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Правящая партия Грузии начала процедуру импичмента президента из-за ее европейских турне

Правящая партия Грузии начала процедуру импичмента президента из-за ее европейских турне - 01.09.2023 Украина.ру

Правящая партия Грузии начала процедуру импичмента президента из-за ее европейских турне

Партия "Грузинская мечта" объявила о том, что начала процедуру отстранения от власти президента страны Саломе Зурабишвили. Об этом 1 сентября на официальном брифинге заявил лидер партии "Мечты" Ираклий Кобахидзе

2023-09-01T12:18

2023-09-01T12:18

2023-09-01T12:18

новости

грузия

импичмент

саломе зурабишвили

турне

европа

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Кобахидзе уточнил, что причиной такого решения стали поездки президента в европейские страны без согласования с правительством, что противоречит конституции государства.Ранее Кабинет министров Грузии запретил Саломе Зурабишвили официальные зарубежные поездки с августа по декабрь текущего года. Однако 31 августа она отправилась в турне по Европе и уже успела посетить Германию.Официально целью ее поездки были переговоры о предоставлении Грузии статуса кандидата на вступление в ЕС.Чтобы отстранить Зурабишвили от главной должности страны Грузинской мечте" нужно получить согласие сотни парламентариев, включая оппозиционных. В политической силе уже отметили, что это будет непросто, учитывая, что Зурабишвили занимает открытую прозападную и антироссийскую позицию.В мае этого года Зурабишвили обвиняла правительства Грузии в проведении "пророссийской" политики и "отступлении от западных идеалов". Президенту не понравилось, что парламент возобновил авиаперелеты с Россией, а для "80 тысяч россиян", прибывших в страну, не придумал никаких ограничений."Грузия не продается за 200-300 миллионов дохода", - заявила она тогда и призвала правительство "вернуться к европейским партнерам".

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, грузия, импичмент, саломе зурабишвили, турне, европа