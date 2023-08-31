https://ukraina.ru/20230831/1049056618.html

Атаки беспилотников, досрочные выборы, отставка Резникова. Главное на Украине на утро 31 августа

Атаки беспилотников, досрочные выборы, отставка Резникова. Главное на Украине на утро 31 августа - 31.08.2023 Украина.ру

Атаки беспилотников, досрочные выборы, отставка Резникова. Главное на Украине на утро 31 августа

Российская ПВО отразила украинские атаки на Брянск, Крым и Москву. В новых регионах России стартовали досрочные выборы в органы власти. Украинские СМИ сообщают о скорой отставке Резникова

2023-08-31T09:56

2023-08-31T09:56

2023-08-31T09:56

эксклюзив

хроники

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103412/95/1034129516_2:0:690:387_1920x0_80_0_0_8ab78fc3dc15b1c00728ffc94d220f21.jpg

Вечером 31 августа губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о сбитых над регионом украинских беспилотниках."Силами ПВО министерства обороны РФ была пресечена атака украинских террористов. Над Брянским районом сбиты два беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные и экстренные службы", - отметил он.Позже появилась информация о взрывах в Крыму."Силами ПВО в восточной части Крыма сбита крылатая ракета", - написал в своём телеграм-канале глава Республики Крым Сергей Аксёнов.Он призвал сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.Его советник Олег Крючков уточнил, что от обломков ракеты на земле загорелась трава, также повреждения получила линия электропередачи.Спустя некоторое время Минобороны РФ выпустило заявление по поводу произошедшего в Брянской области и Крыму."Вечером 30 августа пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Брянской области. Над территорией Республики Крым дежурными средствами ПВО уничтожена украинская ракета", - отмечало оборонное ведомство.В ночь на 31 августа российские телеграм-каналы стали сообщать о перекрытых аэропортах."Столичные аэропорты временно не принимают и не отправляют суда. 32 самолёта задержали, ещё четыре — отменили", - сообщил телеграм-каналMash в 06:31.Позже канал сообщил, что задержаны были 59 рейсов.Спустя час мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о сбитом на подлёте к российской столиц"Сегодня силами ПВО в Воскресенском районе уничтожен беспилотник, летевший по направлению к Москве. Предварительно пострадавших и разрушений нет. Экстренные службы работают на месте произошедшего", - написал он в своём телеграм-канале в 07:28.В Минобороны РФ указали, что сбитый БПЛА был самолётного типа."Утром 31 августа пресечена очередная террористическая атака киевского режима с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Воскресенского района Московской области", - указывалось в сообщении оборонного ведомства.Украина ранее уже пыталась атаковать Москву. Кроме того, в ночь на 30 августа украинские БПЛА совершили налёт на аэродром в Пскове. Были поражены самолёты Ил-76. Кроме того, в ту ночь украинские дроные атаковали Подмосковье, Брянскую, Рязанскую и Калужскую области.Досрочные выборыВ труднодоступных районах Запорожской области началось досрочное голосование, сообщил РИА "Новости" региональный избирком."Началось досрочное голосование (на выборах депутатов Законодательного собрания Запорожской области и депутатов органов местного самоуправления. — Ред.) в труднодоступных и близких к линии боевого соприкосновения местах. Его проводят 12 территориальных избирательных комиссий", — отмечалось в комментарии.Члены комиссий приходят к избирателям домой. По информации агентства, сегодня такой обход проводит 61 участковая избирательная комиссия.Как отмечается, в регионе предприняты все меры безопасности для участников избирательного процесса. Восьмидневное досрочное голосование пройдет в 375 населённых пунктах, в нем могут принять участие 214 127 избирателей.Кроме того, досрочное голосование стартовало в Донецком Народной Республике."Голосование начинается в 09:00. Но на самом деле у нас по досрочному голосованию довольно немного избирательных участков участвует именно сегодня. Многие начинают завтра, многие послезавтра. Они выезжают на места, дают возможность людям проголосовать", - рассказали РИА "Новости" в местном избиркоме.Ранее глава избиркома ДНР Владимир Высоцкий сообщил, что досрочное голосование ориентировано прежде всего на жителей опасных районов, находящихся под обстрелами украинских военных. Досрочное голосование пройдёт в выездном формате.Отставка РезниковаМинистра обороны Алексея Резникова отправят в отставку в ближайшее время, а его должность может занять глава Фонда госимущества Рустем Умеров. Об этом сообщило издание "Украинская правда" со ссылкой на свои источники и народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк в своём телеграм-канале."Ориентировочно, парламент должен рассмотреть отставку действующего главы оборонного ведомства на следующей неделе. По данным источников, Резников рассматривается на должность посла Украины в Великобритании. На место уже есть кандидат. Самый вероятный кандидат на место Резникова - нынешний глава ФГИУ (Фонда госимущества Украины - Ред.) Рустем Умеров", - сообщила "Украинская правда" со ссылкой на источники в Кабинете министров Украины.Сам Умеров не смог опровергнуть или подтвердить информацию о том, что займет другой пост.Аналогичную информацию сообщил и нардеп Железняк."Итак, по моей информации, Резников покинет пост министра обороны и впоследствии отправится послом в Великобританию. Если не будет ещё громких скандалов до этого времени. Слухи о том, что там что-то не так с агреманом, не доказаны. На место министра обороны будет подан наш экс-коллег по фракции, а сейчас глава Фонда госимущества Рустем Умеров. Как раз буквально недавно у него год в должности был. И прошу отметить, год без всякого скандала и с рекордным результатом ФГИУ. Кто вместо Рустема на Фонд пока не решён. Учитывая, сколько активов туда передали и полномочий, надеюсь, это не будет снова "вечный и.о.". "Насколько это точно?". Ну, современная кадровая политика умеет поражать, но уже вчера с утра о такой ротации предупредили посольства. По меньшей мере, некоторые. По датам: это следующая неделя, то есть первая неделя сентября", - написал Железняк в своём телеграм-канале утром 31 августа.Ранее Минобороны Украины попало в ряд громких коррупционных скандалов, связанных с закупками снаряжения и продуктов питания.

https://ukraina.ru/20230830/1049048118.html

https://ukraina.ru/20230830/1049033760.html

https://ukraina.ru/20230830/1049026897.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Егор Леев

Егор Леев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники