https://ukraina.ru/20230831/1049064498.html

Откуда запускают дроны по России и на что у Украины есть 4 недели - Суздальцев. Видео

Откуда запускают дроны по России и на что у Украины есть 4 недели - Суздальцев. Видео - 31.08.2023 Украина.ру

Откуда запускают дроны по России и на что у Украины есть 4 недели - Суздальцев. Видео

Политолог Андрей Суздальцев в эфире Украина.ру рассказал, откуда запускаются вражеские дроны, а также о двух сценариях приостановки конфликта, которые... Украина.ру, 31.08.2023

2023-08-31T13:26

2023-08-31T13:26

2023-08-31T13:26

андрей суздальцев

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Политолог Андрей Суздальцев в эфире Украина.ру рассказал, откуда запускаются вражеские дроны, а также о двух сценариях приостановки конфликта, которые рассматриваются на Западе и о том, почему Россия не будет бить по территориям НАТО: 00:35 – Крупнейшая атака беспилотников на российское регионы: о целях ВСУ; 05:40 – О пути, через который беспилотники ударили по Пскову; 10:20 - Насколько для России критически важно перейти в осенне-зимнее наступление?18:50 – Нужны ли России переговоры, если она одержит военную победу? 24:15 - Можем ли мы при превосходстве на земле игнорировать атаки беспилотников?29:00 – Может ли Запад передать Украине ядерное оружие?

псков

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2023

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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