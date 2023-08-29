"Этого не должно было произойти. ВС РФ застали ВСУ врасплох": что говорили об Украине в мире 29 августа - 29.08.2023 Украина.ру
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"Этого не должно было произойти. ВС РФ застали ВСУ врасплох": что говорили об Украине в мире 29 августа
"Этого не должно было произойти. ВС РФ застали ВСУ врасплох": что говорили об Украине в мире 29 августа - 29.08.2023 Украина.ру
"Этого не должно было произойти. ВС РФ застали ВСУ врасплох": что говорили об Украине в мире 29 августа
Украина.ру, 29.08.2023
2023-08-29T16:53
2023-08-29T17:46
эксклюзив
украина
всу
купянск
m2 bradley
leopard-2 (танк)
швейцария
ес
спецоперация
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Запад вооружает Украину, как Вьетнам полвека назадКорреспонденты британской газеты The Guardian пообщались с солдатами 32-й бригады ВСУ, участвовавшей в боевых действиях к юго-востоку от Купянска, которые сейчас находятся в реабилитационном центре в Харькове. Во время сеанса иппотерапии военнослужащие рассказали, какую военную помощь на самом деле Запад оказывает украинской армии.«Солдаты жаловались на то, что их обучали в Германии использованию американских боевых машин Bradley, но вместо этого они были оснащены М113 времён войны во Вьетнаме», — говорится в статье.Если боевые машины пехоты Bradley Вооружённые силы США начали использоваться в начале 1980-х годов, то M113 — в начале 1960-х.По признанию украинских военных, бои в районе Купянска были тяжёлыми. ВСУ явно не ожидала прорыва фронта российскими силами в Харьковской области.«Этого не должно было произойти. Контрнаступление Украины, начавшееся в июне, было направлено на то, чтобы заставить Россию перейти к обороне, но в начале августа российские войска начали наступление на Купянск и его окрестности, в 65 милях к востоку от Харькова. На какое-то время украинцы оказались застигнутыми врасплох и линия фронта сдвинулась на 2 мили», — отмечает The Guardian.Представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый признаёт, что ВС РФ выпускает гораздо артиллерийских снарядов в день, чем украинская армия.«Если будет 4 [российских] удара, мы ответим одним», — сказал он.Leopard гниют в Италии вместо того, чтобы воевать за УкраинуПомочь ВСУ на поле боя могла бы почти сотня немецких танков Leopard 1A5, принадлежащих Швейцарии, но она отказалась предоставить передавать их Украине.Производитель вооружений Ruag AG подал в Государственный секретариат Швейцарии по экономическим вопросам заявку на продажу танков, несколько стран, в том числе Германия, Нидерланды и Дания, были готовы купить их для дальнейшей поставки на Украину, однако в июне власти в конечном итоге заблокировали сделку, напоминает военный эксперт Питер Сучиу в колонке для издания 19FortyFive.Правительство Швейцарии мотивировало это решение тем, что продажа 96 танков противоречила бы политике постоянного нейтралитета, которую государство реализует на протяжении более 200 лет в целом и Закону о военных материалах в частности.«Но критики предполагают, что на самом деле Швейцария помогает России, отказываясь пропустить на Украину около 100 принадлежащих ей основных боевых танков Leopard 1A5. Сейчас они не используются и стоят в Италии под открытым небом, подвергаясь воздействию непогоды», — отмечает автор публикации.Выпуск Leopard 1 прекратился ещё в 1984 году, но сейчас ВСУ могли бы использовать эти машины при разминировании, а минные поля, оборудованные российскими войсками, остаются серьёзной проблемой для украинских сил.«Дополнительные 96 Leopard 1 могли бы значительно улучшить ситуацию. Вместо этого танки времён холодной войны продолжат ржаветь в Италии», — пишет Сучиу.Денежные потоки из Европы на счета Киева могут сократитьсяРазногласия внутри Евросоюза насчёт увеличения бюджета сообщества в 2021–2027 годах могут привести к сокращению финансовой поддержки Украины, сообщают источники газеты The Financial Times.«[Запросы Брюсселя] о дополнительном финансировании в общей сложности на € 86 млрд, направленные на снижение нагрузки на бюджет ЕС при одновременном закреплении 4-летней поддержки Украины, разделили государства-члены и обернулись призывами к сокращениям расходов», — говорится в статье.План военной помощи Украине на сумму € 20 млрд, который готовит ЕС, предусматривает поставки оружия и подготовку военнослужащих. Реализовывать программу, вероятно, будут через Европейский фонд мира, а часть его средств, как планировалось, пойдёт на покрытие расходов стран Евросоюза на закупки оружия, боеприпасов, запчастей для военной техники ВСУ, а также подготовку кадров для украинской армии.
https://ukraina.ru/20230824/1048894239.html
https://ukraina.ru/20230615/1047271343.html
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2023
Евгения Кондакова
Евгения Кондакова
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Украина.ру
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96
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, украина, всу, купянск, m2 bradley, leopard-2 (танк), швейцария, ес, спецоперация
Эксклюзив, Украина, ВСУ, Купянск, M2 Bradley, Leopard-2 (танк), Швейцария, ЕС, Спецоперация

"Этого не должно было произойти. ВС РФ застали ВСУ врасплох": что говорили об Украине в мире 29 августа

