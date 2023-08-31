США руками ВСУ хотят сделать Крым непригодным для военных баз - Ходжес - 31.08.2023 Украина.ру
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США руками ВСУ хотят сделать Крым непригодным для военных баз - Ходжес
США руками ВСУ хотят сделать Крым непригодным для военных баз - Ходжес - 31.08.2023 Украина.ру
США руками ВСУ хотят сделать Крым непригодным для военных баз - Ходжес
Бывший командующий армией США в Европе, генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес 31 августа назвал цель Штатов в Крыму, передает Newsweek
2023-08-31T15:07
2023-08-31T15:07
крым
захват
сша
зарубежье
новости
украина
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"Иногда я слышу из Пентагона , что мы хотим помочь отбросить русских. Нет, речь идет не о том, чтобы отбросить их назад. Речь идет о решающей местности. Речь идет об изоляции Крыма, а затем о возможности подбросить достаточное количество оружия дальнего действия, чтобы Крым стал непригодным для работы российского военно-морского флота и российских ВВС оттуда", - сказал он.При этом Ходжес отметил, что ВСУ не справляются с российской обороной, а так называемое контрнаступление замедляют минные поля.В июне Ходжес утверждал, что украинские войска будут готовы убить или взять в плен всех россиян в Крыму для захвата полуострова. По его словам, захват Крыма имеет "решающее значение" для украинцев, поскольку таким образом они якобы "вытеснят российский флот из центральной и западной части Черного моря, открывая доступ из Одессы к мировым торговым путям по океанам.Глава Крыма Сергей Аксенов указывал, что попытки Киева вернуть полуостров вооруженным путем могут привести к потере Украиной новых территорий и жизней тысяч военнослужащих.МИД РФ заявлял, что западные страны требуют от Киева продолжения наступательных действий и оккупации российских территорий, хотя и понимают, что такие планы обречены на провал.
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крым, захват, сша, зарубежье, новости, украина
Крым, захват, США, Зарубежье, Новости, Украина

США руками ВСУ хотят сделать Крым непригодным для военных баз - Ходжес

15:07 31.08.2023
 
© РИА Новости . Александр Максименко / Перейти в фотобанкПресс-конференция генерал-лейтенанта Бена Ходжеса в Киеве
Пресс-конференция генерал-лейтенанта Бена Ходжеса в Киеве - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
© РИА Новости . Александр Максименко
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Бывший командующий армией США в Европе, генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес 31 августа назвал цель Штатов в Крыму, передает Newsweek
"Иногда я слышу из Пентагона , что мы хотим помочь отбросить русских. Нет, речь идет не о том, чтобы отбросить их назад. Речь идет о решающей местности. Речь идет об изоляции Крыма, а затем о возможности подбросить достаточное количество оружия дальнего действия, чтобы Крым стал непригодным для работы российского военно-морского флота и российских ВВС оттуда", - сказал он.
При этом Ходжес отметил, что ВСУ не справляются с российской обороной, а так называемое контрнаступление замедляют минные поля.
В июне Ходжес утверждал, что украинские войска будут готовы убить или взять в плен всех россиян в Крыму для захвата полуострова. По его словам, захват Крыма имеет "решающее значение" для украинцев, поскольку таким образом они якобы "вытеснят российский флот из центральной и западной части Черного моря, открывая доступ из Одессы к мировым торговым путям по океанам.
Глава Крыма Сергей Аксенов указывал, что попытки Киева вернуть полуостров вооруженным путем могут привести к потере Украиной новых территорий и жизней тысяч военнослужащих.
МИД РФ заявлял, что западные страны требуют от Киева продолжения наступательных действий и оккупации российских территорий, хотя и понимают, что такие планы обречены на провал.
Кирилл Буданов
25 августа, 14:23
Глава ГУР Буданов снова заговорил о захвате КрымаНачальник Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР МО) Кирилл Буданов 24 августа в эфире национального телемарафона призвал украинцев поверить, что захват Крыма якобы "не за горами"
 
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