Подробности по диверсантам, выход судов из Южного, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 1 сентября - 01.09.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230901/1049094786.html
Подробности по диверсантам, выход судов из Южного, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 1 сентября
Подробности по диверсантам, выход судов из Южного, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 1 сентября - 01.09.2023 Украина.ру
Подробности по диверсантам, выход судов из Южного, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 1 сентября
Российские СМИ опубликовали подробности по пленённым в Брянской области украинским диверсантам. Из украинского порта Южный вышли два балкера. Украинские военные продолжают наносить удары по России
2023-09-01T13:26
2023-09-01T14:57
хроники
эксклюзив
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/01/1049094632_184:0:1235:591_1920x0_80_0_0_ff67c95fa8f1e63f657515d2efcea54d.jpg
Как сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, за минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 44 удара по территории этого региона России.«На Донецком направлении противник совершил 38 обстрелов из РСЗО (зажигательные), артиллерии 155 мм, в т. ч. с кассетной боевой частью, на Горловском — 1 обстрел из артиллерии 122 мм, на Ясиноватском — 4 обстрела из артиллерии 155 мм, на Волновахском 1 обстрел из артиллерии 155 мм, выпустив 138 единиц различных боеприпасов», — отмечалось в сообщении.Под огнём украинской артиллерии оказались районы шести населённых пунктов республики: Горловка (Никитовский район), Ясиноватский район, столица Донецк (Куйбышевский, Кировский, Киевский, Петровский районы), Макеевка (Червоногвардейский район), Александровка, Луганское, Ольгинка.«За прошедшие сутки поступили сведения о ранении 10 гражданских лиц в Кировском районе Донецка, Ольгинке, Благовещенке», — сообщило представительство.Огнём ВСУ были повреждены 6 домостроений в Киевском, Кировском районах Донецка, Никитовском районе Горловки. Повреждений объектов гражданской инфраструктуры зафиксировано не было.На следующий день обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Петровскому, Кировскому, Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка в общей сложности 51 снаряд калибром 155 мм и 3 ракеты из РСЗО, по Никитовскому району Горловки — 8 снарядов калибром 152 мм, по Червоногвардейскому району Макеевки 16 снарядов калибром 155 мм, по Луганскому — 3 снаряда калибром 155 мм, по Александровке — 3 снаряда калибром 155 мм.По данным агентства «Таврия. Новости Херсонской области», в предыдущий день Вооружённые силы Украины выпустили по этому региону России 69 снарядов.«Вчера днём ВСУ выпустили 69 снарядов из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Крынки — 10; Казачьи Лагеря — 12; Подстепное — 9; Днепряны — 8; Солонцы — 10; Старая Збурьевка — 12; Алёшки — 8», — писало агентство.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 39 снарядов из ствольной артиллерии.«Обстрелам подверглись: Новая Каховка, Каховка, Кардашинка, Корсунка, Казачьи Лагеря. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется», — указывалось в публикации.Позже появилась информация об обстреле Днепрян.«1 сентября боевики ВСУ продолжили террор мирного населения поселка Днепряны Новокаховского городского округа. Сегодня боевики ВСУ с использованием дрона сбросили мину рядом с почтовым отделением. На этом почтовом отделении жители посёлка получали пенсии и социальные выплаты. По счастливой случайности никто из мирных жителей не пострадал. Цель теракта преступного киевского режима — запугать мирное население, срыв выплат пенсий и социальных пособий, создание социального напряжения. Также в результате артиллерийских ударов укронацистов сегодня в поселке Днепряны повреждены дома на улице Набережной и переулке Гната Шило», — сообщила администрация Новокаховского городского округа в своём телеграм-канале, опубликовав соответствующие фотографии.Кроме того, как сообщалось ранее, ВСУ попытались нанести удары БПЛА по Курчатову, Москве и Белгородской области. Все беспилотники были сбиты.Подробности по диверсантуТелеграм-канал Mash опубликовал подробности по одному из пленённых в Брянской области накануне украинских диверсантов.«Одним из украинских диверсантов, разбитых накануне в Брянской области, оказался штатный пропагандист ВСУ. Задачей которого было делать переможные фото — для демонстрации "побед". Сейчас он и ещё двое дээргэшников в больнице с огнестрельными ранениями. По нашей информации, 33-летний Андрей Антоненко из Чернигова дослужился до майора украинской армии. Диверсант он для души, а на деле — старший офицер группы информационного противодействия. Проще говоря, автор новостей об успешном контрнаступе, сотне уже полученных F-16 и остатке ракет на три дня. Вчера при попытке проникновения в РФ в Навлинском районе Брянской области он получил пулю в живот», — сообщил телеграм-канал, опубликовав фото Антоненко.