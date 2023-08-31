https://ukraina.ru/20230831/1049047115.html

Андрей Суздальцев: Если Россия пойдет в наступление на ВСУ зимой, она одержит победу над всем НАТО

Андрей Суздальцев: Если Россия пойдет в наступление на ВСУ зимой, она одержит победу над всем НАТО - 31.08.2023 Украина.ру

Андрей Суздальцев: Если Россия пойдет в наступление на ВСУ зимой, она одержит победу над всем НАТО

Если мы одержим военную победу на Украине, мы вернемся в Центральную Европу в четвертый раз. Мы там были в 18 веке после Северной войны при Петре I, мы там были Украина.ру, 31.08.2023

2023-08-31T03:31

2023-08-31T03:31

2023-08-31T03:31

интервью

всу

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сша

нато

украина

белоруссия

польша

запад

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Если мы одержим военную победу на Украине, мы вернемся в Центральную Европу в четвертый раз. Мы там были в 18 веке после Северной войны при Петре I, мы там были в 19 веке после победы над Наполеоном, мы там были в 1945 году после победы во Второй мировой войне. И если мы вернемся в Европу, то уже начнется другой разговор о судьбе Польши, Прибалтики и Чехии, считает политолог Андрей СуздальцевОб этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Ранее украинские дроны совершили массовую атаку на аэродром Пскова. ВС РФ в свою очередь нанесли удар по железнодорожному узлу в Житомирской области, а также утопили в Черном Море четыре диверсионных катера с украинскими спецназовцами.- Андрей Иванович, во что дальше выльется это противостояние?- Пойдем с конца.Украина всеми силами активизируется в Черном море. Она действительно хотела бы перерезать наши главные караванные пути от Новороссийска до Босфора. Киев хочет оставить мировой рынок без российской нефти и зерна. Зерна у нас очень много осталось еще с прошлого урожая. С зерном у нас стоят целые вагоны, его тоже надо продавать.Что касается беспилотников, то некоторые вещи начинают проясняться. Раньше мы полагали, что дроны не долетят до Москвы или Саратова, но они долетают. Псков атаковали аж 26 БПЛА. Это были австралийские беспилотники с кротонными фюзеляжами и крыльями. Тем не менее, на них был металл, и наша ПВО их засекла. Из 26 штук 18 мы сходу сбили, но 8 понаделали дел. Они повредили четыре самолета, два из которых сгорело. Это очень дорогие Ил-76. Это основа нашей транспортной авиации. То есть Украина знала, куда бить.Важен маршрут этих беспилотников. Белорусы показывают маленький краешек карты, который позволил бы беспилотникам долететь до Пскова вдоль границы, но ничего у них не получается. Это уже не первый случай, когда из Украины через Белоруссию потоком идут дроны. Киев уже пытался атаковать аэродром в Новгороде, а сейчас Псков. Но белорусы почему-то ничего не видят и ничего не знают.Минск утверждает, что у них прекрасное ПВО, которое все прекрасно видит. Но если оно видит, значит, оно специально пропускает? Это очень удручает.Мы должны понимать, что все разговоры о том, что дроны запускают диверсанты с территории Подмосковья – это глупости. За все это время таких украинских атак мы ни разу не увидели на земле никакой стартовой позиции. Хотя Россия – развитое государство с силовиками и миллионами глаз населения. Кто-то бы точно это заметил.Еще раз. Было запущено 26 дронов. Есть такой военный эксперт Александр Бартош, который сказал, что украинские диверсанты могли их запустить с территории Белоруссии. Но если верить отчетам белорусского КГБ, они задержали уже целую дивизию украинских диверсантов.А что такое самолетный дрон? Эта штука размером с два автомобиля. Для его перевозки надо целую фуру тащить. Как можно незаметно перевезти через границу 26 фур, специалистов и цистерны с топливом? Плюс, для этого в идеале надо создать аэродром, где они все вместе вылетают. Это прямо Перл-Харбор. Для этого понадобилось бы целый авианосец направить в устье Свислочи (смеется).- А зачем Лукашенко в свой день рождения пропускать украинских диверсантов, чтобы навлечь на себя подозрения?- Я тоже об этом думал. Скорее всего, белорусы просто проспали в шапку. Напомню, что в 2012 году под Минском болтался шведский самолет, с которого разбрасывали плюшевых мишек. Никакого ПВО там нет. А если есть, то оно отключено и все спать легли. Потому что 26 дронов – это целая эскадрилья. Ее невозможно не заметить. Так что это одна из загадок, которую надо разгадать.Теперь поговорим о делах на суше. Там все гораздо интереснее.