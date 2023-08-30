Путин поздравил Лукашенко с днем рождения - 30.08.2023 Украина.ру
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Путин поздравил Лукашенко с днем рождения
Путин поздравил Лукашенко с днем рождения - 30.08.2023 Украина.ру
Путин поздравил Лукашенко с днем рождения
Президент России Владимир Путин поздравил своего белорусского коллегу Александра Лукашенко с днем рождения. Соответствующая телеграмма 30 августа была опубликована на сайте Кремля
2023-08-30T10:27
2023-08-30T10:27
новости
владимир путин
александр лукашенко
день рождения
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Российский лидер отметил "неустанный труд" президента Белоруссии на благо своего народа и его последовательную политику по развитию дружественных отношений между Минском и Москвой.Путин также заявил, что "искренне дорожит взаимопониманием" с лидером Белоруссии, и выразил уверенность, что совместно страны смогут преодолеть любые трудности.30 августа Лукашенко исполнилось 69 лет. Пост главы республики он занимает с 1994 года, а в 2020 году был переизбран на пост президента Белоруссии в шестой раз.
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новости, владимир путин, александр лукашенко, день рождения
Новости, Владимир Путин, Александр Лукашенко, день рождения

Путин поздравил Лукашенко с днем рождения

10:27 30.08.2023
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин встретился с президентом Белоруссии А. Лукашенко
Президент РФ В. Путин встретился с президентом Белоруссии А. Лукашенко - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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Президент России Владимир Путин поздравил своего белорусского коллегу Александра Лукашенко с днем рождения. Соответствующая телеграмма 30 августа была опубликована на сайте Кремля
"Желаю Вам, уважаемый Александр Григорьевич, крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов в государственной деятельности", – говорится в поздравительном письме.
Российский лидер отметил "неустанный труд" президента Белоруссии на благо своего народа и его последовательную политику по развитию дружественных отношений между Минском и Москвой.
Путин также заявил, что "искренне дорожит взаимопониманием" с лидером Белоруссии, и выразил уверенность, что совместно страны смогут преодолеть любые трудности.
30 августа Лукашенко исполнилось 69 лет. Пост главы республики он занимает с 1994 года, а в 2020 году был переизбран на пост президента Белоруссии в шестой раз.
Вагнер-5
28 августа, 14:35
Глава МВД Польши потребовал, чтобы Лукашенко выгнал "вагнеровцев" из БелоруссииГлава МВД Польши Мариуш Каминьский сказал, что президент Белоруссии Александр Лукашенко должен убрать группу "Вагнер" подальше от Варшавы. Такое заявление он сделал в понедельник, 28 августа, на встрече с министрами внутренних дел Литвы, Латвии и Эстонии
 
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