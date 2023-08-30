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Крупнейшая атака дронов, взрывы, отсутствие шансов на победу. Главное на Украине на утро 30 августа

Крупнейшая атака дронов, взрывы, отсутствие шансов на победу. Главное на Украине на утро 30 августа - 30.08.2023 Украина.ру

Крупнейшая атака дронов, взрывы, отсутствие шансов на победу. Главное на Украине на утро 30 августа

Украина.ру, 30.08.2023

2023-08-30T09:00

2023-08-30T09:00

2023-08-30T09:53

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спецоперация

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беспилотники

дроны

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Минобороны сообщило об отражении атаки дронов в нескольких регионах РФ. Украина содрогается от взрывов и пожаров. Премьер Венгрии заявил о невозможности победить РоссиюМинувшей ночью как минимум семь российских регионов сообщили о попытках украинских беспилотников атаковать.Накануне был атакован военно-гражданский аэродром в Пскове. Там начался пожар, ночью его локализовали. По данным губернатора Михаила Ведерникова, жертв и пострадавших нет. Рейсы в аэропорту на 30 августа отменены, чтобы днем можно было провести оценку ущерба.«По предварительным оценкам, ничего серьезного», — сказал Ведерников.По данным СМИ, повреждено четыре военно-транспортных самолета Ил-76. Местное МЧС подтвердило, что загорелись самолеты, но не уточнило их количество.Затем Минобороны сообщило о трех сбитых беспилотниках в Брянской области, по данным губернатора региона Александра Богомаза, все они были сбиты над самим Брянском, пострадавших нет.Утром губернатор сообщил, что над Советским районом Брянска сбили еще один дрон.В соседней с Брянской Орловской области был уничтожен один дрон, сообщало военное ведомство, однако губернатор Андрей Клычков заявил о двух уничтоженных беспилотных аппаратах.«Сегодня ночью при отражении атаки украинских БПЛА средствами ПВО над территорией Орловской области сбиты два беспилотных летательных аппарата», — написал Клычков в своем телеграм-канале.По его словам, информации о повреждениях и пострадавших нет, все оперативные службы задействованы для обеспечения безопасности.Затем Минобороны сообщило о сбитом беспилотнике в Калужской области, это произошло около 2:00.Ближе к утру губернатор Владислав Шапша рассказал, что дрона было два: один сбили в Сухиничском районе, другой попал в пустой резервуар для хранения нефтепродуктов в Дзержинском районе. В обоих случаях обошлось без пострадавших, но из-за попадания БПЛА в резервуар начался пожар.Через полчаса, как заявили в военном министерстве, еще один дрон был уничтожен в соседней Рязанской области. Там же сбили еще один беспилотник около 4:00. Как и первый, он был самолетного типа.Около 3:30 дрон был перехвачен в Рузском районе Московской области, он потерпел крушение. Мэр Москвы Сергей Собянин, комментируя это событие, заявил, что ночью была предпринята «попытка массовой атаки беспилотников в Центральном федеральном округе». По его данным, в Подмосковье из-за дрона пострадавших и разрушений нет.Ночью об отражении в бухте в Севастополе атаки беспилотников с моря силами противоподводно-диверсионной обороны заявил губернатор Михаил Развожаев. Около 4:15 он сообщил, что работа в акватории закончена, не приведя других подробностей.Кроме того, как сообщало Минобороны, около полуночи 30 августа самолет морской авиации Черноморского флота уничтожил в Черном море четыре катера с украинскими десантниками общей численностью до 50 человек.Взрывы и пожары на Украине Ночью на всей территории страны звучала воздушная тревога. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, она началась в Сумской области после 23:11 во вторник, с 4:50 начала распространяться по всем западным областям Украины.Украинские СМИ писали о взрывах в разных регионах, в том числе в Киеве и Киевской области.«В Черкасской области слышны звуки взрывов», — указало издание «Общественное».Ранее украинское издание «Зеркало недели» также сообщало о взрывах в Черкасской области.Два раза за ночь писали о взрывах в Одессе. Также они раздавались в Кривом Роге Днепропетровской области.Позже мэр Киева Виталий Кличко заявил о возгорании в административном здании в Шевченковском районе.Он добавил, что также в Шевченковском районе обнаружено возгорание на открытой местности.Пожар произошел и после взрывов на объекте инфраструктуры в Житомирской области, сообщил глава областной военной администрации Виталий Бунечко.По его словам, атакован «один из объектов инфраструктуры области». Какой именно, он не уточнил.«Из-за падения обломков сбитого беспилотника возник пожар, который был локализован», — написал Бунечко в своем телеграм-канале.Российские военные наносят удары по украинской инфраструктуре с октября — после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.