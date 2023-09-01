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Группировка "Запад" продолжает наступление на Купянском направлении
Группировка "Запад" продолжает наступление на Купянском направлении - 01.09.2023 Украина.ру
Группировка "Запад" продолжает наступление на Купянском направлении
Контратаки ВСУ отражаются, российские штурмовики продвигаются
2023-09-01T14:56
2023-09-01T14:56
2023-09-01T14:56
всу
потери всу
сво
новости
минобороны рф
купянское направление
штурм
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Штурмовые подразделения российской группировки войск "Запад" продолжили ведение наступательных действий на Купянском направлении. Общие потери противника в живой силе составили до роты военнослужащих, унижена его артиллерия и противника. Об этом 1 сентября сообщил офицер пресс-центра российской группировки."В ходе боя овладели опорным пунктом, уничтожив до двух взводов военнослужащих противника и шесть человек взяты в плен. При этом отражено четыре контратаки силами до взвода каждая при поддержке артиллерии и бронетехники из состава 32, 41 омбр и 68 оегбр", - сообщил он подробности.Офицер также проинформировал об уничтожении пяти артиллерийских орудий протитавника. В частности, в ходе контрбатарейной борьбы противник лишился трёх САУ М-109 "Паладин", 2С1 "Гвоздика", Д-30 "Молот", трёх миномётных расчетов и бронеавтомобиля "MaxPro" в районе сёл Новосергеевка, Табаевка, Песчаное и Лозовая.
https://ukraina.ru/20230901/1049087781.html
https://ukraina.ru/20230901/1049097605.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
всу, потери всу, сво, новости, минобороны рф, купянское направление, штурм
ВСУ, потери ВСУ, СВО, Новости, Минобороны РФ, Купянское направление, штурм
Группировка "Запад" продолжает наступление на Купянском направлении
Контратаки ВСУ отражаются, российские штурмовики продвигаются
Штурмовые подразделения российской группировки войск "Запад" продолжили ведение наступательных действий на Купянском направлении. Общие потери противника в живой силе составили до роты военнослужащих, унижена его артиллерия и противника. Об этом 1 сентября сообщил офицер пресс-центра российской группировки.
"В ходе боя овладели опорным пунктом, уничтожив до двух взводов военнослужащих противника и шесть человек взяты в плен. При этом отражено четыре контратаки силами до взвода каждая при поддержке артиллерии и бронетехники из состава 32, 41 омбр и 68 оегбр", - сообщил он подробности.
Офицер также проинформировал об уничтожении пяти артиллерийских орудий протитавника. В частности, в ходе контрбатарейной борьбы противник лишился трёх САУ М-109 "Паладин", 2С1 "Гвоздика", Д-30 "Молот", трёх миномётных расчетов и бронеавтомобиля "MaxPro" в районе сёл Новосергеевка, Табаевка, Песчаное и Лозовая.