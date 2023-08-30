В МИД РФ посоветовали россиянам отказаться от поездок в Габон - 30.08.2023 Украина.ру
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В МИД РФ посоветовали россиянам отказаться от поездок в Габон
В МИД РФ посоветовали россиянам отказаться от поездок в Габон - 30.08.2023 Украина.ру
В МИД РФ посоветовали россиянам отказаться от поездок в Габон
Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова 30 августа в ходе брифинга порекомендовала россиянам воздержаться от поездок в африканский Габон в связи с нестабильной ситуацией
2023-08-30T14:39
2023-08-30T14:39
африка
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"Будем внимательно следить за ситуацией, рассчитываем на её скорейшую стабилизацию. По данным посольства России в Либревиле (столица Габона), сведений о пострадавших среди граждан Российской Федерации, находящихся в Габоне, не поступало", - сказала Захарова.Однако ведомство всё же рекомендовало россиянам воздержаться от поездок в эту страну без острой необходимости.В среду в Габоне начался военный переворот, в ходе которого вооружённые силы страны заявили о свержении действующей власти, закрытии институтов и границ. Это произошло сразу после того, как местная избирательная комиссия объявила, что президент Али Бонго в третий раз выиграл выборы. Мятежники заявили, что не признают результатов голосования. Глава государства был помещен под домашний арест, его сын задержан.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ситуацию в Габоне предметом глубокой озабоченности, в Кремле наблюдают за событиями.
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африка, зарубежье, новости, мид рф, россияне
Африка, Зарубежье, Новости, МИД РФ, россияне

В МИД РФ посоветовали россиянам отказаться от поездок в Габон

14:39 30.08.2023
 
© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 30.08.2023
© РИА Новости . Валерий Мельников
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Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова 30 августа в ходе брифинга порекомендовала россиянам воздержаться от поездок в африканский Габон в связи с нестабильной ситуацией
"Будем внимательно следить за ситуацией, рассчитываем на её скорейшую стабилизацию. По данным посольства России в Либревиле (столица Габона), сведений о пострадавших среди граждан Российской Федерации, находящихся в Габоне, не поступало", - сказала Захарова.

Однако ведомство всё же рекомендовало россиянам воздержаться от поездок в эту страну без острой необходимости.
В среду в Габоне начался военный переворот, в ходе которого вооружённые силы страны заявили о свержении действующей власти, закрытии институтов и границ.
Это произошло сразу после того, как местная избирательная комиссия объявила, что президент Али Бонго в третий раз выиграл выборы. Мятежники заявили, что не признают результатов голосования. Глава государства был помещен под домашний арест, его сын задержан.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ситуацию в Габоне предметом глубокой озабоченности, в Кремле наблюдают за событиями.
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