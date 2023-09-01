https://ukraina.ru/20230901/1049094786.html

Подробности по диверсантам, выход судов из Южного, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 1 сентября

Подробности по диверсантам, выход судов из Южного, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 1 сентября - 01.09.2023 Украина.ру

Подробности по диверсантам, выход судов из Южного, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 1 сентября

Российские СМИ опубликовали подробности по пленённым в Брянской области украинским диверсантам. Из украинского порта Южный вышли два балкера. Украинские военные продолжают наносить удары по России

2023-09-01T13:26

2023-09-01T13:26

2023-09-01T14:57

хроники

эксклюзив

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/01/1049094632_184:0:1235:591_1920x0_80_0_0_ff67c95fa8f1e63f657515d2efcea54d.jpg

Как сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, за минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 44 удара по территории этого региона России.«На Донецком направлении противник совершил 38 обстрелов из РСЗО (зажигательные), артиллерии 155 мм, в т. ч. с кассетной боевой частью, на Горловском — 1 обстрел из артиллерии 122 мм, на Ясиноватском — 4 обстрела из артиллерии 155 мм, на Волновахском 1 обстрел из артиллерии 155 мм, выпустив 138 единиц различных боеприпасов», — отмечалось в сообщении.Под огнём украинской артиллерии оказались районы шести населённых пунктов республики: Горловка (Никитовский район), Ясиноватский район, столица Донецк (Куйбышевский, Кировский, Киевский, Петровский районы), Макеевка (Червоногвардейский район), Александровка, Луганское, Ольгинка.«За прошедшие сутки поступили сведения о ранении 10 гражданских лиц в Кировском районе Донецка, Ольгинке, Благовещенке», — сообщило представительство.Огнём ВСУ были повреждены 6 домостроений в Киевском, Кировском районах Донецка, Никитовском районе Горловки. Повреждений объектов гражданской инфраструктуры зафиксировано не было.На следующий день обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Петровскому, Кировскому, Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка в общей сложности 51 снаряд калибром 155 мм и 3 ракеты из РСЗО, по Никитовскому району Горловки — 8 снарядов калибром 152 мм, по Червоногвардейскому району Макеевки 16 снарядов калибром 155 мм, по Луганскому — 3 снаряда калибром 155 мм, по Александровке — 3 снаряда калибром 155 мм.По данным агентства «Таврия. Новости Херсонской области», в предыдущий день Вооружённые силы Украины выпустили по этому региону России 69 снарядов.«Вчера днём ВСУ выпустили 69 снарядов из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Крынки — 10; Казачьи Лагеря — 12; Подстепное — 9; Днепряны — 8; Солонцы — 10; Старая Збурьевка — 12; Алёшки — 8», — писало агентство.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 39 снарядов из ствольной артиллерии.«Обстрелам подверглись: Новая Каховка, Каховка, Кардашинка, Корсунка, Казачьи Лагеря. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется», — указывалось в публикации.Позже появилась информация об обстреле Днепрян.«1 сентября боевики ВСУ продолжили террор мирного населения поселка Днепряны Новокаховского городского округа. Сегодня боевики ВСУ с использованием дрона сбросили мину рядом с почтовым отделением. На этом почтовом отделении жители посёлка получали пенсии и социальные выплаты. По счастливой случайности никто из мирных жителей не пострадал. Цель теракта преступного киевского режима — запугать мирное население, срыв выплат пенсий и социальных пособий, создание социального напряжения. Также в результате артиллерийских ударов укронацистов сегодня в поселке Днепряны повреждены дома на улице Набережной и переулке Гната Шило», — сообщила администрация Новокаховского городского округа в своём телеграм-канале, опубликовав соответствующие фотографии.Кроме того, как сообщалось ранее, ВСУ попытались нанести удары БПЛА по Курчатову, Москве и Белгородской области. Все беспилотники были сбиты.