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Росгвардейцы сбили "дронобойкой" беспилотник в Брянской области - Богомаз

Росгвардейцы сбили "дронобойкой" беспилотник в Брянской области - Богомаз - 31.08.2023 Украина.ру

Росгвардейцы сбили "дронобойкой" беспилотник в Брянской области - Богомаз

Средствами противовоздушной обороны был уничтожен вражеский беспилотник над Брянской областью, сообщили в Минобороны РФ 31 августа

2023-08-31T13:52

2023-08-31T13:52

2023-08-31T13:57

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александр богомаз

пво

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Около полудня 31 августа была пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолётного типа по объектам на территории России.Губернатор Брянской области Александр Богомаз утром 31 августа в своём телеграм-канале сообщил, что благодаря бдительности граждан был обнаружен подозрительный летательный аппарат над городом Брянском.Для проверки сообщений были подняты подразделения Росгвардии и УМВД по Брянской области.В результате оперативности действий сил Росгвардии с помощью антидронового ружья и специального карабина над Брянском сбиты три беспилотных летательных аппарата самолетного типа, сообщил Богомаз.

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новости, россия, брянская область, беспилотник, минобороны рф, александр богомаз, пво