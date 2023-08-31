Игорь Юшков о росте цен на нефть, экономической роли БРИКС и ценах на бензин в России - 31.08.2023 Украина.ру
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Игорь Юшков о росте цен на нефть, экономической роли БРИКС и ценах на бензин в России
Игорь Юшков о росте цен на нефть, экономической роли БРИКС и ценах на бензин в России - 31.08.2023 Украина.ру
Игорь Юшков о росте цен на нефть, экономической роли БРИКС и ценах на бензин в России
Сейчас цена на нефть закрепилась выше 80 долларов – это тот результат, которого хотели достичь Россия. При учете, что рубль ослаб, в рублевом выражении нефть сейчас приносит в бюджет денег больше, чем было запланировано на 2023 год, и это во многом компенсирует довольно неудачное начало года
2023-08-31T13:39
2023-08-31T13:39
интервью
игорь юшков
брикс
бензин
нефть
цены
россия
саудовская аравия
оаэ
санкции
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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Финансового университета при правительстве РФ, а также фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.– Игорь, после саммита БРИКС фактически произошло присоединение к блоку шести стран. Официально они войдут в объединение 1 января 2024 года. Среди новых членов фигурируют крупные производители нефтяного сырья – Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты. Как расширение БРИКС повлияет на облик глобальной ТЭК?– Революции ждать не стоит, в этом плане БРИКС, скорее, – площадка для общения, он создавался в противовес G7.БРИКС – консультативный формат, где обсуждаются многие важные вопросы, которые в том числе могут повлиять на российский энергетический сектор. В частности, обсуждается создание альтернативной SWIFT-системы общения, передачи сообщений между банками.Но ожидать, что там будет координироваться добыча нефти, газа, или еще что-то такого, не стоит.В основном общение идет на двусторонней основе, и мы видим, что оно выстраивается довольно эффективно среди государств, которые уже в БРИКС, и которые собираются туда вступить.Например, Россия стала крупнейшим поставщиком нефти в Индию, которая идет морским транспортом. Китай много лет является крупным покупателем российской нефти. Для нас это крупнейший рынок сбыта, который был еще до введения европейских санкций и т.д.В Бразилию, как раз в преддверии саммита БРИКС, Россия увеличила поставки нефти и нефтепродуктов.В формате БРИКС для нас важно межбанковское сообщение, обсуждается вопрос создания организаций по страхованию перевозки, что для нас крайне важно, потому что против России введены санкции в виде потолка цены, а это запрет на перевозку и страхование перевозки морским транспортом российской нефти, нефтепродуктов.Поэтому мы уже сейчас страхуем нашу перевозку либо российскими компаниями, либо азиатскими. Пожалуйста, давайте мы сделаем это в рамках БРИКС, это же новый рынок для компаний из этих стран, они готовы в этом участвовать.В этом плане это просто дополнительная возможность с незападными странами, с государствами, которые фактически не вводили против нас санкций, укреплять сотрудничество в тех областях, где нам это нужно.Сейчас начали обсуждать, мол, Саудовская Аравия вступит в БРИКС и начнет нас вытеснять с мирового рынка нефти. Нет! Об этом речь не идет.Мы в другом формате, в ОПЕК+, координируем добычу, чтобы удерживать цены на довольно высоком уровне, поэтому угрозы от вхождения других нефтедобывающих стран в БРИКС для нас нет.В целом, в геополитическом плане, расширение БРИКС выгодно России, потому что мы и развивали этот формат всегда в противовес западным институтам, в противовес G7, и чем больше становится БРИКС, тем больше это доказывает, что мир становится многополярным.– А что касается добычи нефти – её добровольного сокращения. 1 июля закон вступил в силу. Кажется, парадокс: предложения становится меньше, а цены всё равно снижаются…– Не согласен. Мы видим, что цена нефти закрепилась выше восьмидесяти долларов за баррель – именно в результате совместных усилий участников ОПЕК+ и Саудовской Аравии и России.Саудовская Аравия заявила, что с июля сокращает объем производства еще на миллион баррелей в сутки дополнительно, помимо квот ОПЕК+, и соответственно, потом продлила это сокращение на август, потом на сентябрь.Мы старались поддержать усилия Саудовской Аравии и заявили, что в августе мы сократим экспорт на 500 тысяч баррелей в сутки, потом заявили, что мы сокращение экспорта продлеваем в объеме 300 тысяч баррелей на сентябрь.Мы пытаемся, как и Саудовская Аравия, убрать излишки нефти с мирового рынка, чтобы совершить ребалансировку – поднять цены.В целом, цена нефти закрепилась выше 80 долларов – это именно тот результат, которого мы хотели достичь. Мы в бюджете на 2023 год планировали, что средняя цена нефти будет 70 с небольшим долларов за баррель.