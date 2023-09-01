https://ukraina.ru/20230901/1049098694.html

Группировка "Запад" продолжает наступление на Купянском направлении

Группировка "Запад" продолжает наступление на Купянском направлении - 01.09.2023 Украина.ру

Группировка "Запад" продолжает наступление на Купянском направлении

Контратаки ВСУ отражаются, российские штурмовики продвигаются

2023-09-01T14:56

2023-09-01T14:56

2023-09-01T14:56

всу

потери всу

сво

новости

минобороны рф

купянское направление

штурм

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Штурмовые подразделения российской группировки войск "Запад" продолжили ведение наступательных действий на Купянском направлении. Общие потери противника в живой силе составили до роты военнослужащих, унижена его артиллерия и противника. Об этом 1 сентября сообщил офицер пресс-центра российской группировки."В ходе боя овладели опорным пунктом, уничтожив до двух взводов военнослужащих противника и шесть человек взяты в плен. При этом отражено четыре контратаки силами до взвода каждая при поддержке артиллерии и бронетехники из состава 32, 41 омбр и 68 оегбр", - сообщил он подробности.Офицер также проинформировал об уничтожении пяти артиллерийских орудий протитавника. В частности, в ходе контрбатарейной борьбы противник лишился трёх САУ М-109 "Паладин", 2С1 "Гвоздика", Д-30 "Молот", трёх миномётных расчетов и бронеавтомобиля "MaxPro" в районе сёл Новосергеевка, Табаевка, Песчаное и Лозовая.

https://ukraina.ru/20230901/1049087781.html

https://ukraina.ru/20230901/1049097605.html

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всу, потери всу, сво, новости, минобороны рф, купянское направление, штурм