https://ukraina.ru/20230901/1049079242.html

Дмитрий Соин: Африка дает уникальный шанс навязать Западу противостояние за пределами Украины

Дмитрий Соин: Африка дает уникальный шанс навязать Западу противостояние за пределами Украины - 01.09.2023 Украина.ру

Дмитрий Соин: Африка дает уникальный шанс навязать Западу противостояние за пределами Украины

Сейчас мы можем снова активизировать слои украинского общества, которые понимают, что Украина без России – это западная колония, считает политолог, ветеран спецслужб Дмитрий Соин

2023-09-01T03:46

2023-09-01T03:46

2023-09-01T10:24

интервью

запад

украина

всу

нигер

африка

франция

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Ранее группа военных в Габоне в эфире общественного телевидения объявила о низложении президента страны Али Бонго Ондимбы, который находится у власти 14 лет, а недавно был переизбран на третий срок.- Дмитрий, перевороты в Африке – обыденные явление. Почему сейчас события в Нигере и Габоне оказались в центре внимания наших экспертов и какое влияние это окажет на украинский конфликт?- Особенность текущих переворотов в том, что в них присутствует фактор национально-освободительной борьбы от колониального гнета. Перевороты произошли в странах, которые тесно связаны колониальными узами с Францией.Франция – это член НАТО, активный поставщик оружия для Украины. Эти перевороты создают проблему для НАТО как сообщества, потому что они демонстрируют готовность Африки к сопротивлению и для Франции, в частности. Изменение геополитических раскладов идет нам на пользу.- Макрон пообещал военную помощь ЭКОВАС в военной интервенции против Нигера. Возможно ли погружение Африки в военный конфликт, который ослабит медийную и ресурсную поддержку Западом Украины?- Запад целенаправленно проводит политику на разжигание сетевой третьей мировой войны. Это будет новый формат войны. Она будет складываться как мозаика из различных сегментов на разных континентах. Это управляемый процесс, он необходим для того, чтобы встряхнуть мир, который стремится выйти из зоны однополярного господства во главе с США. Через глобальную войну американцы всегда достигали укрепления собственного могущества. Сейчас они тоже разыгрывают эту карту.Они надеются, таким образом удержать ситуацию под контролем и даже жертвуют интересами своих союзников, в частности, Франции, которая объективно может пострадать из-за изменений в Нигерии и Габоне. В какой степени американцы готовы к этой игре, вопрос политический и экономический. С одной стороны, они рассредоточивают свои силы, и часть ресурсов вместо Украины пойдет в Африку, в Юго-Восточную Азию, в Тихоокеанский регион, но эта крупная игра по мнению Вашингтона должна укрепить его могущество, укрепить доллар. Потому что на фоне мировой нестабильности бизнес может побежать в Америку как на наиболее устойчивую платформу.Но США могут и проиграть в этой схватке, потому что мышление национальных лидеров меняется. Все громче звучат идеи перехода от однополярного мира к многополярному. И эта нестабильность может сыграть в пользу России, потому что позволит собрать вокруг себя страны и народы, недовольные существующим положением вещей.- Предыдущий лидер Габона говорил, что Габон без Франции — как автомобиль без водителя. Франция без Габона — как автомобиль без топлива. Сможет ли потеря африканских колоний обрубить поток военной помощи Киеву со стороны Франции?- Франция как часть блока НАТО участвует в стратегии ослабления России. Они прекрасно понимают, что ключ к успеху в том же Габоне, Нигере – это предварительное усмирение России. Потому что именно Россия является символом, флагом и локомотивом сопротивления транснациональным глобальным силам. Да, французам будет нелегко. Возможно, какие-то потоки оружия, финансов на Украину сократятся, но не прекратятся.Нам не надо расслабляться. Есть такой психологический метод – аутотренинг. Популярна фраза – надо мыслить позитивно. Но позитивное мышление и реальная геополитика зачастую вещи противоположные. Я не вижу предпосылок, чтобы НАТО, Франция переключились на африканские темы с Украины. Они слишком много вложили туда средств, чтобы признать там свое поражение.Да. Африка отвлечет часть ресурсов Запада. Для нас это уникальный шанс навязать западному блоку противостояние за пределами европейского континента. Это хороший геополитический ход, это растянет их силы. Но это не говорит о том, что надо расслабляться на украинском направлении. По информации из открытых источников, Запад гарантировал Украине еще минимум год военной поддержки.- Судя по всему ВСУ начали подготовку к весенней кампании. Некоторые эксперты полагают, что именно сейчас ВС РФ должны перейти в наступление, чтобы нанести поражение ослабленным потерями украинским войскам. Как считаете вы?- Таким экспертам я бы посоветовал сесть на танки, на броню и поехать отвоевать хотя бы одно село в Запорожской области. Потому что диванные эксперты, которые сыплют как из рога изобилия различными советами наносят вред. Я сам когда-то носил погоны и знаю, как такие советы гражданских людей раздражают.Ведь можно развивать разные стратегии. В том числе стратегию сдерживания, изматывая ВСУ. Они наступают, несут большие потери, а мы бережем людей, и в конченом итоге ВСУ исчерпают свои возможности. Можно навязать несколько генеральных сражений и обескровить ВСУ. Но что из этого наиболее рационально знают только в Генштабе, куда стекается весь объем информации.Успеха на Украине мы достигнем в тот момент, когда произойдет внутренний слом в сознании украинского общества. Когда посыплется и начнет разрушаться внутренняя Анти-Россия, когда люди массово начнут бежать с фронта, когда поднимется крупное женское материнское антивоенное движение, это будет означать, что мы малой кровью достигаем требуемого результата. Когда само украинское общество начинает отвергать фашизм, радикализм, ксенофобию, и, видя результаты СВО, начинает прозревает.В этом украинскому обществу надо помогать, очень интенсивно и профессионально. Если мы не разрушим внутреннее единство Украины, даже при существенных успехах на фронте, мы получим враждебно настроенное население. А нам необходимо либо нейтрально настроенное население, либо дружественное. И тогда фронт у них посыплется, и тыл.- А есть признаки этого слома уже сейчас?- Я много лет специализировался на проведении информационно-психологических мероприятий в службе безопасности Приднестровья. И сейчас впервые с февраля 2022 года эти сломы стали для меня очевидны. Это усталость от войны, страх потерять родственников и погибнуть самому, социальные и религиозные вопросы, коррупция, вопросы двойных стандартов украинского общества, когда дети олигархов находятся на Лазурном берегу, а обычные украинцы гниют в окопах.Здесь нужна методичная и кропотливая работа, она не должна быть лобовой, как это делаем мы сейчас. Потому что на сегодняшний день российская пропаганда не имеет никакого влияния на Украину потому что построена по принципу, который обращен внутрь самой России. Мы не ведем как таковой системной качественной пропаганды на Украину, потому что смысловые единицы, которые мы озвучиваем на телевидении на украинцев не повлияют. Нужна новая концепция информационной борьбы.В 2002-2022 годах минимум треть населения Украины поддерживала развитие отношений с Россией. После того, как сработал стокгольмский синдром, и они оказались в заложниках у собственного режима конфигурация поменялась. Но сейчас мы можем снова активизировать слои украинского общества, которые понимают, что Украина без России – это западная колония.

https://ukraina.ru/20230303/1044076375.html

https://ukraina.ru/20230831/1049052738.html

https://ukraina.ru/20230831/1049043584.html

https://ukraina.ru/20230831/1049054667.html

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Денис Рудометов

Денис Рудометов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, запад, украина, всу, нигер, африка, франция