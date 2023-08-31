Откуда запускают дроны по России и на что у Украины есть 4 недели - Суздальцев. Видео - 31.08.2023 Украина.ру
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Откуда запускают дроны по России и на что у Украины есть 4 недели - Суздальцев. Видео
Откуда запускают дроны по России и на что у Украины есть 4 недели - Суздальцев. Видео - 31.08.2023 Украина.ру
Откуда запускают дроны по России и на что у Украины есть 4 недели - Суздальцев. Видео
Политолог Андрей Суздальцев в эфире Украина.ру рассказал, откуда запускаются вражеские дроны, а также о двух сценариях приостановки конфликта, которые... Украина.ру, 31.08.2023
2023-08-31T13:26
2023-08-31T13:26
андрей суздальцев
видео
россия
украина
сво
всу
бпла
белоруссия
псков
пво
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Политолог Андрей Суздальцев в эфире Украина.ру рассказал, откуда запускаются вражеские дроны, а также о двух сценариях приостановки конфликта, которые рассматриваются на Западе и о том, почему Россия не будет бить по территориям НАТО: 00:35 – Крупнейшая атака беспилотников на российское регионы: о целях ВСУ; 05:40 – О пути, через который беспилотники ударили по Пскову; 10:20 - Насколько для России критически важно перейти в осенне-зимнее наступление?18:50 – Нужны ли России переговоры, если она одержит военную победу? 24:15 - Можем ли мы при превосходстве на земле игнорировать атаки беспилотников?29:00 – Может ли Запад передать Украине ядерное оружие?
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андрей суздальцев, видео, россия, украина, сво, всу, бпла, белоруссия, псков, пво, дроны, генштаб, резервы, владимир зеленский, переговоры, ес, нато, наступление, оборона, видео
Андрей Суздальцев, Видео, Россия, Украина, СВО, ВСУ, БПЛА, Белоруссия, Псков, ПВО, дроны, Генштаб, резервы, Владимир Зеленский, переговоры, ЕС, НАТО, наступление, Оборона

Откуда запускают дроны по России и на что у Украины есть 4 недели - Суздальцев. Видео

13:26 31.08.2023
 
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Политолог Андрей Суздальцев в эфире Украина.ру рассказал, откуда запускаются вражеские дроны, а также о двух сценариях приостановки конфликта, которые рассматриваются на Западе и о том, почему Россия не будет бить по территориям НАТО:
00:35 – Крупнейшая атака беспилотников на российское регионы: о целях ВСУ;
05:40 – О пути, через который беспилотники ударили по Пскову;
10:20 - Насколько для России критически важно перейти в осенне-зимнее наступление?
18:50 – Нужны ли России переговоры, если она одержит военную победу?
24:15 - Можем ли мы при превосходстве на земле игнорировать атаки беспилотников?
29:00 – Может ли Запад передать Украине ядерное оружие?
 
Андрей СуздальцевВидеоРоссияУкраинаСВОВСУБПЛАБелоруссияПсковПВОдроныГенштабрезервыВладимир ЗеленскийпереговорыЕСНАТОнаступлениеОборона
 
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