Politico: топливо, изготовленное из российской нефти, наводнило Европу - 31.08.2023 Украина.ру
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Politico: топливо, изготовленное из российской нефти, наводнило Европу
Politico: топливо, изготовленное из российской нефти, наводнило Европу - 31.08.2023 Украина.ру
Politico: топливо, изготовленное из российской нефти, наводнило Европу
Бензин и керосин, изготовленные из российской нефти в страны ЕС продают Китай, Индия и Турция. Киев пытается этому помешать, но вряд ли это получится, пишет американская газета Politico
2023-08-31T10:57
2023-08-31T10:59
новости
нефть
россия
европа
украина
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В статье отмечается, что, например, импорт российской нефти Индией в мае достиг максимума в 69 миллионов баррелей, что почти в десять раз больше, чем за аналогичный период в 2021 году. Одновременно индийский экспорт топлива в Европу резко вырос: с 1,68 до 5,1 миллионов баррелей дизельного топлива и с 0,51 до 3,2 миллионов баррелей авиакеросина.Такое положение дел раздражает представителей киевского режима, они требуют закрыть лазейку в санкциях. Однако, считают журналисты Politico, эта идея не найдет поддержки на Западе, так как закупка имеющих российское происхождение нефтепродуктов из третьих стран - это часть стратегии Запада по поддержанию стабильных цен.В среду, 30 августа, немецкое издание Berliner Zeitung опубликовало довольно любопытную статью, в которой говорится, что в 2023 году Россия увеличила экспорт удобрений в Германию на 334%, то есть до 167 000 тонн. А произошло это потому, что антироссийские санкции привели к серьезному росту цен на газ, и местные производители удобрений оказались не у дел.В тот же день британское издание Financial Times сообщило, что в этом году Бельгия и Испания уступили первенство по объемам закупки российского СПГ только Китаю.После начала специальной военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Принято уже 11 ограничительных пакетов, в том числе в нефтегазовом секторе.При этом Европа теперь покупает энергоресурсы по завышенной цене. Основным продавцом для ЕС выступает Вашингтон. Однако закупки Брюссель ведет и у других поставщиков, чаще всего просто перепродающих российские нефть и газ.В результате самой пострадавшей категорией от антироссийских санкций стало население Европы, где поднялись цены практически на все, а уровень жизни упал.
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новости, нефть, россия, европа, украина
Новости, нефть, Россия, Европа, Украина

Politico: топливо, изготовленное из российской нефти, наводнило Европу

10:57 31.08.2023 (обновлено: 10:59 31.08.2023)
 
© CC0, Freepik
© CC0, Freepik
Читать в
Бензин и керосин, изготовленные из российской нефти в страны ЕС продают Китай, Индия и Турция. Киев пытается этому помешать, но вряд ли это получится, пишет американская газета Politico
В статье отмечается, что, например, импорт российской нефти Индией в мае достиг максимума в 69 миллионов баррелей, что почти в десять раз больше, чем за аналогичный период в 2021 году. Одновременно индийский экспорт топлива в Европу резко вырос: с 1,68 до 5,1 миллионов баррелей дизельного топлива и с 0,51 до 3,2 миллионов баррелей авиакеросина.
Такое положение дел раздражает представителей киевского режима, они требуют закрыть лазейку в санкциях. Однако, считают журналисты Politico, эта идея не найдет поддержки на Западе, так как закупка имеющих российское происхождение нефтепродуктов из третьих стран - это часть стратегии Запада по поддержанию стабильных цен.
В среду, 30 августа, немецкое издание Berliner Zeitung опубликовало довольно любопытную статью, в которой говорится, что в 2023 году Россия увеличила экспорт удобрений в Германию на 334%, то есть до 167 000 тонн. А произошло это потому, что антироссийские санкции привели к серьезному росту цен на газ, и местные производители удобрений оказались не у дел.
В тот же день британское издание Financial Times сообщило, что в этом году Бельгия и Испания уступили первенство по объемам закупки российского СПГ только Китаю.
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После начала специальной военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Принято уже 11 ограничительных пакетов, в том числе в нефтегазовом секторе.
При этом Европа теперь покупает энергоресурсы по завышенной цене. Основным продавцом для ЕС выступает Вашингтон. Однако закупки Брюссель ведет и у других поставщиков, чаще всего просто перепродающих российские нефть и газ.
В результате самой пострадавшей категорией от антироссийских санкций стало население Европы, где поднялись цены практически на все, а уровень жизни упал.
 
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