Также канал назвал имя ещё двух пленённых диверсантов.«Вместе с ним задержан 33-летний морпех Андрей Кулиш из Кропивницкого. С огнестрельной травмой и переломами стопы. Замыкает тройку 29-летний Илья Долматов из Киева. У него ранение правого плеча и переломы локтевого сустава. Сейчас их лечат в больнице — в особо охраняемой палате с конвоем. Следом по расписанию — военный трибунал», — подытожил канал.Днём ранее в Центре общественных связей ФСБ сообщили о ликвидации украинской ДРГ.«Тридцатого августа на территории России пресечена деятельность украинской диверсионно-террористической группы, состоящей из кадровых сотрудников Службы безопасности Украины, военнослужащих Главного управления разведки и Службы специальных операций Министерства обороны Украины», — указывалось в пресс-релизе.Также РИА «Новости» опубликовало видео с изъятым у диверсантов оружием. Каждый из диверсантов имел при себе внушительный арсенал: американские автоматы с глушителями, мощные взрывные устройства, большое количество гранат и патронов натовского образца, приборы ночного видения.Операцию в Навельском районе Брянской области провела ФСБ во взаимодействии с Росгвардией и МВД. Как отмечалось, двух украинских диверсантов ликвидировали, пятерых — задержали, из них трое получили ранения.Кроме того, по информации ФСБ диверсанты планировали устроить серию резонансных терактов на военных и энергетических объектах в России.Новый выходИз украинского порта Южный в море вышло два балкера, свидетельствуют данные портала Marine Traffic.У балкера под флагом Либерии указана точка назначения —&nbsp;Болгария, а у второго балкера под флагом Маршалловых островов точка назначения совпадает с отправлением — порт «Южный».При этом украинское министерство инфраструктуры сообщило, что суда идут по временному морскому коридору, объявленному Украиной, и направляются в сторону Босфора.Балкеры везут не зерно, но 56 тысяч тонн чугуна и 172 тысячи тонн железорудного концентрата. При этом оба балкера находились в порту «Южный» ещё с начала спецоперации.Кроме того, сообщалось, что балкер PRIMUS, который вышел из одесского порта в субботу утром, уже находится в порту Стамбула.Об открытии морских коридоров ВМС Украины сообщили 10 августа.«Объявлены временные коридоры для торговых судов, идущих в/из портов Украины. Согласно приказу навигационного поручения ВМС ВСУ №6 от 08.08.2023 года были объявлены новые временные маршруты движения гражданских судов в/из черноморских морских портов Украины», — говорилось в сообщении ВМС ВСУ.При этом сообщалось, что на протяжении всех маршрутов сохраняется военная угроза и минная опасность. Отмечалось, что ранее данные маршруты украинская сторона уже предлагала Международной морской организации (IMO), совет которой «признал право Украины на свободное торговое судоходство», гарантированное международным морским правом.
https://ukraina.ru/20230901/1049084843.html
https://ukraina.ru/20230831/1049078495.html
https://ukraina.ru/20230831/1049063142.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Егор Леев
Егор Леев
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/01/1049094632_315:0:1103:591_1920x0_80_0_0_46fc4f90cbd23000c6124c33380967eb.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
хроники, эксклюзив
Хроники, Эксклюзив

Подробности по диверсантам, выход судов из Южного, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 1 сентября

13:26 01.09.2023 (обновлено: 14:57 01.09.2023)
 
© Фото : Администрация Новокаховского городского округа / Telegramобстрел почтового отделения в Днепрянах
обстрел почтового отделения в Днепрянах - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
© Фото : Администрация Новокаховского городского округа / Telegram
Читать в
Егор Леев
автор издания Украина.ру
Все материалы
Российские СМИ опубликовали подробности по пленённым в Брянской области украинским диверсантам. Из украинского порта Южный вышли два балкера. Украинские военные продолжают наносить удары по России
Как сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, за минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 44 удара по территории этого региона России.
«На Донецком направлении противник совершил 38 обстрелов из РСЗО (зажигательные), артиллерии 155 мм, в т. ч. с кассетной боевой частью, на Горловском — 1 обстрел из артиллерии 122 мм, на Ясиноватском — 4 обстрела из артиллерии 155 мм, на Волновахском 1 обстрел из артиллерии 155 мм, выпустив 138 единиц различных боеприпасов», — отмечалось в сообщении.
Под огнём украинской артиллерии оказались районы шести населённых пунктов республики: Горловка (Никитовский район), Ясиноватский район, столица Донецк (Куйбышевский, Кировский, Киевский, Петровский районы), Макеевка (Червоногвардейский район), Александровка, Луганское, Ольгинка.
