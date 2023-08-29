Без объяснения причин: эстонцам предложили поменять Галкина* на "Сплин" или Тилля Линдеманна - 29.08.2023 Украина.ру
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Без объяснения причин: эстонцам предложили поменять Галкина* на "Сплин" или Тилля Линдеманна
Без объяснения причин: эстонцам предложили поменять Галкина* на "Сплин" или Тилля Линдеманна - 29.08.2023 Украина.ру
Без объяснения причин: эстонцам предложили поменять Галкина* на "Сплин" или Тилля Линдеманна
В Эстонии без объяснения причин отменили запланированное на 15 сентября шоу беглого российского артиста Максима Галкина*. Об этом 29 августа сообщил Sputnik Ближнее зарубежье
2023-08-29T16:55
2023-08-29T17:35
новости
галкин
эстония
отмена
концерт
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В публикации уточняется, что организаторы концертной площадки предложили зрителям либо вернуть деньги за билеты, либо пойти по ним на ближайшие выступления других артистов — группы «Сплин» или фронтмена Rammstein Тилля Линдеманна.«Это настоящая зрада», «Не смог продать билеты. Никому более не интересен. Закономерно», «Думаю, его шутки просто всем уже надоели, а жизнь нынче дорога в Эстонии. Вот люди и не тратят средства на билеты», — отреагировали пользователи.Интересно, что Эстония не первая страна, в которой Галкин* столкнулся с проблемами организации своих гастролей. В сентябре прошлого года его концерт отменили в Грузии. По официальной версии, «зал отказал в проведении мероприятия», а по версии местных СМИ, поводом послужила открытая поддержка артистом Киева.Весной и летом 2023 года шоумен выступал перед полупустыми залами в Германии и Турции. В обеих странах организаторы смогли продать лишь около половины билетов. Местная пресса тем временем написала, что причиной такого положения дел стали резкие антироссийские высказывания Галкина*.А не так давно стало известно и об отмене намеченных на октябрь концертов в Казахстане. Глава Алма-Аты запретил артисту выступать на концертных площадках своего города.После начала СВО беглые артисты и супруги Алла Пугачева и Максим Галкин* улетели в Израиль, откуда шоумен активно высказывался против СВО и нелицеприятно отзывался о гражданах России.В итоге Галкин* попал в реестр физлиц-иноагентов. К слову, в числе источников его финансирования неоднократно называлась Украина.* Иноагент.
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новости, галкин, эстония, отмена, концерт
Новости, Галкин, Эстония, отмена, концерт

Без объяснения причин: эстонцам предложили поменять Галкина* на "Сплин" или Тилля Линдеманна

16:55 29.08.2023 (обновлено: 17:35 29.08.2023)
 
© Максим Галкин/ИнстаграмМаксим Галкин
Максим Галкин
© Максим Галкин/Инстаграм
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В Эстонии без объяснения причин отменили запланированное на 15 сентября шоу беглого российского артиста Максима Галкина*. Об этом 29 августа сообщил Sputnik Ближнее зарубежье
В публикации уточняется, что организаторы концертной площадки предложили зрителям либо вернуть деньги за билеты, либо пойти по ним на ближайшие выступления других артистов — группы «Сплин» или фронтмена Rammstein Тилля Линдеманна.
«Это настоящая зрада», «Не смог продать билеты. Никому более не интересен. Закономерно», «Думаю, его шутки просто всем уже надоели, а жизнь нынче дорога в Эстонии. Вот люди и не тратят средства на билеты», — отреагировали пользователи.
Интересно, что Эстония не первая страна, в которой Галкин* столкнулся с проблемами организации своих гастролей. В сентябре прошлого года его концерт отменили в Грузии. По официальной версии, «зал отказал в проведении мероприятия», а по версии местных СМИ, поводом послужила открытая поддержка артистом Киева.
Весной и летом 2023 года шоумен выступал перед полупустыми залами в Германии и Турции. В обеих странах организаторы смогли продать лишь около половины билетов. Местная пресса тем временем написала, что причиной такого положения дел стали резкие антироссийские высказывания Галкина*.
А не так давно стало известно и об отмене намеченных на октябрь концертов в Казахстане. Глава Алма-Аты запретил артисту выступать на концертных площадках своего города.
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После начала СВО беглые артисты и супруги Алла Пугачева и Максим Галкин* улетели в Израиль, откуда шоумен активно высказывался против СВО и нелицеприятно отзывался о гражданах России.
В итоге Галкин* попал в реестр физлиц-иноагентов. К слову, в числе источников его финансирования неоднократно называлась Украина.
* Иноагент.
 
НовостиГалкинЭстонияотменаконцерт
 
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