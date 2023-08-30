https://ukraina.ru/20230830/1049030950.html

Великобритания просит Китай помочь положить конец конфликту на Украине

Великобритания просит Китай помочь положить конец конфликту на Украине - 30.08.2023 Украина.ру

Великобритания просит Китай помочь положить конец конфликту на Украине

Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли в ходе визита в Пекин

2023-08-30T11:52

2023-08-30T11:52

2023-08-30T11:52

новости

великобритания

китай

государственный визит

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Великобритания призывает Китай помочь положить конец вооруженному конфликту на Украине. Об этом британским СМИ заявил министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли 30 августа, в ходе визита в Пекин.Британского министра иностранных дел журналисты попросили прокомментировать информацию Bloomberg о том, что президент России Владимир Путин принял приглашение посетить Китай, что станет первой зарубежной поездкой российского лидера после того, как ему были предъявлены обвинения в военных преступлениях.Клеверли ответил, что Лондон призвал китайских чиновников "придерживаться своих обязательств по поддержанию территориальной целостности Украины".“Мой визит сюда связан с двусторонними отношениями между Великобританией и Китаем. Я уже говорил, что жестокое вторжение России в Украину не может быть оправдано ни Москвой, ни кем-либо еще”, - процитировало агентство Bloomberg слова Клеверли.Агентство предполагает, что Клеверли в том числе поехал в Китай для того, чтобы подготовить почву для первой встречи премьер-министра Великобритании Риши Сунака с президентом Китая Си Цзиньпином на саммите "G-20" в Индии в следующем месяце.Визит Джеймса Клеверли в Китай является первым визитом министра иностранных дел Великобритании в Пекин за последние пять лет. По информации британских СМИ, в ходе визита Клеверли также заявил, что хотел бы услышать, как Китай открыто критикует Россию за удары по порту Одесса, в результате которых, по утверждениям Британии, якобы были уничтожены 250 миллионов тонн запасов зерна.

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новости, великобритания, китай, государственный визит