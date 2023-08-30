https://ukraina.ru/20230830/1049029608.html

Путин поздравил Лукашенко с днем рождения

Путин поздравил Лукашенко с днем рождения - 30.08.2023 Украина.ру

Путин поздравил Лукашенко с днем рождения

Президент России Владимир Путин поздравил своего белорусского коллегу Александра Лукашенко с днем рождения. Соответствующая телеграмма 30 августа была опубликована на сайте Кремля

2023-08-30T10:27

2023-08-30T10:27

2023-08-30T10:27

новости

владимир путин

александр лукашенко

день рождения

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Российский лидер отметил "неустанный труд" президента Белоруссии на благо своего народа и его последовательную политику по развитию дружественных отношений между Минском и Москвой.Путин также заявил, что "искренне дорожит взаимопониманием" с лидером Белоруссии, и выразил уверенность, что совместно страны смогут преодолеть любые трудности.30 августа Лукашенко исполнилось 69 лет. Пост главы республики он занимает с 1994 года, а в 2020 году был переизбран на пост президента Белоруссии в шестой раз.

https://ukraina.ru/20230828/1048983985.html

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новости, владимир путин, александр лукашенко, день рождения