«За прошедшие сутки поступили сведения о ранении 10 гражданских лиц в Кировском районе Донецка, Ольгинке, Благовещенке», — сообщило представительство.
Огнём ВСУ были повреждены 6 домостроений в Киевском, Кировском районах Донецка, Никитовском районе Горловки. Повреждений объектов гражданской инфраструктуры зафиксировано не было.
На следующий день обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Петровскому, Кировскому, Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка в общей сложности 51 снаряд калибром 155 мм и 3 ракеты из РСЗО, по Никитовскому району Горловки — 8 снарядов калибром 152 мм, по Червоногвардейскому району Макеевки 16 снарядов калибром 155 мм, по Луганскому — 3 снаряда калибром 155 мм, по Александровке — 3 снаряда калибром 155 мм.
Шеврон ВСУ военнослужащий Украина
Вчера, 10:07
Экстрадиция мужчин, атака беспилотников. Главное на Украине на утро 1 сентябряНа Украине заявили о том, что могут экстрадировать в страну покинувших по "поддельным справкам" военнообязанных мужчин. Украинские беспилотники атаковали атомоград Курчатов, Москву и Белгородскую область
По данным агентства «Таврия. Новости Херсонской области», в предыдущий день Вооружённые силы Украины выпустили по этому региону России 69 снарядов.
«Вчера днём ВСУ выпустили 69 снарядов из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Крынки — 10; Казачьи Лагеря — 12; Подстепное — 9; Днепряны — 8; Солонцы — 10; Старая Збурьевка — 12; Алёшки — 8», — писало агентство.
В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 39 снарядов из ствольной артиллерии.
«Обстрелам подверглись: Новая Каховка, Каховка, Кардашинка, Корсунка, Казачьи Лагеря. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется», — указывалось в публикации.
Позже появилась информация об обстреле Днепрян.
«1 сентября боевики ВСУ продолжили террор мирного населения поселка Днепряны Новокаховского городского округа. Сегодня боевики ВСУ с использованием дрона сбросили мину рядом с почтовым отделением. На этом почтовом отделении жители посёлка получали пенсии и социальные выплаты. По счастливой случайности никто из мирных жителей не пострадал. Цель теракта преступного киевского режима — запугать мирное население, срыв выплат пенсий и социальных пособий, создание социального напряжения. Также в результате артиллерийских ударов укронацистов сегодня в поселке Днепряны повреждены дома на улице Набережной и переулке Гната Шило», — сообщила администрация Новокаховского городского округа в своём телеграм-канале, опубликовав соответствующие фотографии.
Кроме того, как сообщалось ранее, ВСУ попытались нанести удары БПЛА по Курчатову, Москве и Белгородской области. Все беспилотники были сбиты.
Mirage-2000 - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
31 августа, 18:33
Французские истребители, угрозы Данилова, похороны "Вагнера". Итоги 31 августаВ Мытищах похоронили командира группы "Вагнер" Дмитрия Уткина. Украина может получить французские истребители. Секретарь СНБО Алексей Данилов пригрозил России ракетам дальностью 700 км
Подробности по диверсанту
Телеграм-канал Mash опубликовал подробности по одному из пленённых в Брянской области накануне украинских диверсантов.
«Одним из украинских диверсантов, разбитых накануне в Брянской области, оказался штатный пропагандист ВСУ. Задачей которого было делать переможные фото — для демонстрации "побед". Сейчас он и ещё двое дээргэшников в больнице с огнестрельными ранениями. По нашей информации, 33-летний Андрей Антоненко из Чернигова дослужился до майора украинской армии. Диверсант он для души, а на деле — старший офицер группы информационного противодействия. Проще говоря, автор новостей об успешном контрнаступе, сотне уже полученных F-16 и остатке ракет на три дня. Вчера при попытке проникновения в РФ в Навлинском районе Брянской области он получил пулю в живот», — сообщил телеграм-канал, опубликовав фото Антоненко.
Также канал назвал имя ещё двух пленённых диверсантов.

«Вместе с ним задержан 33-летний морпех Андрей Кулиш из Кропивницкого. С огнестрельной травмой и переломами стопы. Замыкает тройку 29-летний Илья Долматов из Киева. У него ранение правого плеча и переломы локтевого сустава. Сейчас их лечат в больнице — в особо охраняемой палате с конвоем. Следом по расписанию — военный трибунал», — подытожил канал.
Днём ранее в Центре общественных связей ФСБ сообщили о ликвидации украинской ДРГ.