Подробности по диверсантуТелеграм-канал Mash опубликовал подробности по одному из пленённых в Брянской области накануне украинских диверсантов.«Одним из украинских диверсантов, разбитых накануне в Брянской области, оказался штатный пропагандист ВСУ. Задачей которого было делать переможные фото — для демонстрации "побед". Сейчас он и ещё двое дээргэшников в больнице с огнестрельными ранениями. По нашей информации, 33-летний Андрей Антоненко из Чернигова дослужился до майора украинской армии. Диверсант он для души, а на деле — старший офицер группы информационного противодействия. Проще говоря, автор новостей об успешном контрнаступе, сотне уже полученных F-16 и остатке ракет на три дня. Вчера при попытке проникновения в РФ в Навлинском районе Брянской области он получил пулю в живот», — сообщил телеграм-канал, опубликовав фото Антоненко.Также канал назвал имя ещё двух пленённых диверсантов.«Вместе с ним задержан 33-летний морпех Андрей Кулиш из Кропивницкого. С огнестрельной травмой и переломами стопы. Замыкает тройку 29-летний Илья Долматов из Киева. У него ранение правого плеча и переломы локтевого сустава. Сейчас их лечат в больнице — в особо охраняемой палате с конвоем. Следом по расписанию — военный трибунал», — подытожил канал.Днём ранее в Центре общественных связей ФСБ сообщили о ликвидации украинской ДРГ.«Тридцатого августа на территории России пресечена деятельность украинской диверсионно-террористической группы, состоящей из кадровых сотрудников Службы безопасности Украины, военнослужащих Главного управления разведки и Службы специальных операций Министерства обороны Украины», — указывалось в пресс-релизе.Также РИА «Новости» опубликовало видео с изъятым у диверсантов оружием. Каждый из диверсантов имел при себе внушительный арсенал: американские автоматы с глушителями, мощные взрывные устройства, большое количество гранат и патронов натовского образца, приборы ночного видения.Операцию в Навельском районе Брянской области провела ФСБ во взаимодействии с Росгвардией и МВД. Как отмечалось, двух украинских диверсантов ликвидировали, пятерых — задержали, из них трое получили ранения.Кроме того, по информации ФСБ диверсанты планировали устроить серию резонансных терактов на военных и энергетических объектах в России.Новый выходИз украинского порта Южный в море вышло два балкера, свидетельствуют данные портала Marine Traffic.У балкера под флагом Либерии указана точка назначения — Болгария, а у второго балкера под флагом Маршалловых островов точка назначения совпадает с отправлением — порт «Южный».При этом украинское министерство инфраструктуры сообщило, что суда идут по временному морскому коридору, объявленному Украиной, и направляются в сторону Босфора.Балкеры везут не зерно, но 56 тысяч тонн чугуна и 172 тысячи тонн железорудного концентрата. При этом оба балкера находились в порту «Южный» ещё с начала спецоперации.Кроме того, сообщалось, что балкер PRIMUS, который вышел из одесского порта в субботу утром, уже находится в порту Стамбула.Об открытии морских коридоров ВМС Украины сообщили 10 августа.«Объявлены временные коридоры для торговых судов, идущих в/из портов Украины. Согласно приказу навигационного поручения ВМС ВСУ №6 от 08.08.2023 года были объявлены новые временные маршруты движения гражданских судов в/из черноморских морских портов Украины», — говорилось в сообщении ВМС ВСУ.При этом сообщалось, что на протяжении всех маршрутов сохраняется военная угроза и минная опасность. Отмечалось, что ранее данные маршруты украинская сторона уже предлагала Международной морской организации (IMO), совет которой «признал право Украины на свободное торговое судоходство», гарантированное международным морским правом.

https://ukraina.ru/20230901/1049084843.html

https://ukraina.ru/20230831/1049078495.html

https://ukraina.ru/20230831/1049063142.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Егор Леев

Егор Леев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

хроники, эксклюзив