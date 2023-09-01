Правящая партия Грузии начала процедуру импичмента президента из-за ее европейских турне - 01.09.2023 Украина.ру
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Правящая партия Грузии начала процедуру импичмента президента из-за ее европейских турне
Правящая партия Грузии начала процедуру импичмента президента из-за ее европейских турне - 01.09.2023 Украина.ру
Правящая партия Грузии начала процедуру импичмента президента из-за ее европейских турне
Партия "Грузинская мечта" объявила о том, что начала процедуру отстранения от власти президента страны Саломе Зурабишвили. Об этом 1 сентября на официальном брифинге заявил лидер партии "Мечты" Ираклий Кобахидзе
2023-09-01T12:18
2023-09-01T12:18
новости
грузия
импичмент
саломе зурабишвили
турне
европа
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Кобахидзе уточнил, что причиной такого решения стали поездки президента в европейские страны без согласования с правительством, что противоречит конституции государства.Ранее Кабинет министров Грузии запретил Саломе Зурабишвили официальные зарубежные поездки с августа по декабрь текущего года. Однако 31 августа она отправилась в турне по Европе и уже успела посетить Германию.Официально целью ее поездки были переговоры о предоставлении Грузии статуса кандидата на вступление в ЕС.Чтобы отстранить Зурабишвили от главной должности страны Грузинской мечте" нужно получить согласие сотни парламентариев, включая оппозиционных. В политической силе уже отметили, что это будет непросто, учитывая, что Зурабишвили занимает открытую прозападную и антироссийскую позицию.В мае этого года Зурабишвили обвиняла правительства Грузии в проведении "пророссийской" политики и "отступлении от западных идеалов". Президенту не понравилось, что парламент возобновил авиаперелеты с Россией, а для "80 тысяч россиян", прибывших в страну, не придумал никаких ограничений."Грузия не продается за 200-300 миллионов дохода", - заявила она тогда и призвала правительство "вернуться к европейским партнерам".
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, грузия, импичмент, саломе зурабишвили, турне, европа
Новости, Грузия, импичмент, Саломе Зурабишвили, турне, Европа

Правящая партия Грузии начала процедуру импичмента президента из-за ее европейских турне

12:18 01.09.2023
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкСаломе Зурабишвили
Саломе Зурабишвили
© Sputnik
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Партия "Грузинская мечта" объявила о том, что начала процедуру отстранения от власти президента страны Саломе Зурабишвили. Об этом 1 сентября на официальном брифинге заявил лидер партии "Мечты" Ираклий Кобахидзе
"На политсовете партии мы приняли решение начать процедуру импичмента президента", - сказал он.
Кобахидзе уточнил, что причиной такого решения стали поездки президента в европейские страны без согласования с правительством, что противоречит конституции государства.
Ранее Кабинет министров Грузии запретил Саломе Зурабишвили официальные зарубежные поездки с августа по декабрь текущего года. Однако 31 августа она отправилась в турне по Европе и уже успела посетить Германию.
Официально целью ее поездки были переговоры о предоставлении Грузии статуса кандидата на вступление в ЕС.
Чтобы отстранить Зурабишвили от главной должности страны Грузинской мечте" нужно получить согласие сотни парламентариев, включая оппозиционных. В политической силе уже отметили, что это будет непросто, учитывая, что Зурабишвили занимает открытую прозападную и антироссийскую позицию.
В мае этого года Зурабишвили обвиняла правительства Грузии в проведении "пророссийской" политики и "отступлении от западных идеалов". Президенту не понравилось, что парламент возобновил авиаперелеты с Россией, а для "80 тысяч россиян", прибывших в страну, не придумал никаких ограничений.
"Грузия не продается за 200-300 миллионов дохода", - заявила она тогда и призвала правительство "вернуться к европейским партнерам".
 
НовостиГрузияимпичментСаломе ЗурабишвилитурнеЕвропа
 
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