпасы, содержащие обеднённый уран, а танки "Абрамс" хотят доставить в Украину в ближайшие недели, подтвердили два американских чиновника. Кроме того, агентство сослалось на соответствующий документ, находящийся в его распоряжении.В публикации Reuters отмечалось, что боеприпасы с обеднённым ураном могут использоваться танками "Абрамс", которые будут входить в тот же пакет военной помощи. Этот пакет планируют представить на следующей неделе.По словам одного из чиновников, стоимость пакета составит от $240 до $375 млн, в зависимости от того, что в него войдет. При этом стоимость и содержание пакета ещёокончательно не определены.Белый дом не прокомментировал публикацию.При этом, как предполагает агентство, в США поставка Украине снарядов с обеднённым ураном вызовет бурные споры.Ранее — в середине июня — о том, что США рассматривают возможность отправить на Украину снаряды с обеднённым ураном сообщало американское издание The Wall Street Journal.При этом первой о планах поставить на Украину снаряды с обеднённым ураном заявила Великобритания. Это вызвало шок не только в России, но и в Европе. Так, министр здравоохранения Сербии Даница Груйичич вспомнила о применении таких снарядов в Сербии и Черногории."Это был отвратительный и бесчеловечный эксперимент над всем регионом, не только Сербией и Черногорией, надеюсь, что международная научная общественность поймёт, что это (последствия бомбардировок — Ред.) необходимо исследовать научным путем и особенно — запретить оружие с обеднённым ураном", — заявила Груйичич.По её словам, в регионе был зафиксирован рост онкологических и аутоиммунных заболеваний, патологий у беременных и умственных нарушений у детей. Кроме того, существенно увеличилось число выявляемых случаев бесплодия у мужчин.Дальность полторы тысячиУкраина уже длительное время работает над собственной ракетной программой и беспилотниками, поэтому поражение целей на территории России, которые расположены даже за 1,5 тыс. км, больше не является проблемой, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире "Украинского радио"."Гражданство оружия, которое применяют по территории Российской Федерации, украинское. Есть два направления, которые отрабатываются уже определенный период времени, − это ракетная программа, которая была утверждена еще в 2020 году, по созданию наших собственных украинских ракет, и использование беспилотных летательных аппаратов, которые очень мощно сегодня разворачиваются в нашей стране с привлечением большого количества частных компаний", - подчеркнул Данилов.По его словам, "всё это будет приносить свои результаты", потому что украинские войска уже смогут поражать цели и на 700, и даже на 1000-1500 км."Мы атакуем или заводы, или военные производства", - подчеркнул Данилов.Двумя днями ранее он опубликовал у себя в соцсетях фото с испытаний украинских дальнобойных ракет."Ракетная программа президента Украины в действии. Испытания успешные, применение эффективное. "Ждёт Севастополь, ждет Камчатка, ждет Кронштадт...", - подписал Данилов фото.При этом эксперты считают, что такими заявлениями Данилов легализирует поставленное Украине Западом дальнобойное оружие.

https://ukraina.ru/20230901/1049108133.html

https://ukraina.ru/20230901/1049094786.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Егор Леев

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