16:53 29.08.2023 (обновлено: 17:46 29.08.2023)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота экипажа самоходного миномёта 2с4 "Тюльпан" ЦВО на Краснолиманском направлении
Работа экипажа самоходного миномёта 2с4 Тюльпан ЦВО на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Евгения Кондакова
автор издания Украина.ру
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Запад вооружает Украину, как Вьетнам полвека назад
Корреспонденты британской газеты The Guardian пообщались с солдатами 32-й бригады ВСУ, участвовавшей в боевых действиях к юго-востоку от Купянска, которые сейчас находятся в реабилитационном центре в Харькове.
Во время сеанса иппотерапии военнослужащие рассказали, какую военную помощь на самом деле Запад оказывает украинской армии.
«Солдаты жаловались на то, что их обучали в Германии использованию американских боевых машин Bradley, но вместо этого они были оснащены М113 времён войны во Вьетнаме», — говорится в статье.
Если боевые машины пехоты Bradley Вооружённые силы США начали использоваться в начале 1980-х годов, то M113 — в начале 1960-х.
По признанию украинских военных, бои в районе Купянска были тяжёлыми. ВСУ явно не ожидала прорыва фронта российскими силами в Харьковской области.
Илья Мощанский интервью
24 августа, 05:05
Илья Мощанский: Россия показала ВСУ палец возле Купянска, чтобы к октябрю одержать вторую победу по очкамВесь расчет украинского государства строился на том, что у них меньше потенциал, но за счет необыкновенного морального духа они разгромят Россию. И как только они поймут, что желания победить у нас одинаково, а тигр не сможет победить слона, они начнут сыпаться, считает полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский
«Этого не должно было произойти. Контрнаступление Украины, начавшееся в июне, было направлено на то, чтобы заставить Россию перейти к обороне, но в начале августа российские войска начали наступление на Купянск и его окрестности, в 65 милях к востоку от Харькова.
На какое-то время украинцы оказались застигнутыми врасплох и линия фронта сдвинулась на 2 мили», — отмечает The Guardian.
Представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый признаёт, что ВС РФ выпускает гораздо артиллерийских снарядов в день, чем украинская армия.
«Если будет 4 [российских] удара, мы ответим одним», — сказал он.
Leopard гниют в Италии вместо того, чтобы воевать за Украину
Помочь ВСУ на поле боя могла бы почти сотня немецких танков Leopard 1A5, принадлежащих Швейцарии, но она отказалась предоставить передавать их Украине.
Производитель вооружений Ruag AG подал в Государственный секретариат Швейцарии по экономическим вопросам заявку на продажу танков, несколько стран, в том числе Германия, Нидерланды и Дания, были готовы купить их для дальнейшей поставки на Украину, однако в июне власти в конечном итоге заблокировали сделку, напоминает военный эксперт Питер Сучиу в колонке для издания 19FortyFive.
Правительство Швейцарии мотивировало это решение тем, что продажа 96 танков противоречила бы политике постоянного нейтралитета, которую государство реализует на протяжении более 200 лет в целом и Закону о военных материалах в частности.
«Но критики предполагают, что на самом деле Швейцария помогает России, отказываясь пропустить на Украину около 100 принадлежащих ей основных боевых танков Leopard 1A5. Сейчас они не используются и стоят в Италии под открытым небом, подвергаясь воздействию непогоды», — отмечает автор публикации.
Выпуск Leopard 1 прекратился ещё в 1984 году, но сейчас ВСУ могли бы использовать эти машины при разминировании, а минные поля, оборудованные российскими войсками, остаются серьёзной проблемой для украинских сил.
«Дополнительные 96 Leopard 1 могли бы значительно улучшить ситуацию. Вместо этого танки времён холодной войны продолжат ржаветь в Италии», — пишет Сучиу.
- РИА Новости, 1920, 15.06.2023
15 июня, 18:09
200-летний нейтралитет не устоял. Как Украина лишила Швейцарию предмета национальной гордостиЗа год президент Украины Владимир Зеленский выступал с видеообращением в парламентах разных стран на разных континентах, но выступление перед депутатами Швейцарии — случай особенный
Денежные потоки из Европы на счета Киева могут сократиться
Разногласия внутри Евросоюза насчёт увеличения бюджета сообщества в 2021–2027 годах могут привести к сокращению финансовой поддержки Украины, сообщают источники газеты The Financial Times.
«[Запросы Брюсселя] о дополнительном финансировании в общей сложности на € 86 млрд, направленные на снижение нагрузки на бюджет ЕС при одновременном закреплении 4-летней поддержки Украины, разделили государства-члены и обернулись призывами к сокращениям расходов», — говорится в статье.
План военной помощи Украине на сумму € 20 млрд, который готовит ЕС, предусматривает поставки оружия и подготовку военнослужащих.
Реализовывать программу, вероятно, будут через Европейский фонд мира, а часть его средств, как планировалось, пойдёт на покрытие расходов стран Евросоюза на закупки оружия, боеприпасов, запчастей для военной техники ВСУ, а также подготовку кадров для украинской армии.
 
ЭксклюзивУкраинаВСУКупянскM2 BradleyLeopard-2 (танк)ШвейцарияЕССпецоперация
 
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