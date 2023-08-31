ДРГ на Брянщине, обстрелы, ответ Лукашенко. Главное на Украине на 13:00 31 августа - 31.08.2023 Украина.ру
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ДРГ на Брянщине, обстрелы, ответ Лукашенко. Главное на Украине на 13:00 31 августа
ДРГ на Брянщине, обстрелы, ответ Лукашенко. Главное на Украине на 13:00 31 августа - 31.08.2023 Украина.ру
ДРГ на Брянщине, обстрелы, ответ Лукашенко. Главное на Украине на 13:00 31 августа
В Брянской области обезвредили украинскую ДРГ. Украинские военные продолжают наносить удары по территории России. Президент Белоруссии Александр Лукашенко ответил на ультиматум поляков и прибалтов
2023-08-31T13:00
2023-08-31T14:00
хроники
эксклюзив
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Как сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, за минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 78 ударов по территории этого региона России.«На Донецком направлении противник совершил 51 обстрел из РСЗО, AGM-88 HARM, артиллерии 155 мм, в т. ч. с кассетной боевой частью, на Горловском — 15 обстрелов из артиллерии 152 мм, ударного БПЛА, на Ясиноватском 8 обстрелов из РСЗО, ударного БПЛА, артиллерии 155 мм, в т. ч. с кассетной боевой частью, на Светлодарском — 2 обстрела из РСЗО, артиллерии 155 мм, на Волновахском 2 обстрела из артиллерии 155 мм, выпустив 247 единиц различных боеприпасов», — отмечалось в сообщении.Под огнём украинской артиллерии оказались районы девяти населённых пунктов Республики: Светлодарск, Горловка (Калининский, Никитовский, Центрально-Городской район), Ясиноватая, Ясиноватский район, столица Донецк (Ворошиловский, Буденновский, Куйбышевский, Кировский, Киевский, Петровский районы), Макеевка (Кировский район), Еленовка, Благодатное, Владимировка.«За прошедшие сутки поступили сведения о гибели гражданского лица — мужчины в н. п. Землянки. Ранения различной степени тяжести получили 15 гражданских лиц в Петровском, Кировском районах Донецка, Светлодарске, Калининском районе Горловки, в т. ч. двое детей 2011 и 2006 годов рождения», — сообщило представительство.Огнём ВСУ были повреждены 27 домостроений в Ворошиловском, Киевском, Кировском, Петровском, Буденновском районах Донецка, Еленовке, Светлодарске и 11 объектов гражданской инфраструктуры в Петровском районе Донецка, Ясиноватой, Светлодарске, Никитовском, Калининском районах Горловки.На следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Петровскому и Кировскому районам Донецка в общей сложности 30 снарядов калибром 155 мм.По данным агентства «Таврия. Новости Херсонской области» за минувшие сутки Вооружённые силы Украины выпустили по территории этого региона РФ 70 снарядов.«Вчера днём ВСУ выпустили 70 снарядов из ствольной артиллерии по населённым пунктам Херсонской области Российской Федерации: Алёшки — 10; Корсунка — 12; Новая Каховка — 14; Казачьи Лагеря — 14; Голая Пристань — 12; Песчановка — 8», — писало агентство.Примечательно, что вечером 30 августа врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо выложил видео из Новой Каховки.«Сегодня в 15:30 боевики киевского режима опять обстреливали гражданскую инфраструктуру Новой Каховки и попали тяжёлым натовским снарядом в дом на улице Пионерской, расположенный рядом с детским садом "Золотая рыбка". От осколков возникли пожары на кровле дома и во дворе детсада... Очередной бесчеловечный террористический акт против мирного населения — ведь там могли быть дети. К счастью, никто не пострадал, причинён лишь материальный ущерб. Однако нелюдям всё же удалось подпортить малышам начало нового учебного года», — подписал Сальдо видео.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 34 снаряда из ствольной артиллерии.«Обстрелам подверглись: Новая Каховка, Каховка, Васильевка, Горностаевка. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется», — отметило агентство «Таврия. Новости Херсонской области».Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков у себя в телеграм-канале опубликовал сводку ударов по этому региону России со стороны ВСУ за 30 августа.«В Белгородском районе по селу Щетиновка выпущено 9 артиллерийских снарядов. В селе Солнцевка противник атаковал с помощью дрона-камикадзе... В Волоконовском районе из миномёта обстреляли окраину хутора Старый — установлено 8 прилётов», — указывалось в сводке.Во всех случаях последствий и повреждений не было.Кроме того, в Грайворонском городском округе по окраине села Дроновка было выпущено 5 миномётных снарядов, по окраине хутора Байрак — 9 миномётных снарядов, по окраине села Сподарюшино — 20. Пострадавших не было. В результате обстрела в Сподарюшино повреждена линия электропередачи, которую позже восстановили. На территории Безыменского сельского поселения украинский дрон-камикадзе частично повредил недействующий объект инфраструктуры. Никто не пострадал.