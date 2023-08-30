https://ukraina.ru/20230830/1049037592.html

Патриарх Варфоломей и ЦРУ. Конференция в Белграде назвала нападки на УПЦ геноцидом

Патриарх Варфоломей и ЦРУ. Конференция в Белграде назвала нападки на УПЦ геноцидом - 30.08.2023 Украина.ру

Патриарх Варфоломей и ЦРУ. Конференция в Белграде назвала нападки на УПЦ геноцидом

В столице Сербии прошла международная конференция, посвященная положению Украинской православной церкви Московского патриархата, ее священников и верующих на Украине

2023-08-30T15:30

2023-08-30T15:30

2023-08-30T15:35

эксклюзив

упц

сербия

конференция

православие

украина

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Грубое попрание прав верующих Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП), принявшее в последнее время на Украине ужасающие формы, стало темой международной конференции, прошедшей 28 августа в Белграде (Сербия) в организации Центра геостратегических исследований.В конференции под названием «Нарушение прав верующих. Нападки на Украинскую православную церковь» приняли участие религиоведы, эксперты в области международного и гуманитарного права, правозащитники, журналисты и общественные деятели из различных стран мира.«Все участники конференции согласны в том, что Украинская православная церковь является единственной легитимной православной церковью на территории Украины», — рассказала в интервью Украина.ру организатор мероприятия, директор Центра геостратегических исследований Драгана Трифкович.По ее словам, конференция в Белграде вторая в очереди подобных мероприятий, посвященных ситуации вокруг УПЦ МП, проводимых в столицах европейских стран. Первая конференция прошла 22 июля в Вене.«Причины для проведения конференции посвященной данной тематике более чем очевидны. Это нарушение всех базовых прав человека на Украине, в том числе религиозных, дискриминация на религиозной почве и насилие, которому подвергаются священники и верующие УПЦ МП. Так как я неравнодушна к происходящему на Украине, меня до глубины души потрясли сцены захвата Киево-Печерской лавры — одного из главных центров мирового православия. Также меня потрясло насилие, которое применяется по отношению к священникам и верующим УПЦ», — рассказала Трифкович.На фоне всех этих событий особо бросается в глаза отсутствие реакции международных организаций, особенно тех, которые занимаются защитой прав человека, на происходящее вокруг УПЦ МП, подчеркнула она.«Бездействуют международные институты, гуманитарные организации, весь неправительственный сектор. Поэтому мы организовали конференцию с целью проинформировать общественность о насилии, которое проводится по отношению к УПЦ. Также мы хотели собрать в одном месте экспертов из разных стран, для того чтобы прийти к какому-то общему выводу», — отметила Драгана Трифкович.Директор сербского Центра геостратегических исследований подчеркнула, что среди участников конференции были представители Сербской православной церкви, но также и католические теологи, которые заявили о том, что за нападками на УПЦ стоят геополитические причины, и что США через патриарха Константинопольского Варфоломея оказывают больше влияние на ход этих событий.«Председатель Центра по защите христианской идентичности Диогенис Валванидис указал на то, что существуют архивные документы, подтверждающие связь между патриархом Варфоломеем и Центральным разведывательным управлением США. Профессор гуманитарного права из США Дэниел Ковалик, который несколько раз посещал Донбасс и увидел монастырей, которых обстреливают ВСУ, считает, что все нападки на УПЦ, попрание религиозных прав ее священников и верующих, а также отмену русского языка, запрет русской культуры, дискриминацию по религиозному и этническому принципу, можно охарактеризовать как геноцид», — выделила Трифкович некоторые из тезисов, которые прозвучали в ходе выступлений.По словам собеседницы Украина.ру, примечательно то, что эксперты по международному праву из Франции и Сербии — адвокат по правам человека Арно Девеле и профессор международного права юридического факультета Университета в Косовской Митровице Деян Мирович полностью разделяют мнение о том, что на Украине речь идет о вопиющем случае нарушения базовых прав человека и законов международного права. При этом они оба осудили отсутствие реакции на происходящее со стороны международных организаций, считая, что за их бездействием стоят политические причины, подчеркнула Трифкович.Организатор конференции также отметила вклад других участников из Австрии, Сербии, США, Польши, Греции, Ирландии, Франции, Италии и Болгарии в работу конференции.«Подобная форма дискуссии на различные темы должна существовать на международном уровне. Что касается наших дальнейших планов, мы продолжим наблюдать за событиями вокруг УПЦ МП, продолжим нашу дискуссию. Кроме того, участники обеих международных конференций, в Вене и в Белграде, направят совместное обращение в международные организации, такие как ООН, ЮНЕСКО, Комиссариат по правам человека Совета Европы, Красный крест. Также мы планируем обратиться к религиозным сообществам», — подытожила Драгана Трифкович.

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Татьяна Стоянович

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Татьяна Стоянович

эксклюзив, упц, сербия, конференция, православие, украина