При учете того, что рубль ослаб, в рублевом выражении наша нефть сейчас приносит в бюджет денег больше, чем было запланировано на 2023 год, и это во многом компенсирует довольно неудачное начало года.Поэтому, если все пойдет как сейчас, в целом мы можем войти в параметры бюджета по итогам года, и дефицит наш будет не такой большой, как многие нам прогнозировали.– Перейдем к Африке. Как кризис в Нигере отразится на мировой энергетике?– Основная интрига здесь заключается в сегменте атомной энергетики, потому что Нигер – страна с довольно крупными запасами урана, и там ведется добыча, еще давно, с семидесятых годов, добычу там развивают французские компании.Франция всегда считала этот регион ресурсной базой для обеспечения себя ураном для дальнейшего производства ядерного топлива, и соответственно, обеспечение топливом своих атомных электростанций.А во Франции – более семидесяти процентов электроэнергии получается именно от атомных станций.Они несколько лет придерживались курса, что будут сокращать долю атомной энергетики в энергетическом балансе, но в последнее время сказали, что нет, мы меняем курс, мы сохраним долю ядерной энергетики, будем развивать и строить новые атомные электростанции.И угроза того, что уран не будет поступать из Африки к ним, конечно, для них крайне серьезная.Даже если не говорить о том, что остановится атомные электростанции – нет, они все равно смогут покупать уран где-то в других странах, но если прекратится поставка вообще на мировой рынок из Нигера, тогда начнется дефицит, и стоимость ядерного топлива поднимется.И тут уже возникнет вопрос: насколько привлекательны атомные станции во Франции, если себестоимость электроэнергии с них будет выше, чем сейчас?– Перенесемся на российский рынок нефтепродуктов. Можно ли как-то снизить цены в оптовом звене? Пока рост продолжается, и в рознице в том числе. Можно ли его сдержать без субсидий?– Мы видим, что цены на бирже растут чуть ли не ежедневно до рекордных – на оптовом рынке, но это уже доходит и до розницы, там цены тоже подрастают.Да, не такими темпами, как в опте, но, тем не менее, люди это замечают, это порождает недовольство. Наверное, стоит ожидать в сентябре-октябре стабилизации и с биржевыми ценами, и с ценами на АЗС, потому что спрос будет снижаться.Мы видим, что у нас сильно возросло потребление топлива в летний период, эта история еще с 2020 длится, когда во время ковида люди начали больше ездить на автотранспорте, и внутренний туризм начал активно развиваться, раз нельзя никуда полететь – все поехали отдыхать на автомобилях по регионам России.В 2022-23 годах к этому добавилось еще закрытие нескольких аэропортов, в том числе на юге, и люди ездят на автомобилях. Поэтому у нас очень сильно подросло потребление 95-го бензина.Сейчас уже мы видим последний пик, когда люди возвращаются в крупные города, идут на работу, в садики, в школу детей отводят, в этом плане рынок стабилизируется за счет того, что высокий сезон потребления заканчивается.
https://ukraina.ru/20230826/1048945447.html
https://ukraina.ru/20230831/1049059236.html
https://ukraina.ru/20230831/1049054667.html
https://ukraina.ru/20230813/1048661100.html
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Александр Порунов
Александр Порунов
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5
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96
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Украина.ру
1
5
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96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, игорь юшков, брикс, бензин, нефть, цены, россия, саудовская аравия, оаэ, санкции, африка
Интервью, Игорь Юшков, БРИКС, Бензин, нефть, цены, Россия, Саудовская Аравия, ОАЭ, санкции, Африка

Игорь Юшков о росте цен на нефть, экономической роли БРИКС и ценах на бензин в России

13:39 31.08.2023
 
© Нина ЗотинаИгорь Юшков интервью
Игорь Юшков интервью
© Нина Зотина
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Александр Порунов
корреспондент издания Украина.ру
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Сейчас цена на нефть закрепилась выше 80 долларов – это тот результат, которого хотели достичь Россия. При учете, что рубль ослаб, в рублевом выражении нефть сейчас приносит в бюджет денег больше, чем было запланировано на 2023 год, и это во многом компенсирует довольно неудачное начало года
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Финансового университета при правительстве РФ, а также фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
– Игорь, после саммита БРИКС фактически произошло присоединение к блоку шести стран. Официально они войдут в объединение 1 января 2024 года. Среди новых членов фигурируют крупные производители нефтяного сырья – Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты. Как расширение БРИКС повлияет на облик глобальной ТЭК?
