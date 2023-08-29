Претензии к Папе, плохая бронетехника, призывы к ООН по Крыму. Главное на Украине на 13:00 29 августа - 30.08.2023 Украина.ру
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Претензии к Папе, плохая бронетехника, призывы к ООН по Крыму. Главное на Украине на 13:00 29 августа
Претензии к Папе, плохая бронетехника, призывы к ООН по Крыму. Главное на Украине на 13:00 29 августа - 30.08.2023 Украина.ру
Претензии к Папе, плохая бронетехника, призывы к ООН по Крыму. Главное на Украине на 13:00 29 августа
Украина.ру, 30.08.2023
2023-08-29T13:00
2023-08-30T13:51
хроники
эксклюзив
спецоперация
всу
папа римский
оон
крым
удары
владимир зеленский
дмитрий песков
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Киев обвинил Папу Римского в пропаганде из-за слов о великой России. ВСУ получили старые бронетранспортеры, которыми не умеют управлять. В Крыму призвали ООН отреагировать на угрозы ударов со стороны УкраиныПапа Римский Франциск столкнулся с критикой со стороны властей Украины из-за слов о наследии России в ходе общения с католической молодежью в Санкт-Петербурге по видеосвязи.Понтифик, завершая свою речь, перешел с испанского на итальянский. В текстовую расшифровку речи Франциска на сайте Ватикана этот фрагмент не попал, отмечает Reuters.После этого официальный представитель МИД Украины Олег Николенко назвал слова понтифика «империалистической пропагандой».Архиепископ Святослав, глава украинской грекокатолической церкви заявил, что высказывание Папы Римского вызвало «великую боль и тревогу».Позже апостольская нунциатура (посольство Ватикана) в Киеве заверила, что Папа Римский Франциск является стойким противником и критиком любой формы империализма или колониализма, в этом ключе следует трактовать его заявления на встрече с молодыми российскими католиками.После начала спецоперации Папа Римский Франциск не раз призывал стороны к переговорам и выражал готовность стать гарантом мира на Украине.В октябре 2022 года понтифик попросил президента России Владимира Путина «остановить эту спираль насилия и смерти», а украинского лидера Владимира Зеленского — «быть открытым для серьезных предложений о мире».В начале мая Франциск сообщал, что участвует в работе миротворческой миссии по Украине. В том же месяце с Папой Римским встретился Зеленский. Он отметил, что Киеву не нужны посредники в переговорах с Россией.Тем не менее Украина «очень заинтересована» в привлечении Ватикана к реализации именно украинской мирной инициативы — «формулы мира», которая предусматривает в том числе вывод российских войск к границам Украины 1991 года (включая Крым, Донбасс, Запорожскую и Херсонскую области).В августе Зеленский выразил надежду, что Папа посетит страну и вновь обсудит с ним вопрос поддержки украинской «формулы мира».Россия исключала переговоры, в основе которых лежала бы «формула мира» Зеленского. МИД России заявил, что Москва не отвергает возможность политического урегулирования на Украине, но не собирается говорить на условиях Киева.Неподходящая бронетехникаКиев постоянно жалуется, что западные страны отправляют ему недостаточно денег, мало вооружения и такое прочее.Газета Guardian во вторник написала еще об одном таком случае, на этот раз украинские военные недовольны бронетранспортерами: вместо американских БМП Bradley (управлять которыми их учили в Германии), им предоставили M113, которые начали выпускать во время Вьетнамской войны.Согласно данным издания, речь идет о солдатах 32-й бригады ВСУ, которая действует на Купянском направлении.Bradley начали использоваться американскими силами в начале 1980-х годов, а M113 — в начале 1960-х.Несмотря на то, что Россия регулярно высказывается против накачивания Украины оружием и боеприпасами со стороны Запада и указывает, что это только затягивает конфликт, США и ЕС продолжают поставки.Противостоят поставкам и некоторые западные политики. Так, лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо во вторник выразил мнение, что решение Еврокомиссии поставить Киеву боеприпасы приводит к разграблению вооруженных сил Франции и затягиванию конфликта на Украине.