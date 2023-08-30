https://ukraina.ru/20230830/1049033760.html

Агония Киева, бесполезность F-16, отказ от мира. Главное на Украине на 13:00 30 августа

Агония Киева, бесполезность F-16, отказ от мира. Главное на Украине на 13:00 30 августа - 30.08.2023 Украина.ру

Агония Киева, бесполезность F-16, отказ от мира. Главное на Украине на 13:00 30 августа

Украина.ру, 30.08.2023

2023-08-30T13:00

2023-08-30T13:00

2023-08-30T13:41

хроники

спецоперация

эксклюзив

украина

переговоры

михаил подоляк

беспилотник

всу

захарова

мид

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/16/1036758177_0:0:1921:1080_1920x0_80_0_0_a729f0c250f9d9e5f64f41ebd800ba98.jpg

Силы ПВО сбили еще один беспилотник в Брянской области, Захарова назвала атаку агонией Киева. В Офисе Зеленского снова отказались от мирных переговоров. Украинский генерал признал, что истребители F-16 не внесут решающий вклад в ход украинского конфликта Украина в ночь на среду предприняла попытки атаковать беспилотниками российские территории. Все дроны были сбиты. По сообщению губернатора Брянской области Александра Богомаза, днем 30 августа еще один украинский беспилотник самолетного типа был сбит в регионе.Он добавил, что оперативные и экстренные службы работают на месте, и поблагодарил защитников.Ранее Богомаз сообщил, что в среду при отражении атаки украинских беспилотников над Брянской областью сбиты шесть беспилотников, два из них пытались атаковать телебашню в Брянске.В пресс-службе СУСК России по Брянской области сообщили, что после падения беспилотника в Брянске была повреждена крыша здания следственного комитета.«В результате падения беспилотника частично повреждены крыша и остекление здания. Пострадавших нет, сохранность процессуальных документов и вещественных доказательств обеспечена», — говорится в материале ведомства.Полученные повреждения фиксируются следователями СК России, добавили в ведомстве.В ночь на 30 августа российские регионы столкнулись с крупнейшей с начала спецоперации на Украине атакой дронов. Беспилотники попытались нанести удар в семи регионах — Севастополе, Пскове, Орловской, Калужской, Рязанской и Московской областях.В Пскове под удар попал военно-гражданский аэродром, повреждения получили четыре военно-транспортных самолета Ил-76.Министр обороны Эстонии Ханно Певкур предупредил, что Эстония внимательно наблюдает за ситуацией в приграничных к ней территориях России.«Как мы можем видеть из событий прошедшей ночи, Украина оказывает воздействие на русских на российской земле. Осуществленная прошлой ночью атака на аэропорт Пскова была очень близко от Эстонии: по воздуху это фактически 30 километров от эстонской границы. Поэтому мы активно наблюдаем за ситуацией по соседству с нами», — сказал Певкур.Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik назвала попытки Украины атаковать беспилотниками российские территории агонией Киева. «Очевидна агония киевского режима, эта тупая ненависть и злоба. ...Абсолютная тупиковость», — сказала Захарова.По ее словам, у киевского режима нет перспектив собственного развития, единственный вариант — следовать сценарию Запада.В свою очередь председатель правления общероссийской организации «Офицеры России» подполковник запаса Роман Шкурлатов указал, что каждая массированная атака украинских дронов территории России должна получать жесткий ответ, пока Киев не выработает «рефлекс, как у собаки Павлова».«Наша задача — ни одну такую террористическую выходку со стороны Украины не оставлять без ответа, что мы и делаем. Мы будем настойчиво вырабатывать рефлекс у необучаемых соседей», — сказал он.Он указал, что за все время проведения СВО у Киева и его западных союзников «давно должен был выработаться рефлекс, как у собаки Павлова: как только вы пытаетесь наносить удары по территории России — тут же прилетает "ответка"».Представитель «Офицеров России» также заверил, что для Запада разрушение Украины не является аргументом для прекращения конфликта, поскольку для него эта страна всего лишь «объект», над которым она проводит «эксперименты» в рамках гибридного противостояния с РФ.