– Революции ждать не стоит, в этом плане БРИКС, скорее, – площадка для общения, он создавался в противовес G7.
БРИКС – консультативный формат, где обсуждаются многие важные вопросы, которые в том числе могут повлиять на российский энергетический сектор. В частности, обсуждается создание альтернативной SWIFT-системы общения, передачи сообщений между банками.
Но ожидать, что там будет координироваться добыча нефти, газа, или еще что-то такого, не стоит.
В основном общение идет на двусторонней основе, и мы видим, что оно выстраивается довольно эффективно среди государств, которые уже в БРИКС, и которые собираются туда вступить.
Например, Россия стала крупнейшим поставщиком нефти в Индию, которая идет морским транспортом. Китай много лет является крупным покупателем российской нефти. Для нас это крупнейший рынок сбыта, который был еще до введения европейских санкций и т.д.
В Бразилию, как раз в преддверии саммита БРИКС, Россия увеличила поставки нефти и нефтепродуктов.
Саммит БРИКС в ЮАР
26 августа, 16:06
Бунт против паразитарной надстройки. Эксперты о расширении БРИКСВ ЮАР закончился саммит БРИКС. Его итоги уже назвали началом строительство нового мирового порядка. Об итогах встречи и расширении антизападного блока высказались эксперты в своих соцсетях.
В формате БРИКС для нас важно межбанковское сообщение, обсуждается вопрос создания организаций по страхованию перевозки, что для нас крайне важно, потому что против России введены санкции в виде потолка цены, а это запрет на перевозку и страхование перевозки морским транспортом российской нефти, нефтепродуктов.
Поэтому мы уже сейчас страхуем нашу перевозку либо российскими компаниями, либо азиатскими. Пожалуйста, давайте мы сделаем это в рамках БРИКС, это же новый рынок для компаний из этих стран, они готовы в этом участвовать.
В этом плане это просто дополнительная возможность с незападными странами, с государствами, которые фактически не вводили против нас санкций, укреплять сотрудничество в тех областях, где нам это нужно.
Сейчас начали обсуждать, мол, Саудовская Аравия вступит в БРИКС и начнет нас вытеснять с мирового рынка нефти. Нет! Об этом речь не идет.
Мы в другом формате, в ОПЕК+, координируем добычу, чтобы удерживать цены на довольно высоком уровне, поэтому угрозы от вхождения других нефтедобывающих стран в БРИКС для нас нет.
В целом, в геополитическом плане, расширение БРИКС выгодно России, потому что мы и развивали этот формат всегда в противовес западным институтам, в противовес G7, и чем больше становится БРИКС, тем больше это доказывает, что мир становится многополярным.
– А что касается добычи нефти – её добровольного сокращения. 1 июля закон вступил в силу. Кажется, парадокс: предложения становится меньше, а цены всё равно снижаются…
– Не согласен. Мы видим, что цена нефти закрепилась выше восьмидесяти долларов за баррель – именно в результате совместных усилий участников ОПЕК+ и Саудовской Аравии и России.
Саудовская Аравия заявила, что с июля сокращает объем производства еще на миллион баррелей в сутки дополнительно, помимо квот ОПЕК+, и соответственно, потом продлила это сокращение на август, потом на сентябрь.
Вчера, 10:57
Politico: топливо, изготовленное из российской нефти, наводнило ЕвропуБензин и керосин, изготовленные из российской нефти в страны ЕС продают Китай, Индия и Турция. Киев пытается этому помешать, но вряд ли это получится, пишет американская газета Politico
Мы старались поддержать усилия Саудовской Аравии и заявили, что в августе мы сократим экспорт на 500 тысяч баррелей в сутки, потом заявили, что мы сокращение экспорта продлеваем в объеме 300 тысяч баррелей на сентябрь.
