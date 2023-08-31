https://ukraina.ru/20230831/1049069899.html

США руками ВСУ хотят сделать Крым непригодным для военных баз - Ходжес

США руками ВСУ хотят сделать Крым непригодным для военных баз - Ходжес - 31.08.2023 Украина.ру

США руками ВСУ хотят сделать Крым непригодным для военных баз - Ходжес

Бывший командующий армией США в Европе, генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес 31 августа назвал цель Штатов в Крыму, передает Newsweek

2023-08-31T15:07

2023-08-31T15:07

2023-08-31T15:07

крым

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сша

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"Иногда я слышу из Пентагона , что мы хотим помочь отбросить русских. Нет, речь идет не о том, чтобы отбросить их назад. Речь идет о решающей местности. Речь идет об изоляции Крыма, а затем о возможности подбросить достаточное количество оружия дальнего действия, чтобы Крым стал непригодным для работы российского военно-морского флота и российских ВВС оттуда", - сказал он.При этом Ходжес отметил, что ВСУ не справляются с российской обороной, а так называемое контрнаступление замедляют минные поля.В июне Ходжес утверждал, что украинские войска будут готовы убить или взять в плен всех россиян в Крыму для захвата полуострова. По его словам, захват Крыма имеет "решающее значение" для украинцев, поскольку таким образом они якобы "вытеснят российский флот из центральной и западной части Черного моря, открывая доступ из Одессы к мировым торговым путям по океанам.Глава Крыма Сергей Аксенов указывал, что попытки Киева вернуть полуостров вооруженным путем могут привести к потере Украиной новых территорий и жизней тысяч военнослужащих.МИД РФ заявлял, что западные страны требуют от Киева продолжения наступательных действий и оккупации российских территорий, хотя и понимают, что такие планы обречены на провал.

https://ukraina.ru/20230825/1048935068.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

крым, захват, сша, зарубежье, новости, украина