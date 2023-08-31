Росгвардейцы сбили "дронобойкой" беспилотник в Брянской области - Богомаз
13:52 31.08.2023 (обновлено: 13:57 31.08.2023)
Средствами противовоздушной обороны был уничтожен вражеский беспилотник над Брянской областью, сообщили в Минобороны РФ 31 августа
Около полудня 31 августа была пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолётного типа по объектам на территории России.
"Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области", - сообщили в ведомстве.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз утром 31 августа в своём телеграм-канале сообщил, что благодаря бдительности граждан был обнаружен подозрительный летательный аппарат над городом Брянском.
Для проверки сообщений были подняты подразделения Росгвардии и УМВД по Брянской области.
В результате оперативности действий сил Росгвардии с помощью антидронового ружья и специального карабина над Брянском сбиты три беспилотных летательных аппарата самолетного типа, сообщил Богомаз.