«Урсула (фон дер Ляйен, глава Еврокомиссии) решила отправить Украине (Владимира) Зеленского снаряды на (сумму. — Ред.) 1,1 миллиарда евро. Кто дал на это согласие? Нет (стремлениям. — Ред.) разграбить нашу армию и продлить войну!» — возмутился политик на своей странице в социальной сети Х.В марте главы МИД и минобороны ЕС согласовали на политическом уровне план, предусматривающий поставки Украине к марту 2024 года одного миллиона боеприпасов, а также совместные закупки и производство для пополнения собственных запасов и продолжения поставок Украине в среднесрочной перспективе.В июне глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил о поставке на Украину более 220 тысяч боеприпасов разного калибра за несколько месяцев. Агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление официального представителя Еврокомиссии Петера Стано сообщало, что общая стоимость поставленных Киеву боеприпасов составляет 1,1 миллиарда евро.Призыв к ООН по КрымуНакануне советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что западные партнеры поддерживают Украину в уничтожении «всего российского», в том числе согласованы удары по Крыму.Подоляк добавил, что количество «неустановленных беспилотников», бьющих по российской территории, будет увеличиваться.В ответ заместитель председателя комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Иван Шонус во вторник призвал ООН отреагировать на угрозы ударов по крымчанам со стороны Украины.По его словам, угрозы, исходящие из Киева, в очередной раз доказывают, что цели специальной военной операции должны быть доведены до конца.На слова киевских властей обратил внимание и Кремль. Его официальный представитель, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал, что Киев только хочет верить в то, что западные страны поддерживают Украину в уничтожении «всего российского».«В это хотят верить представители киевского режима и, безусловно, они хотят делать все возможное и невозможное для того, чтобы как можно глубже втянуть страны Запада в этот конфликт. Мы понимаем, что страны Запада отдают себе отчет в опасности этого и отдают себе отчет, что неизбежны издержки от такой вовлеченности. Поэтому сейчас идет это столкновение точек зрения, мы очень внимательно за этим наблюдаем», — сказал Песков.Ранее депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что западные страны наравне с Украиной ответят за агрессию в отношении Крыма.Эту мысль подтвердил и заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, который заявил, что разрешение западных стран бить по Крыму станет юридическим доказательством их соучастия в войне с Россией и что предсказания Апокалипсиса всё ближе.Крымский политический эксперт, представитель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов указал, что разрешение западных партнеров Украины наносить удары по Крыму нацелено на то, чтобы спровоцировать Россию на использование оружия массового поражения.«Разрешение так называемых стран-партнеров Украины наносить удары по Крыму является одним из способов спровоцировать Россию на использование оружия массового поражения, в целях усмирения все более неконтролируемого Киева. Таким образом, Запад намерен обнулить ненасытный аппетит украинской хунты и избавиться от обнаглевшего Зеленского», — сказал Смирнов.По его словам, подобный сценарий открывает Западу путь для начала переговоров, в которых Украина будет рассматриваться только как спорная территория.Он считает, что именно поэтому Запад никак не дает Киеву гарантий безопасности, о которых он так просит.
https://ukraina.ru/20230829/1048995955.html
https://ukraina.ru/20230828/1048981025.html
https://ukraina.ru/20230828/1048969554.html
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Сергей Зуев
Сергей Зуев
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хроники, эксклюзив, спецоперация, всу, папа римский, оон, крым, удары, владимир зеленский, дмитрий песков, михаил подоляк
Хроники, Эксклюзив, Спецоперация, ВСУ, Папа Римский, ООН, Крым, удары, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков, Михаил Подоляк