«В Шебекинском городском округе из ствольной артилерии и миномёта обстреляли село Новая Таволжанка — зафиксированы один артиллерийский и 18 миномётных снарядов. Пострадавших нет. Осколками снарядов была повреждена линия электропередачи. Сейчас подача света в дома жителей восстановлена. По хутору Панков и селу Шамино выпущено по два миномётных снаряда, по поселку Ленинский — два артиллерийских снаряда. Обошлось без пострадавших и разрушений. Над посёлком Маслова Пристань сработала система ПВО. В результате в одном частном домовладении повреждена кровля. Иных последствий нет», — также написал Гладков.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.ДРГ на БрянщинеВ Брянской области ликвидировали украинскую диверсионную группу, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.«Тридцатого августа на территории России пресечена деятельность украинской диверсионно-террористической группы, состоящей из кадровых сотрудников Службы безопасности Украины, военнослужащих Главного управления разведки и Службы специальных операций Министерства обороны Украины», — указывалось в пресс-релизе.РИА «Новости» опубликовало видео с изъятым у диверсантов оружием. Каждый из диверсантов имел при себе внушительный арсенал: американские автоматы с глушителями, мощные взрывные устройства, большое количество гранат и патронов натовского образца, приборы ночного видения.Операцию в Навельском районе Брянской области провела ФСБ во взаимодействии с Росгвардией и МВД.Как отмечалось, двух украинских боевиков ликвидировали, пятерых — задержали, из них трое получили ранения.Также сообщалось, что диверсанты планировали устроить серию резонансных терактов на военных и энергетических объектах в России.В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.Ответ ЛукашенкоПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко ответил на ультиматум министров внутренних дел прибалтийских государств и Польши.«Они достукались до того, что уже требуют немедленного вывода их из Беларуси. При этом сами увеличивают военные бюджеты, стягивают к нашим границам крупные воинские формирования. Ответ простой: ни в Польше, ни в Литве, ни в других странах Балтии не должно быть ни одного иностранного военнослужащего. Тогда можно и нам предъявлять претензии по поводу присутствия здесь военнослужащих из других стран. А пока это необоснованные и глупые требования. Даже не просьбы и предложения, а требования», — цитировало заявление Лукашенко на заседании Совета безопасности РБ БелТА.Президент Белоруссии напомнил, что в апреле Польша уведомила о решении не выполнять Договор об обычных вооруженных силах в Европе в отношении Белоруссии, который фактически является последним юридически обязывающим международным актом в сфере контроля над вооружениями.«Это уже опасный шаг, и мы всегда должны руководство Польши об этом предупреждать, чтобы потом больно не было. Как мы должны на все это реагировать? Я уже не говорю о подготовке на их территории наших беглых для осуществления военного переворота в Беларуси. Опять же, хочу предупредить, что в этом плане мы ни с кем церемониться не будем. Хотя, надо отдать должное, наши беглые, которые находятся в Польше, Литве и особенно в Украине, понимают, для чего их там используют», — указал Лукашенко.Ранее украинские СМИ не раз демонстрировали видео с бойцами из белорусских подразделений ВСУ — беглыми оппозиционерами. На сегодняшний день известно о двух таких подразделениях. В составе ВСУ действуют Белорусский добровольческий корпус, основу которого составляют националисты, и полк Калиновского, часть членов которого, по их словам, являлось членами анархистских группировок.
https://ukraina.ru/20230831/1049056618.html
https://ukraina.ru/20230830/1049048118.html
https://ukraina.ru/20230830/1049033760.html
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Егор Леев
Егор Леев
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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хроники, эксклюзив
Хроники, Эксклюзив

ДРГ на Брянщине, обстрелы, ответ Лукашенко. Главное на Украине на 13:00 31 августа

13:00 31.08.2023 (обновлено: 14:00 31.08.2023)
 
© Пресс-служба ФСБ РФ / Перейти в фотобанкФСБ РФ пресекла попытку проникновения украинской ДРГ в Брянскую область
ФСБ РФ пресекла попытку проникновения украинской ДРГ в Брянскую область
© Пресс-служба ФСБ РФ
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Егор Леев
автор издания Украина.ру
Все материалы
В Брянской области обезвредили украинскую ДРГ. Украинские военные продолжают наносить удары по территории России. Президент Белоруссии Александр Лукашенко ответил на ультиматум поляков и прибалтов
Как сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, за минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 78 ударов по территории этого региона России.