Бесполезность F-16Передача Украине истребителей F-16 не станет решающим фактором в ходе боев. Это признал в среду украинский генерал, бывший заместитель секретаря Совета нацбезопасности и обороны страны Сергей Кривонос.«Самолеты улучшат наши возможности, но не будут на 100% решающими. Все равно решающий вопрос в войне — это пехота. Авиация работает на результат нашей пехоты. Не ждите, что авиация все решит», — сказал Кривонос в эфире всеукраинского телемарафона.Он отметил, что для эффективного использования истребителей, нужно усилить защиту украинских аэродромов. «Если мы этого не сделаем, то цели "спалят" еще на аэродромах. И если мы потеряем эти самолеты, нам больше не дадут», — подчеркнул он.В СМИ сообщали, что Вашингтон одобрил передачу Киеву американских истребителей F-16 Данией и Нидерландами. Украинских пилотов нужно обучить до поставок, заявляли датские и голландские чиновники.В Пентагоне также отмечали, что Украина пока не располагает необходимой инфраструктурой для размещения у себя F-16.Несмотря на это министр обороны Украины Алексей Резников в интервью изданию Bild 28 августа заявил, что истребители F-16 впервые могут быть использованы в бою весной 2024 года, что якобы станет «серьезным переломным моментом».Россия выступает против накачивания Украины оружием со стороны Запада.Эксперты отмечают, что поставка истребителей существенно не повлияет на ход спецоперации.Член Совета Федерации Алексей Пушков указывал, что передача американских истребителей через третьи страны направлена на создание иллюзии военной перспективы для Украины и Запада. Он называл этот шаг символическим.Американский обозреватель Марк Дэвис также на днях отмечал, что поставки истребителей F-16 не помогут Украине прорвать оборону российской армии.Дэвис подчеркнул, что тема поддержки Украины особенно актуальна на фоне будущих президентских выборов в Америке. Позиция кандидата по вопросу финансирования Киева может напрямую повлиять на решение избирателей. По его словам, одна часть населения США выступает за то, чтобы помогать ВСУ столько, сколько потребуется, вторая считает, что помощь необходимо прекратить немедленно.Отказ от переговоровСоветник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью газете Corriere della Sera заявил, что о мирных переговорах по урегулированию конфликта на Украине сейчас не может быть и речи.«В данный момент ни о каких переговорах не может быть и речи», — заявил он.По его словам, необходимо, что Россия терпела значительные тактические поражения на линии фронта, что якобы должно изменить отношение россиян к ситуации.Подоляк также повторил утверждения о том, что украинская сторона не собирается вести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.Накануне председатель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников указывал, что заявления о втором контрнаступлении от украинских властей исключают любые предварительные контакты по возможным переговорам между Москвой и Киевом.«Украина говорит, что будет второе контрнаступление и для них как условие переговоров — нанести нам поражение. Это отменяет какие-либо предварительные переговоры. Я слышу от президента РФ Владимира Путина, что он всегда готов к любым переговорам без всяких условий. В нашей стране это решает именно президент, а мы — политический фон, который тоже влияет на его решение», — сказал Калашников.При этом, отметил парламентарий, возможные мирные переговоры могут сыграть на руку Украине и ее западным партнерам.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога.Как считает экс-советник бывшего президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон, если наступление ВСУ провалится и президент России Владимир Путин предложит перемирие, Украина может лишиться ключевых западных союзников. По его мнению, западные лидеры могут захотеть остаться в истории военного конфликта миротворцами и вступить в переговоры.

https://ukraina.ru/20230830/1049026897.html

https://ukraina.ru/20230829/1049008293.html

https://ukraina.ru/20230829/1048995955.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Сергей Зуев

Сергей Зуев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

хроники, спецоперация, эксклюзив, украина, переговоры, михаил подоляк, беспилотник, всу, захарова, мид, россия