Мы пытаемся, как и Саудовская Аравия, убрать излишки нефти с мирового рынка, чтобы совершить ребалансировку – поднять цены.
В целом, цена нефти закрепилась выше 80 долларов – это именно тот результат, которого мы хотели достичь. Мы в бюджете на 2023 год планировали, что средняя цена нефти будет 70 с небольшим долларов за баррель.
При учете того, что рубль ослаб, в рублевом выражении наша нефть сейчас приносит в бюджет денег больше, чем было запланировано на 2023 год, и это во многом компенсирует довольно неудачное начало года.
Поэтому, если все пойдет как сейчас, в целом мы можем войти в параметры бюджета по итогам года, и дефицит наш будет не такой большой, как многие нам прогнозировали.
– Перейдем к Африке. Как кризис в Нигере отразится на мировой энергетике?
– Основная интрига здесь заключается в сегменте атомной энергетики, потому что Нигер – страна с довольно крупными запасами урана, и там ведется добыча, еще давно, с семидесятых годов, добычу там развивают французские компании.
Франция всегда считала этот регион ресурсной базой для обеспечения себя ураном для дальнейшего производства ядерного топлива, и соответственно, обеспечение топливом своих атомных электростанций.
А во Франции – более семидесяти процентов электроэнергии получается именно от атомных станций.
Они несколько лет придерживались курса, что будут сокращать долю атомной энергетики в энергетическом балансе, но в последнее время сказали, что нет, мы меняем курс, мы сохраним долю ядерной энергетики, будем развивать и строить новые атомные электростанции.
Вчера, 10:24
Творим ООН № 2. Эфиопия как символ замирения при помощи БРИКСПосле саммита 22–24 августа 2023 года в Йоханнесбурге формат БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) получил мощный импульс для развития не только в том, что расширился сразу на шесть новых членов (Аргентину, Саудовскую Аравию, Египет, Эфиопию, Иран и ОАЭ)
И угроза того, что уран не будет поступать из Африки к ним, конечно, для них крайне серьезная.
Даже если не говорить о том, что остановится атомные электростанции – нет, они все равно смогут покупать уран где-то в других странах, но если прекратится поставка вообще на мировой рынок из Нигера, тогда начнется дефицит, и стоимость ядерного топлива поднимется.
И тут уже возникнет вопрос: насколько привлекательны атомные станции во Франции, если себестоимость электроэнергии с них будет выше, чем сейчас?
– Перенесемся на российский рынок нефтепродуктов. Можно ли как-то снизить цены в оптовом звене? Пока рост продолжается, и в рознице в том числе. Можно ли его сдержать без субсидий?
– Мы видим, что цены на бирже растут чуть ли не ежедневно до рекордных – на оптовом рынке, но это уже доходит и до розницы, там цены тоже подрастают.
Да, не такими темпами, как в опте, но, тем не менее, люди это замечают, это порождает недовольство. Наверное, стоит ожидать в сентябре-октябре стабилизации и с биржевыми ценами, и с ценами на АЗС, потому что спрос будет снижаться.
Мы видим, что у нас сильно возросло потребление топлива в летний период, эта история еще с 2020 длится, когда во время ковида люди начали больше ездить на автотранспорте, и внутренний туризм начал активно развиваться, раз нельзя никуда полететь – все поехали отдыхать на автомобилях по регионам России.
В 2022-23 годах к этому добавилось еще закрытие нескольких аэропортов, в том числе на юге, и люди ездят на автомобилях. Поэтому у нас очень сильно подросло потребление 95-го бензина.
Александр Фролов - РИА Новости, 1920, 13.08.2023
13 августа, 16:28
Будет дороже? Фролов о ценах на бензин и перспективах на осеньЗаместитель генерального директора Института национальной энергетики, эксперт аналитического центра ИнфоТЭК Александр Фролов в эфире Украина.ру разъяснил цели закона, вводящего сертификаты происхождения электроэнергии, а также рассказал, зачем ЕС хранит запасы природного газа на Украине и когда прекратится рост цен на бензин в России
Сейчас уже мы видим последний пик, когда люди возвращаются в крупные города, идут на работу, в садики, в школу детей отводят, в этом плане рынок стабилизируется за счет того, что высокий сезон потребления заканчивается.
 
ИнтервьюИгорь ЮшковБРИКСБензиннефтьценыРоссияСаудовская АравияОАЭсанкцииАфрика
 
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