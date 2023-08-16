https://ukraina.ru/20230816/1048730874.html

Йохан Бекман: После поражения ВСУ Великобритания вновь спровоцирует финнов воевать с русскими в Африке

Йохан Бекман: После поражения ВСУ Великобритания вновь спровоцирует финнов воевать с русскими в Африке - 16.08.2023 Украина.ру

Йохан Бекман: После поражения ВСУ Великобритания вновь спровоцирует финнов воевать с русскими в Африке

Когда "главный разведчик Украины" Буданов сказал, что они намерены убивать русских по всему миру, ни одно западное правительство его не осудило. НАТО спонсирует терроризм в том смысле, что они поддерживают это политически. Именно поэтому я считаю НАТО террористической организацией, отмечает финский политолог и общественный деятель Йохан Бекман

2023-08-16T15:54

2023-08-16T15:54

2023-08-16T15:54

интервью

украина

mi6

британия

нато

запад

спецслужбы

африка

финляндия

швеция

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Ранее РИА Новости со ссылкой на источник в военно-дипломатических кругах сообщили, что британские спецслужбы отобрали 100 опытных боевиков из Украины для проведения терактов в странах Африки против тех, кто выступает за сотрудничество с Москвой.- Йохан, можно ли всерьез воспринимать эту информацию?- Можно. Британские спецслужбы участвуют в подготовке терактов в отношении самолетов, мостов и африканских стран. Они выступают в качестве инструкторов, выдают финансирование и осуществляют политическую поддержку. Мы пока не можем это доказать, потому что у нас нет на руках соответствующих документов. Но мы знаем, что так оно и есть.- Что могут сделать 100 боевиков, даже если они очень хорошо подготовлены?- Очень многое. Даже тройка агентов может сделать многое.Понятно, что НАТО не нравится растущее влияние России в Африке. Россия провела крайне успешный саммит, в котором участвовали 49 африканских стран на уровне президентов или премьер-министров. В частности, между РФ и ЮАР сложились настоящая дружба и доверие. Мы увидели очень большой потенциал для сотрудничества между Москвой и Африкой.Было смешно наблюдать, как отреагировали на эту конференцию западные СМИ и политики. Они до сих пор демонстрируют колониальный подход в отношении Африки. Да, мы знаем, что они круглосуточно ведут антироссийскую и антипутинскую войну. Но меня поражает, что они до сих пор продолжают колониальную пропаганду против Африки.Я уже говорил, Запад и коалиция "Рамштайн" после множества побед России на украинском фронте окончательно перешли к тактике террора. Атаки дронов на российские регионы – это только пробный вариант. Но это все равно террористическая война. И то, что Запад собирается делать в Африке – продолжение этой террористической войны. Запад сейчас открывает новый фронт в войне против России.Никаких пределов для них уже нет. Они откровенно угрожают терактами. Запад ведет тотальную войну против России и на Украине, и в Африке. В этом смысле современный Запад является наследником Гитлеровской Германии. Потому что "тотальная война" - это нацистское понятие.Напомню, что когда "главный разведчик Украины" Буданов сказал, что они намерены убивать русских по всему миру, ни одно западное правительство его не осудило. НАТО спонсирует терроризм в том смысле, что они поддерживают это политически. Именно поэтому я считаю НАТО террористической организацией.- Если британские спецслужбы начнут убивать лидеров африканских государств, не получится ли так, что они только сильнее сплотят Африку и Россию против США и Запада?- Это пока только угрозы. Но Запад занимался этим и раньше.Напомню, что еще до СВО в Мали бывали забавные эпизоды, когда фактически финны воевали с русскими в составе частных военных компаний. Это было зимой, поэтому в Финляндии шутили, что это была новая Зимняя война. Кстати, Пригожин в одном из ответов на вопросы финских журналистов предлагал 500 финских бойцам сразиться с 500 вагнеровцев, чтобы выяснить, кто сильнее.В Африке и так воспринимают Запад как абсолютное зло. Потому что на Западе постоянно говорят о демократии, но планируют убивать африканских лидеров.Вся надежда - на распад НАТО. Если Трамп будет следующим президентом, вероятность распада Альянса будет только возрастать.Но есть другая проблема, когда спецслужбы Великобритании начинают более активно участвовать во всех событиях по всему миру. Например, была новость, что MI-6 активно работает в Хельсинки. Чем они там занимаются? Это очень опасно. Великобритания готовится к тотальной террористической войне.- Вы в прошлом интервью говорили, что британские спецслужбы могут сбить шведский или финский самолет, обвинив в этом Россию, чтобы использовать это в качестве предлога для милитаризации Аландских островов. К каким последствиям это может привести?- Милитаризация Аландских островов - в интересах Великобритании как государства, которое участвовало в Крымской войне 1853-1856. В Финляндии даже есть песня о финских гренадерах, которые защищали от британцев крепость Бомарсунд. Лондон и сейчас хочет ликвидировать российское присутствие на островах, в частности, закрыть консульство, чтобы их оккупировать. Британцы развернули агрессивную пропаганду по этому поводу. Другое дело, что власти Аландских островов хотят сохранить их демилитаризованный статус.Я бы хотел отметить, что блицкриг НАТО с одновременным принятием в Альянс Финляндии и Швеции закончился провалом. Хельсинки настаивал, что Финляндия должна быть взята в НАТО только вместе со Швецией, но Финляндия - в НАТО, а Швеция - нет. Если бы их приняли в Альянс одновременно, это позволило бы Западу моментально решить вопрос с Аландскими островами. Они бы там сразу устроили блокаду. Но от своих планов Британия не отказалась.Помимо крушения самолета, британские спецслужбы могут устроить провокацию с химическим и биологическим оружием. Эти люди готовы на все. Особенно в условиях, когда мы видим очертания победы России на Украине. Если такая провокация им удастся, это может кардинальным образом повлиять на обстановку во всей Скандинавии. Учитывая, что сейчас круглосуточно звучат обвинения в адрес Москвы, есть все основания полагать, что Британия готовится к крупным терактам.- Есть мнение, что Россия несколько притормозила темп СВО, опасаясь, что быстрая победа над ВСУ может спровоцировать Запад на самые неадекватные шаги. Что вы думаете по этому поводу?- Позиция Запада действительно состоит в том, что Украина должна победить. Никто не собирается останавливать военную поддержку Киева. Более того, планируется передать им американские истребители по ускоренной программе. Но победа России будет в любом случае. Поэтому Западу придется либо объяснить своей аудитории, почему поддержка Украины полностью провалилась, либо переходить к террористическим методам борьбы.Борьба с терроризмом – сложная задача. Потому что даже один человек может совершить крупный теракт. Да, у России есть богатый опыт борьбы с этой угрозой. Но рост террористической активности будет только нарастать.

https://ukraina.ru/20230316/1044456721.html

https://ukraina.ru/20230816/1048707898.html

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Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Кирилл Курбатов

интервью, украина, mi6, британия, нато, запад, спецслужбы, африка, финляндия, швеция, чвк "вагнер", теракт