https://ukraina.ru/20230831/1049069899.html
США руками ВСУ хотят сделать Крым непригодным для военных баз - Ходжес
США руками ВСУ хотят сделать Крым непригодным для военных баз - Ходжес - 31.08.2023 Украина.ру
США руками ВСУ хотят сделать Крым непригодным для военных баз - Ходжес
Бывший командующий армией США в Европе, генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес 31 августа назвал цель Штатов в Крыму, передает Newsweek
2023-08-31T15:07
2023-08-31T15:07
2023-08-31T15:07
крым
захват
сша
зарубежье
новости
украина
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"Иногда я слышу из Пентагона , что мы хотим помочь отбросить русских. Нет, речь идет не о том, чтобы отбросить их назад. Речь идет о решающей местности. Речь идет об изоляции Крыма, а затем о возможности подбросить достаточное количество оружия дальнего действия, чтобы Крым стал непригодным для работы российского военно-морского флота и российских ВВС оттуда", - сказал он.При этом Ходжес отметил, что ВСУ не справляются с российской обороной, а так называемое контрнаступление замедляют минные поля.В июне Ходжес утверждал, что украинские войска будут готовы убить или взять в плен всех россиян в Крыму для захвата полуострова. По его словам, захват Крыма имеет "решающее значение" для украинцев, поскольку таким образом они якобы "вытеснят российский флот из центральной и западной части Черного моря, открывая доступ из Одессы к мировым торговым путям по океанам.Глава Крыма Сергей Аксенов указывал, что попытки Киева вернуть полуостров вооруженным путем могут привести к потере Украиной новых территорий и жизней тысяч военнослужащих.МИД РФ заявлял, что западные страны требуют от Киева продолжения наступательных действий и оккупации российских территорий, хотя и понимают, что такие планы обречены на провал.
https://ukraina.ru/20230825/1048935068.html
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
крым, захват, сша, зарубежье, новости, украина
США руками ВСУ хотят сделать Крым непригодным для военных баз - Ходжес
Бывший командующий армией США в Европе, генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес 31 августа назвал цель Штатов в Крыму, передает Newsweek
"Иногда я слышу из Пентагона , что мы хотим помочь отбросить русских. Нет, речь идет не о том, чтобы отбросить их назад. Речь идет о решающей местности. Речь идет об изоляции Крыма, а затем о возможности подбросить достаточное количество оружия дальнего действия, чтобы Крым стал непригодным для работы российского военно-морского флота и российских ВВС оттуда", - сказал он.
При этом Ходжес отметил, что ВСУ не справляются с российской обороной, а так называемое контрнаступление замедляют минные поля.
В июне Ходжес утверждал, что украинские войска будут готовы убить или взять в плен всех россиян в Крыму для захвата полуострова. По его словам, захват Крыма имеет "решающее значение" для украинцев, поскольку таким образом они якобы "вытеснят российский флот из центральной и западной части Черного моря, открывая доступ из Одессы к мировым торговым путям по океанам.
Глава Крыма Сергей Аксенов указывал, что попытки Киева вернуть полуостров вооруженным путем могут привести к потере Украиной новых территорий и жизней тысяч военнослужащих.
МИД РФ заявлял, что западные страны требуют от Киева продолжения наступательных действий и оккупации российских территорий, хотя и понимают, что такие планы обречены на провал.