Мы не видим резервов, которые ВСУ еще могут бросить в бой. Да, они немножко прорвались в сторону Токмака, но до Токмака далеко. Никакой первой линии обороны они не пробили. Что еще? 25 "Леопардов" мы сожгли, остальные затаились. 14 "Челленджеров-2" они тоже прячут. Они боятся их применять. Все же знают, что как только на поле боя появляется натовский танк, русские начинают бить по нему из всего, чего только можно. Получается, что эта техника вообще бесполезна. И на все про все осталось четыре недели.Вы же Украина.ру, но вы все же украинцы. Вы прекрасно знаете, что такое южнорусские степи. Там в начале октября уже дождь и грязь. Да, Красной Армии погода не мешала. Еще когда был штурм Перекопа, 1-я конная армия в ноябре переходила через Сиваш. Но современная техника очень капризна к черноземной грязи. Она просто начнет тонуть.Что Украина будет делать до октября? F-16 у них нет. Они могут появиться в январе. Но эти самолеты требуют особого ухода. И надо учитывать, что аэродромы с ними мы будем бомбить.Короче говоря, НАТО проигрывает войну России. ВСУ - это же натовская армия с кадровым составом из славян. Поэтому я ожидаю снижения накала боев. Я не ожидаю, что украинские саперы будут выкапывать мины из мерзлой земли. Саперы у Украины хорошие, но их мало.На фронте жарко не будет. Зато будет жарко на полях дипломатических и экспертных.- Вы говорите, что война начнет затухать. Как мы воспользуемся этой паузой? Насколько для нас критически важно перейти в осенне-зимнее наступление?- Как патриоты России мы должны возлагать надежды на наш Генштаб. Они что-то предпримут, когда поймут, что украинские резервы окончательно съедены. Или у них танки замерзли, как у немцев 80 лет назад. Или "Челленджеры" утонули в болоте. Неужели мы этим не воспользуемся? Мы же не будем стоять как столбы.Теперь по поводу дипломатического фронта. Какие возможны сценарии?Есть сценарий заморозки. Это предлагают венгры. Но они предлагают это как само собой разумеющееся. Хотим мы этого или нет – нас не спрашивают.- Но Москва же тоже заявляет о готовности к переговорам. Мы же не говорим прямо, что намерены свергнуть Зеленского.- Мы так и говорим. Это Лукашенко в своем знаменитом интервью сказал, что все цели СВО достигнуты. С чего он это взял? Цели не достигнуты. Мы должны двигаться дальше. Другое дело, что нас почему-то все игнорируют.Есть сценарий переноса боевых действий на весну 2024 года. Понятно, что это будет не март. Это будет май-июнь, как в 2023 году. Но нас тоже игнорируют. Противник почему-то думает, что мы будем сидеть в блиндажах и в посадках, жаря шашлыки и ожидая, когда ВСУ снова придут. Это очень забавно. Но американцы считают, что земля подсохнет, сады отцветут, и они опять будут резвиться на этих полях, двигаясь в сторону Токмака, Мелитополя и Мариуполя.Так что базовых сценария у них два. Или заморозка, или перенос боевых действий.Что касается переговоров, то это тоже интересно.Мы раньше декларировали только цели СВО, но условий не выдвигали. А теперь мы выдвигаем три главных условия: прекращение огня, признание действующих регионов в составе РФ и снятие всех санкций. Это наши предварительные условия.Но украинские предварительные условия невероятные. Украина из "десяти шагов Зеленского к миру" выбрала три главных: отдать военно-политическое руководство РФ в Гаагу, отдать им всю свою экономику в качестве репарации (я уже говорил, что у них все расписано до последнего рудника и завода, какие активы отойдут Коломойскому, а какие - Порошенко), разоружение (ядерное оружие мы тоже должны отдать Украине). Украина по сути превращается в наследницу Советского Союза. А люди Украине не нужны. Они же как опытные каратели проводили разработку по жителям Крыма и Донбасса относительно того, когда их убить: сегодня или завтра.Мы над этим посмеиваемся. Но проблема в том, что никакой нейтральной линии даже на экспертном уровне сейчас нет.- У нас эта нейтральная линия есть, но она звучит странно. Есть мнение, что нам нужна военная победа, чтобы улучшить позиции на переговорах с Западом. Но если мы одержим военную победу, зачем нам вообще нужны переговоры?- Украина и Запад этого очень боятся. Поэтому закатывают истерики.Если мы одержим военную победу на Украине, мы вернемся в Центральную Европу в четвертый раз. Мы там были в 18 веке после Северной войны при Петре I, мы там были в 19 веке после победы над Наполеоном, мы там были в 1945 году после победы во Второй мировой войне. И если мы вернемся в Европу, то уже начнется другой разговор о судьбе Польши, Прибалтики и Чехии.