«На Донецком направлении противник совершил 51 обстрел из РСЗО, AGM-88 HARM, артиллерии 155 мм, в т. ч. с кассетной боевой частью, на Горловском — 15 обстрелов из артиллерии 152 мм, ударного БПЛА, на Ясиноватском 8 обстрелов из РСЗО, ударного БПЛА, артиллерии 155 мм, в т. ч. с кассетной боевой частью, на Светлодарском — 2 обстрела из РСЗО, артиллерии 155 мм, на Волновахском 2 обстрела из артиллерии 155 мм, выпустив 247 единиц различных боеприпасов», — отмечалось в сообщении.
Под огнём украинской артиллерии оказались районы девяти населённых пунктов Республики: Светлодарск, Горловка (Калининский, Никитовский, Центрально-Городской район), Ясиноватая, Ясиноватский район, столица Донецк (Ворошиловский, Буденновский, Куйбышевский, Кировский, Киевский, Петровский районы), Макеевка (Кировский район), Еленовка, Благодатное, Владимировка.
«За прошедшие сутки поступили сведения о гибели гражданского лица — мужчины в н. п. Землянки. Ранения различной степени тяжести получили 15 гражданских лиц в Петровском, Кировском районах Донецка, Светлодарске, Калининском районе Горловки, в т. ч. двое детей 2011 и 2006 годов рождения», — сообщило представительство.
Огнём ВСУ были повреждены 27 домостроений в Ворошиловском, Киевском, Кировском, Петровском, Буденновском районах Донецка, Еленовке, Светлодарске и 11 объектов гражданской инфраструктуры в Петровском районе Донецка, Ясиноватой, Светлодарске, Никитовском, Калининском районах Горловки.
Алексей Резников - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
Вчера, 09:56
Атаки беспилотников, досрочные выборы, отставка Резникова. Главное на Украине на утро 31 августаРоссийская ПВО отразила украинские атаки на Брянск, Крым и Москву. В новых регионах России стартовали досрочные выборы в органы власти. Украинские СМИ сообщают о скорой отставке Резникова
На следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Петровскому и Кировскому районам Донецка в общей сложности 30 снарядов калибром 155 мм.
По данным агентства «Таврия. Новости Херсонской области» за минувшие сутки Вооружённые силы Украины выпустили по территории этого региона РФ 70 снарядов.
«Вчера днём ВСУ выпустили 70 снарядов из ствольной артиллерии по населённым пунктам Херсонской области Российской Федерации: Алёшки — 10; Корсунка — 12; Новая Каховка — 14; Казачьи Лагеря — 14; Голая Пристань — 12; Песчановка — 8», — писало агентство.
Примечательно, что вечером 30 августа врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо выложил видео из Новой Каховки.
«Сегодня в 15:30 боевики киевского режима опять обстреливали гражданскую инфраструктуру Новой Каховки и попали тяжёлым натовским снарядом в дом на улице Пионерской, расположенный рядом с детским садом "Золотая рыбка". От осколков возникли пожары на кровле дома и во дворе детсада... Очередной бесчеловечный террористический акт против мирного населения — ведь там могли быть дети. К счастью, никто не пострадал, причинён лишь материальный ущерб. Однако нелюдям всё же удалось подпортить малышам начало нового учебного года», — подписал Сальдо видео.
В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 34 снаряда из ствольной артиллерии.
«Обстрелам подверглись: Новая Каховка, Каховка, Васильевка, Горностаевка. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется», — отметило агентство «Таврия. Новости Херсонской области».
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков у себя в телеграм-канале опубликовал сводку ударов по этому региону России со стороны ВСУ за 30 августа.
«В Белгородском районе по селу Щетиновка выпущено 9 артиллерийских снарядов. В селе Солнцевка противник атаковал с помощью дрона-камикадзе... В Волоконовском районе из миномёта обстреляли окраину хутора Старый — установлено 8 прилётов», — указывалось в сводке.