Минобороны России сообщило и о других успехах российских военных. Так, минометный расчет Центрального военного округа ВС РФ уничтожил опорный пункт ВСУ на Краснолиманском участке фронта.«Военнослужащие расчета 120-миллиметрового миномета "Сани", подразделения специального назначения Центрального военного округа (ЦВО) при выполнении боевой задачи разгромили опорный пункт, уничтожив личный состав вооруженных сил Украины на Краснолиманском направлении», — указали в ведомстве.По данным министерства, в ходе ведения воздушной разведки расчетом БПЛА «Суперкам» было вскрыто перемещение подразделений ВСУ, выполняющее смену личного состава на опорном пункте, координаты были переданы артиллеристам.«Получив данные о цели, военнослужащие оперативно прибыли на огневую позицию и внесли необходимые поправки для точного нанесения удара. После подтверждения команды на открытие огня, минометчики первым же выстрелом разбили укрепления опорного пункта, а для поражения разрозненных групп боевиков применили осколочные мины», — добавили в ведомстве.В свою очередь командир экипажа ударного вертолета Ми-28 («Ночной охотник») с позывным «Спартак» рассказал, что экипаж уничтожил на южном фронте отряд украинской пехоты в ходе его передислокации на новые позиции.«Разведкой была выявлена переброска в лесополосу вражеских солдат на пикапах — до 60 человек. Нам была поставлена задача уничтожения выявленной группировки ракетами С-13 с объемно-детонирующей боевой частью. В результате вылета вражеская пехота была уничтожена. Потери противника составили до взвода солдат (около 50 человек. — Ред.)», — сказал командир.«Спартак» рассказал, что «Ночной охотник» выполняет боевые задачи по уничтожению живой силы противника и легкой бронетехники в режиме кабрирования. Он отметил, что нередко по вертолетам работает вражеская ПВО, но благодаря активному маневрированию и наличию бортовых оборонных комплексов экипажу «Ночного охотника» удается избежать попадания ракет.Безоговорочная победа РоссииПремьер Венгрии Виктор Орбан назвал «ложью» бытующее на Западе представление о том, что Украина одерживает верх в конфликте, и заявил, что победить Россию невозможно.В интервью американскому тележурналисту Такеру Карлсону он заявил, что без западной помощи украинцы «неконкурентоспособны», и потому США держат ключи к миру в регионе.«Это ложь. Это не просто недопонимание, это ложь. Это невозможно. Каждый в политике, кто понимает логику, цифры, данные — без шансов», — ответил Орбан на просьбу прокомментировать преобладающее в США мнение о том, что Украина побеждает.По словам Карлсона, счет убитым украинцам идет на сотни тысяч, а Орбан добавил, что среди них есть и этнические венгры.«У них закончатся солдаты раньше, чем у России», — заверил он.Попытка любой западной страны отправить своих солдат на Украину будет означать «прямую войну» Запада с Россией.Россияне, по словам премьер-министра, не сдадут своего лидера, будут удерживать страну от распада и защищать ее, вкладывать больше средств и производить больше оружия, чем их противники. «Так что не стоит недопонимать русских», — призвал Орбан.На вопрос, что бы он сделал, если бы стоял во главе НАТО и «был, скажем, Джо Байденом», Орбан ответил: «Немедленно мир. И позвать назад (экс-президента США Дональда) Трампа. Это все».Если бы США захотели, по его словам, восстановить мир к «завтрашнему утру», то смогли бы это сделать. «Очевидно, что украинцы не в состоянии вытянуть в одиночку. Они неконкурентоспособны в этой войне. Если нет денег, оружия с Запада и особенно из США, то война закончена. Решение у вас в руках», — сказал Орбан.Орбан также назвал «совершенно нереалистичной» идею отобрать Крым у России.«Это исключено», — сказал он.Он также отметил, что НАТО упустила исторический шанс принять в свои ряды Украину 15 лет назад, теперь такой возможности нет из-за усиления России.По его мнению, североатлантическая интеграция Украины была возможна на бухарестском саммите НАТО 2008 года, но «большие западные страны» тогда не смогли договориться.«Россия не была достаточно сильна, чтобы этому помешать. Так что был реальный шанс в то время интегрировать украинцев в НАТО, но его отвергли. Не было согласия между большими западными странами, и вопрос отложили. ...Но двумя-тремя годами позже русские стали сильнее, сильнее и сильнее, а сейчас они даже еще сильнее. Так что мы упустили историческую возможность, и это окно возможности больше не открыто», — добавил он.НАТО, по его словам, не может себе позволить иметь границу с Россией по восточным рубежам Украины, поскольку это бы означало «немедленную войну». Орбан призвал искать договоренности с Россией о новой архитектуре безопасности, которая бы обеспечила суверенитет Украины, но не ее членство в НАТО.

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2023

Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

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