При этом в Европе есть наши договороспособные враги. У нас нет иллюзий в отношении Венгрии. Венгры нас глубоко ненавидят, но они при этой ненависти умеют договариваться. Нам с ними легко. Нам не надо называть их братским народом. Вообще это феномен 21 века, когда выгоднее иметь врагов, чем союзников, потому что на них не надо тратиться.Возьмем ту же Польшу. Понятно, что нападать на Россию и Белоруссию она не будет. Ей это не позволят сделать, потому что она в НАТО. Но даже если бы она хотела напасть самостоятельно, нападать на Белоруссию она не будет, потому что у нее за спиной Калининград. Польша бесится из-за нас, но торгует с нами. Она нам как враг очень выгодна.- Кого из врагов мы можем точно оставить себе?- У нас нет союзников. Турция нам не союзник, потому что там у полно антироссийских настроений, но мы с ними сотрудничаем. Зато у нас есть предатели. Например, Финляндия. Эта страна долгие годы пользовалась нашей поддержкой, но она вступила в НАТО. И, перекрестившись, я скажу, что нас предадут Казахстан и Армения. Уже ясно, что они нас предадут. Поэтому я очень надеюсь, что в 21 веке отношения между странами будут честными.- Вернемся к текущему моменту. Можем ли мы при превосходстве на земле вытерпеть атаки беспилотников? Или нам придется отвечать Западу?- Мы не будем отвечать Западу. Мы будем до последнего держать в отношении них нейтралитет. Даже если украинские F-16 будут взлетать с польских аэродромов, мы будем гоняться за ними в небе над Украиной. Мы не будем пересекать границу с НАТО. Мы будем говорить о том, что это провокация, но отвечать не будем.Вопрос в другом. Если мы будем просто отбиваться от Украины в осенне-зимний период, это одна ситуация. А если мы двинемся вперед, считайте, что мы победили. Мы перенесемся в 1814 год, когда на планете нет сильнее сухопутной армии, чем армия России. Это означает, что НАТО придется за зиму делать новую армию. А для этого нужно время, силы и деньги.Даже если сейчас бросить против нас в бой весь НАТО вместе с Ирландией и Люксембургом, нас это не остановит. Мы спокойно сможем дойти до Ла-Манша, если захотим. Но главный замок на этом очень простой – ракетно-ядерная война. Мы этого не хотим.Но тут есть еще одна проблема. Украине и так дали все оружие, которое она просила. Может дойти до того, что Киеву дадут ядерную бомбу. В этом случае нам будет очень тяжело. Это можно было бы пережить, если бы мы смотрели друг на друга через ядерный прицел с США. Мы знаем и понимаем друг друга. Но если там будет Зеленский со своей бандой, то все закончится очень плохо.- Не получится ли так, что военные успехи России спровоцируют Запад передать Украине ядерное оружие?- Если мы будем топтаться на месте, то спровоцируем. Я не говорю, что мы должны бросать людей в мясные штурмы. Но если мы не прозеваем момент, когда противник будет надломлен, то Украине просто не успеют передать бомбу. На Западе тоже не дураки. Они понимают, что Украина им воспользуется. Причем неизвестно, в какую сторону оно прилетит. Так что нам надо не растягивать СВО на весну 2024 года.Запад ищет варианты выхода из украинского кризиса. Но они хотят сделать так, чтобы победить, не побеждая. Потому что они выросли на матрице Карибского кризиса.В то время не было никаких официальных соглашений. Никто ничего не подписывал. Американцы обещали не трогать Кубу и вывезти ядерные ракеты "Юпитер" из Турции. Мы обещали вывезти ракеты с Кубы. Но на Западе никто про "Юпитер" не знал. Мол, Кеннеди надавил на Хрущева, Хрущев испугался и вывез ракеты из Кубы. Там ликовали. Нам на это было плевать, потому что мы не хотели ядерной войны. Это была сбалансированная сделка, но не подписанная.А теперь внимание. С тех пор прошло 60 лет. Но США ни разу не тронули Кубу. Они выдержали свою часть сделки без подписи. Но США объявили, что они победили Россию, избежав ядерной войны.Нас это больше не устроит. Поэтому Запад буквально вымаливает у нас любые уступки. Наш президент это учитывал. Он поступил как юрист. Он провел референдумы и записал в конституции новые наши регионы. Теперь никакие уступки невозможны.Так что наш ждут интересные закулисные игры. Мы будем друг другу подмигивать и махать флажками.Резюмирую. Война потихоньку заканчивается. Мы сдержали натовскую армию с лучшим в мире славянским кадровым составом. И надо держаться. Нам важно не отдать свою победу в лапы международных жуликов.

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Кирилл Курбатов

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