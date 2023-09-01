Группировка "Запад" продолжает наступление на Купянском направлении - 01.09.2023 Украина.ру
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Группировка "Запад" продолжает наступление на Купянском направлении
Группировка "Запад" продолжает наступление на Купянском направлении - 01.09.2023 Украина.ру
Группировка "Запад" продолжает наступление на Купянском направлении
Контратаки ВСУ отражаются, российские штурмовики продвигаются
2023-09-01T14:56
2023-09-01T14:56
всу
потери всу
сво
новости
минобороны рф
купянское направление
штурм
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Штурмовые подразделения российской группировки войск "Запад" продолжили ведение наступательных действий на Купянском направлении. Общие потери противника в живой силе составили до роты военнослужащих, унижена его артиллерия и противника. Об этом 1 сентября сообщил офицер пресс-центра российской группировки."В ходе боя овладели опорным пунктом, уничтожив до двух взводов военнослужащих противника и шесть человек взяты в плен. При этом отражено четыре контратаки силами до взвода каждая при поддержке артиллерии и бронетехники из состава 32, 41 омбр и 68 оегбр", - сообщил он подробности.Офицер также проинформировал об уничтожении пяти артиллерийских орудий протитавника. В частности, в ходе контрбатарейной борьбы противник лишился трёх САУ М-109 "Паладин", 2С1 "Гвоздика", Д-30 "Молот", трёх миномётных расчетов и бронеавтомобиля "MaxPro" в районе сёл Новосергеевка, Табаевка, Песчаное и Лозовая.
https://ukraina.ru/20230901/1049087781.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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всу, потери всу, сво, новости, минобороны рф, купянское направление, штурм
ВСУ, потери ВСУ, СВО, Новости, Минобороны РФ, Купянское направление, штурм

Группировка "Запад" продолжает наступление на Купянском направлении

14:56 01.09.2023
 
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Подготовка бойцов добровольческого батальона имени Судоплатова на полигоне в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
© РИА Новости . РИА Новости
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Контратаки ВСУ отражаются, российские штурмовики продвигаются
Штурмовые подразделения российской группировки войск "Запад" продолжили ведение наступательных действий на Купянском направлении. Общие потери противника в живой силе составили до роты военнослужащих, унижена его артиллерия и противника. Об этом 1 сентября сообщил офицер пресс-центра российской группировки.
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"В ходе боя овладели опорным пунктом, уничтожив до двух взводов военнослужащих противника и шесть человек взяты в плен. При этом отражено четыре контратаки силами до взвода каждая при поддержке артиллерии и бронетехники из состава 32, 41 омбр и 68 оегбр", - сообщил он подробности.
- РИА Новости, 1920, 01.09.2023
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Офицер также проинформировал об уничтожении пяти артиллерийских орудий протитавника. В частности, в ходе контрбатарейной борьбы противник лишился трёх САУ М-109 "Паладин", 2С1 "Гвоздика", Д-30 "Молот", трёх миномётных расчетов и бронеавтомобиля "MaxPro" в районе сёл Новосергеевка, Табаевка, Песчаное и Лозовая.
 
ВСУпотери ВСУСВОНовостиМинобороны РФКупянское направлениештурм
 
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