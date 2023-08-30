https://ukraina.ru/20230830/1049024036.html

Инна Ветренко: Попрошайничество Зеленского стало более жестким, но лояльность Запада к нему сохраняется

Инна Ветренко: Попрошайничество Зеленского стало более жестким, но лояльность Запада к нему сохраняется - 30.08.2023 Украина.ру

Инна Ветренко: Попрошайничество Зеленского стало более жестким, но лояльность Запада к нему сохраняется

Америка будет получать очень жирные военные заказы, чтобы стабилизировать свое неустойчивое положение, связанное с отказом от доллара как от мировой валюты, считает доктор политических наук, профессор, заведующая кафедрой социальных технологий СЗИУ РАНХиГС Инна Ветренко

2023-08-30T06:54

2023-08-30T06:54

2023-08-30T10:52

интервью

владимир зеленский

запад

выборы

линдси грэм

турция

зерновая сделка

всу

валерий залужный

одесса

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Об этом она рассказала в интервью изданию Украина.ру.Сенатор США Линдси Грэм призвал всех союзников киевского режима сплотиться, чтобы содействовать проведению выборов на Украине в следующем году. Ранее с таким предложением выступил Владимир Зеленский, потребовав от Запад 5 млрд долларов на организацию избирательного процесса.— Инна Александровна, возможно ли, что Запад пытается легитимно отстранить Зеленского от власти и заменить его на более управляемую кандидатуру?— Нет, потому что все прямые и латентные признаки указывают на то, что на данный момент Запад устраивает именно Владимир Зеленский, и здесь не стоит вопрос о его отстранении через выборы и поиски более лояльной фигуры. Риторика Зеленского стала чуть более жесткой в плане его попрошайничества по отношению к странам Запада, но это не имеет резкой негативной оценки, консенсус между двумя сторонами так или иначе достигается.И на кого бы Запад сейчас ни заменил Зеленского — в итоге получится то же самое. Это как в поговорке: сколько ни строй партию, выйдет КПСС. Кого бы они не посадили в это кресло, мы понимаем, что выборы будут полностью подконтрольными и нелегитимными.В ряде стран проводились социологические замеры по поводу отношения к Зеленскому как к политику. Такие замеры были в Британии, Германии в июле. Измерялось отношение к мировым элитам, в том числе там фигурировала и фамилия Зеленского. И по социологическим замерам отношение как элит, так и населения этих стран лояльное. — Интересно, что, с одной стороны, на Западе раздаются голоса, которые уверяют, что союзники Украины достигли пика своих возможностей по помощи Киеву, не хватает производственных мощностей и кадров, чтобы нарастить производство боеприпасов. А с другой, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный встречается с командованием НАТО, где обсуждает весеннюю кампанию и очередное контрнаступление. Как эти две тенденции совместить?— Я здесь вижу так называемый американский сценарий, который хотят запустить в реализацию. Он заключается в том, что все европейские страны, которые подписались под помощью, поставками вооружения и боеприпасов Украине будут отдавать свою технику и формировать новые заказы для США для пополнения своих ресурсов, военного воспроизводства в своих странах.Америка будет получать очень выгодные жирные заказы, чтобы стабилизировать свое неустойчивое положение, связанное с отказом от доллара как от мировой валюты. Дирижер здесь очевиден. Идет процесс реализации экономического сценария США, поэтому они говорят о подготовке к весеннему наступлению ВСУ.— Каким вам видится окончание военной стадии конфликта на Украине? Говорят о возможном корейском сценарии, когда по оставшейся территории Украины пройдет новая 38-я параллель и военные десятилетиями будут рассматривать друг друга в прицелы.— Этот сценарий рассматривали еще в самом начале СВО на Украине. Сейчас мы прекрасно понимаем, что этот сценарий невозможен. Во-первых, точно не может быть «Минска-3», о котором говорят западные элиты. Россия просто на это не пойдет. Второе: идти по корейскому сценарию — это создавать очаг напряженности для России, в этом нет никакого смысла. Россия четко артикулирует свое решение о том, что будет идти до победы. Это единственный здравый вариант.— Эксперты высказывали предположение, что для США критически важно не пустить Россию в Одессу, Днепропетровск, Полтаву, потому что иначе украинская государственность рухнет. Согласны ли вы с этим?— Экономически государства Украина уже не существует. Политически она держится только на тех инвестициях, которые ей дают страны НАТО. Что касается этих городов, то они имеют больше символическое значение, потому что в экономическом и производственном плане они безресурсные. Но их потеря будет означать, что Украины вообще больше не существует на карте, даже как номинальной страны со странным президентом и правительством.— Недавно Арестович* заявил, что цель США — сделать РФ своим союзником против Китая, и для этого Вашингтон готов даже помирить Москву и Киев, чтобы поставить их плечом к плечу воевать против Пекина. Его заявление следует отнести к разряду курьезов?— Безусловно. Это настоящий курьез, потому что сейчас формируется по российскому сценарию система мирового порядка. Это многополярный мир, в рамках которого Россия выступает за национальные государства как главных игроков и взаимодействие между этими игроками на паритетных началах.Взаимодействие с Китаем имеет для России стратегическое значение, поэтому со стороны Арестовича* это ерничество.— Сейчас Африка занимает все больше места в сообщениях мировых СМИ. Макрон пообещал помощь ЭКОВАС, если эта организация начнет военную интервенцию против Нигера. Как вы полагаете, может ли на африканском континенте разразится глобальный конфликт, который бы и медийно, и ресурсно отвлек бы внимание Запада от Украины?— Уже нет. Франция делала на это ставки, когда в Нигере все начиналось. Они надеялись, что окружающие французские колонии поддержат Париж. Сейчас бывшие колонии заявили, что не будут вмешиваться в дела Нигера. И считают, что это право его народа на самоопределение. Поэтому в информационном плане они уже проиграли.— То есть со всеми вызовами для России в Африке справится ЧВК «Вагнер»?— «Вагнер» представляет там не Российскую Федерацию, а свои коммерческие, частные интересы. Это их бизнес, другое дело, как себя в этом плане чувствуют бойцы ЧВК «Вагнер» и как они себя позиционируют. Они считают, что устанавливают влияние России. Да, они аффилированы с Россией, но это все-таки не российская дипломатия, а вопрос работы частной военной компании в Африке.— Переговоры Путина и Эрдогана пройдут 4 сентября. Очевидно, что их предметом станет «зерновая сделка», но что турецкий лидер может пообещать российскому президенту?— Для того чтобы для Эрдогана эти переговоры закончились успешно, ему нужно стать гарантом выполнения всех обязательств, которые участники Черноморских соглашений на себя брали. Поскольку именно из-за их неисполнения Россия вышла из «зерновой сделки». Тогда Эрдоган должен дать такие обещания, чтобы Россия вновь вошла в зерновую сделку и Турция снова была в шоколаде, потому что она прежде всего является благоприобретателем.Но я не знаю, хватит ли Эрдогану на это политической воли и может ли он такие гарантии дать. Но то, что будут обсуждать «зерновую сделку», это безусловно.*Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

https://ukraina.ru/20230830/1049012830.html

https://ukraina.ru/20230829/1048995549.html

https://ukraina.ru/20230829/1049001329.html

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Денис Рудометов

Денис Рудометов

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Денис Рудометов

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