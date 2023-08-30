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Великобритания просит Китай помочь положить конец конфликту на Украине
Великобритания просит Китай помочь положить конец конфликту на Украине - 30.08.2023 Украина.ру
Великобритания просит Китай помочь положить конец конфликту на Украине
Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли в ходе визита в Пекин
2023-08-30T11:52
2023-08-30T11:52
2023-08-30T11:52
новости
великобритания
китай
государственный визит
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Великобритания призывает Китай помочь положить конец вооруженному конфликту на Украине. Об этом британским СМИ заявил министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли 30 августа, в ходе визита в Пекин.Британского министра иностранных дел журналисты попросили прокомментировать информацию Bloomberg о том, что президент России Владимир Путин принял приглашение посетить Китай, что станет первой зарубежной поездкой российского лидера после того, как ему были предъявлены обвинения в военных преступлениях.Клеверли ответил, что Лондон призвал китайских чиновников "придерживаться своих обязательств по поддержанию территориальной целостности Украины".“Мой визит сюда связан с двусторонними отношениями между Великобританией и Китаем. Я уже говорил, что жестокое вторжение России в Украину не может быть оправдано ни Москвой, ни кем-либо еще”, - процитировало агентство Bloomberg слова Клеверли.Агентство предполагает, что Клеверли в том числе поехал в Китай для того, чтобы подготовить почву для первой встречи премьер-министра Великобритании Риши Сунака с президентом Китая Си Цзиньпином на саммите "G-20" в Индии в следующем месяце.Визит Джеймса Клеверли в Китай является первым визитом министра иностранных дел Великобритании в Пекин за последние пять лет. По информации британских СМИ, в ходе визита Клеверли также заявил, что хотел бы услышать, как Китай открыто критикует Россию за удары по порту Одесса, в результате которых, по утверждениям Британии, якобы были уничтожены 250 миллионов тонн запасов зерна.
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Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, великобритания, китай, государственный визит
Великобритания просит Китай помочь положить конец конфликту на Украине
Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли в ходе визита в Пекин
Великобритания призывает Китай помочь положить конец вооруженному конфликту на Украине. Об этом британским СМИ заявил министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли 30 августа, в ходе визита в Пекин.
Британского министра иностранных дел журналисты попросили прокомментировать информацию Bloomberg о том, что президент России Владимир Путин принял приглашение посетить Китай, что станет первой зарубежной поездкой российского лидера после того, как ему были предъявлены обвинения в военных преступлениях.
Клеверли ответил, что Лондон призвал китайских чиновников "придерживаться своих обязательств по поддержанию территориальной целостности Украины".
“Мой визит сюда связан с двусторонними отношениями между Великобританией и Китаем. Я уже говорил, что жестокое вторжение России в Украину не может быть оправдано ни Москвой, ни кем-либо еще”, - процитировало агентство Bloomberg слова Клеверли.
Агентство предполагает, что Клеверли в том числе поехал в Китай для того, чтобы подготовить почву для первой встречи премьер-министра Великобритании Риши Сунака с президентом Китая Си Цзиньпином на саммите "G-20" в Индии в следующем месяце.
Визит Джеймса Клеверли в Китай является первым визитом министра иностранных дел Великобритании в Пекин за последние пять лет. По информации британских СМИ, в ходе визита Клеверли также заявил, что хотел бы услышать, как Китай открыто критикует Россию за удары по порту Одесса, в результате которых, по утверждениям Британии, якобы были уничтожены 250 миллионов тонн запасов зерна.