«Тридцатого августа на территории России пресечена деятельность украинской диверсионно-террористической группы, состоящей из кадровых сотрудников Службы безопасности Украины, военнослужащих Главного управления разведки и Службы специальных операций Министерства обороны Украины», — указывалось в пресс-релизе.
Также РИА «Новости» опубликовало видео с изъятым у диверсантов оружием.
Каждый из диверсантов имел при себе внушительный арсенал: американские автоматы с глушителями, мощные взрывные устройства, большое количество гранат и патронов натовского образца, приборы ночного видения.
Операцию в Навельском районе Брянской области провела ФСБ во взаимодействии с Росгвардией и МВД. Как отмечалось, двух украинских диверсантов ликвидировали, пятерых — задержали, из них трое получили ранения.
Кроме того, по информации ФСБ диверсанты планировали устроить серию резонансных терактов на военных и энергетических объектах в России.
ФСБ РФ пресекла попытку проникновения украинской ДРГ в Брянскую область
31 августа, 13:00
ДРГ на Брянщине, обстрелы, ответ Лукашенко. Главное на Украине на 13:00 31 августаВ Брянской области обезвредили украинскую ДРГ. Украинские военные продолжают наносить удары по территории России. Президент Белоруссии Александр Лукашенко ответил на ультиматум поляков и прибалтов
Новый выход
Из украинского порта Южный в море вышло два балкера, свидетельствуют данные портала Marine Traffic.

У балкера под флагом Либерии указана точка назначения — Болгария, а у второго балкера под флагом Маршалловых островов точка назначения совпадает с отправлением — порт «Южный».
При этом украинское министерство инфраструктуры сообщило, что суда идут по временному морскому коридору, объявленному Украиной, и направляются в сторону Босфора.
Балкеры везут не зерно, но 56 тысяч тонн чугуна и 172 тысячи тонн железорудного концентрата. При этом оба балкера находились в порту «Южный» ещё с начала спецоперации.
Кроме того, сообщалось, что балкер PRIMUS, который вышел из одесского порта в субботу утром, уже находится в порту Стамбула.
Об открытии морских коридоров ВМС Украины сообщили 10 августа.
«Объявлены временные коридоры для торговых судов, идущих в/из портов Украины. Согласно приказу навигационного поручения ВМС ВСУ №6 от 08.08.2023 года были объявлены новые временные маршруты движения гражданских судов в/из черноморских морских портов Украины», — говорилось в сообщении ВМС ВСУ.
При этом сообщалось, что на протяжении всех маршрутов сохраняется военная угроза и минная опасность. Отмечалось, что ранее данные маршруты украинская сторона уже предлагала Международной морской организации (IMO), совет которой «признал право Украины на свободное торговое судоходство», гарантированное международным морским правом.
 
ХроникиЭксклюзив
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:57Польского дипломата вызвали в МИД Белоруссии после инцидента с вертолётом
20:41Дети из Харьковской области отправились на отдых в "Артек"
20:14Польский военный вертолет нарушил белорусскую границу
20:03Количество атак беспилотниками на Россию будет увеличиваться –Подоляк
19:39Под песню с призывом к убийствам провели линейку 1 сентября на Украине
19:14Украинцы дезертируют, увидев реальное положение дел на фронте - СМИ
18:38В Латвии протестуют против решения Сейма о привилегии для россиян
18:35Охота на уклонистов и беглецов. Итоги 1 сентября на Украине
18:19Геннадий Онищенко: США сметают политические режимы биологическим оружием
18:07США могут зелёными бумажками завалить весь мир, но независимости у них нет - Лукашенко
18:01Две гражданки Украины в Будапеште получили условный срок за нападение на полицейских
18:01Дипломатический узел Екатерины II: Россия, Турция, Крым, Франция, Великобритания и США
18:00Буданов: Зеленского много раз пытались убить русские, но мы его спасали
17:55Главы Минобороны России и МИД Турции обсудили "зерновую сделку" и сотрудничество в Сирии
17:45"Твой последний шанс сохранить жизнь". Что известно о видео, призванном спасти жизни украинским солдатам
17:43Новые регионы России получат на развитие 1,9 трлн рублей
17:42Алексей Анпилогов: ВСУ бросили на Запорожье последнюю бригаду, которой Россия устроит новый "Иловайск"
17:21Украина получит 1,25 миллиардов долларов на устойчивое госуправление
17:17Украинские пограничники выловили из Дуная американца, 57 дней плывшего на байдарке
17:17"Мерседес" уже не тот. Депутат ГД объяснил, в чем преимущество китайских брендов над западными
Лента новостейМолния