Во всех случаях последствий и повреждений не было.
Кроме того, в Грайворонском городском округе по окраине села Дроновка было выпущено 5 миномётных снарядов, по окраине хутора Байрак — 9 миномётных снарядов, по окраине села Сподарюшино — 20. Пострадавших не было. В результате обстрела в Сподарюшино повреждена линия электропередачи, которую позже восстановили. На территории Безыменского сельского поселения украинский дрон-камикадзе частично повредил недействующий объект инфраструктуры. Никто не пострадал.
«В Шебекинском городском округе из ствольной артилерии и миномёта обстреляли село Новая Таволжанка — зафиксированы один артиллерийский и 18 миномётных снарядов. Пострадавших нет. Осколками снарядов была повреждена линия электропередачи. Сейчас подача света в дома жителей восстановлена. По хутору Панков и селу Шамино выпущено по два миномётных снаряда, по поселку Ленинский — два артиллерийских снаряда. Обошлось без пострадавших и разрушений. Над посёлком Маслова Пристань сработала система ПВО. В результате в одном частном домовладении повреждена кровля. Иных последствий нет», — также написал Гладков.
Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.
Аэропорт Псков - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
30 августа, 18:14
Подробности атаки на Псков, смертная казнь для коррупционеров, остров Змеиный. Итоги 30 августаУкраинский катер уничтожен около острова Змеиный; Псковский аэропорт будет открыт уже завтра; в Раду внесен законопроект о коррупционерах
ДРГ на Брянщине
В Брянской области ликвидировали украинскую диверсионную группу, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
«Тридцатого августа на территории России пресечена деятельность украинской диверсионно-террористической группы, состоящей из кадровых сотрудников Службы безопасности Украины, военнослужащих Главного управления разведки и Службы специальных операций Министерства обороны Украины», — указывалось в пресс-релизе.
РИА «Новости» опубликовало видео с изъятым у диверсантов оружием. Каждый из диверсантов имел при себе внушительный арсенал: американские автоматы с глушителями, мощные взрывные устройства, большое количество гранат и патронов натовского образца, приборы ночного видения.
Операцию в Навельском районе Брянской области провела ФСБ во взаимодействии с Росгвардией и МВД.
Как отмечалось, двух украинских боевиков ликвидировали, пятерых — задержали, из них трое получили ранения.
Также сообщалось, что диверсанты планировали устроить серию резонансных терактов на военных и энергетических объектах в России.
В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
F-16
30 августа, 13:00
Агония Киева, бесполезность F-16, отказ от мира. Главное на Украине на 13:00 30 августа
Ответ Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко ответил на ультиматум министров внутренних дел прибалтийских государств и Польши.
«Они достукались до того, что уже требуют немедленного вывода их из Беларуси. При этом сами увеличивают военные бюджеты, стягивают к нашим границам крупные воинские формирования. Ответ простой: ни в Польше, ни в Литве, ни в других странах Балтии не должно быть ни одного иностранного военнослужащего. Тогда можно и нам предъявлять претензии по поводу присутствия здесь военнослужащих из других стран. А пока это необоснованные и глупые требования. Даже не просьбы и предложения, а требования», — цитировало заявление Лукашенко на заседании Совета безопасности РБ БелТА.
Президент Белоруссии напомнил, что в апреле Польша уведомила о решении не выполнять Договор об обычных вооруженных силах в Европе в отношении Белоруссии, который фактически является последним юридически обязывающим международным актом в сфере контроля над вооружениями.
«Это уже опасный шаг, и мы всегда должны руководство Польши об этом предупреждать, чтобы потом больно не было. Как мы должны на все это реагировать? Я уже не говорю о подготовке на их территории наших беглых для осуществления военного переворота в Беларуси. Опять же, хочу предупредить, что в этом плане мы ни с кем церемониться не будем. Хотя, надо отдать должное, наши беглые, которые находятся в Польше, Литве и особенно в Украине, понимают, для чего их там используют», — указал Лукашенко.
Ранее украинские СМИ не раз демонстрировали видео с бойцами из белорусских подразделений ВСУ — беглыми оппозиционерами. На сегодняшний день известно о двух таких подразделениях. В составе ВСУ действуют Белорусский добровольческий корпус, основу которого составляют националисты, и полк Калиновского, часть членов которого, по их словам, являлось членами анархистских группировок.
 
ХроникиЭксклюзив
 
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