Претензии к Папе, плохая бронетехника, призывы к ООН по Крыму. Главное на Украине на 13:00 29 августа

13:00 29.08.2023 (обновлено: 13:51 30.08.2023)
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкВизит Папы Римского Франциска в Казахстан
Визит Папы Римского Франциска в Казахстан - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
© РИА Новости . Илья Питалев
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Сергей Зуев
автор издания Украина.ру
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Киев обвинил Папу Римского в пропаганде из-за слов о великой России. ВСУ получили старые бронетранспортеры, которыми не умеют управлять. В Крыму призвали ООН отреагировать на угрозы ударов со стороны Украины
Папа Римский Франциск столкнулся с критикой со стороны властей Украины из-за слов о наследии России в ходе общения с католической молодежью в Санкт-Петербурге по видеосвязи.

Понтифик, завершая свою речь, перешел с испанского на итальянский.

«Не забывайте о своем наследии. Вы наследники великой России — великой России, святых, Петра I и Екатерины II, великой российской империи», — сказал Папа.

В текстовую расшифровку речи Франциска на сайте Ватикана этот фрагмент не попал, отмечает Reuters.
После этого официальный представитель МИД Украины Олег Николенко назвал слова понтифика «империалистической пропагандой».
Архиепископ Святослав, глава украинской грекокатолической церкви заявил, что высказывание Папы Римского вызвало «великую боль и тревогу».
Позже апостольская нунциатура (посольство Ватикана) в Киеве заверила, что Папа Римский Франциск является стойким противником и критиком любой формы империализма или колониализма, в этом ключе следует трактовать его заявления на встрече с молодыми российскими католиками.
Стела Крым - край Партизанской славы возле города Джанкой в Крыму - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
29 августа, 09:00
Террористические атаки Киева, неудачи ВСУ, ответ на угрозы Крыму. Главное на Украине на утро 29 августа
После начала спецоперации Папа Римский Франциск не раз призывал стороны к переговорам и выражал готовность стать гарантом мира на Украине.

В октябре 2022 года понтифик попросил президента России Владимира Путина «остановить эту спираль насилия и смерти», а украинского лидера Владимира Зеленского — «быть открытым для серьезных предложений о мире».

В начале мая Франциск сообщал, что участвует в работе миротворческой миссии по Украине. В том же месяце с Папой Римским встретился Зеленский. Он отметил, что Киеву не нужны посредники в переговорах с Россией.

Тем не менее Украина «очень заинтересована» в привлечении Ватикана к реализации именно украинской мирной инициативы — «формулы мира», которая предусматривает в том числе вывод российских войск к границам Украины 1991 года (включая Крым, Донбасс, Запорожскую и Херсонскую области).

В августе Зеленский выразил надежду, что Папа посетит страну и вновь обсудит с ним вопрос поддержки украинской «формулы мира».

Россия исключала переговоры, в основе которых лежала бы «формула мира» Зеленского. МИД России заявил, что Москва не отвергает возможность политического урегулирования на Украине, но не собирается говорить на условиях Киева.
Неподходящая бронетехника
Киев постоянно жалуется, что западные страны отправляют ему недостаточно денег, мало вооружения и такое прочее.
Газета Guardian во вторник написала еще об одном таком случае, на этот раз украинские военные недовольны бронетранспортерами: вместо американских БМП Bradley (управлять которыми их учили в Германии), им предоставили M113, которые начали выпускать во время Вьетнамской войны.
Согласно данным издания, речь идет о солдатах 32-й бригады ВСУ, которая действует на Купянском направлении.

«Были жалобы от солдат на то, что в Германии их обучали использовать Bradley..., но вместо этого они были оснащены M113 времен войны во Вьетнаме», — говорится в материале.

Bradley начали использоваться американскими силами в начале 1980-х годов, а M113 — в начале 1960-х.
Полк С-400 заступил на боевое дежурство в Крыму - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
28 августа, 13:13
Война с Китаем, обстрелы регионов и ракета у Крыма. Главное на Украине на 13:00 28 августаНа Украине назвали цель США и рассказали о возможном союзе с Россией. Украинская армия продолжает наносить удары по регионам России
Несмотря на то, что Россия регулярно высказывается против накачивания Украины оружием и боеприпасами со стороны Запада и указывает, что это только затягивает конфликт, США и ЕС продолжают поставки.
Противостоят поставкам и некоторые западные политики. Так, лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо во вторник выразил мнение, что решение Еврокомиссии поставить Киеву боеприпасы приводит к разграблению вооруженных сил Франции и затягиванию конфликта на Украине.
«Урсула (фон дер Ляйен, глава Еврокомиссии) решила отправить Украине (Владимира) Зеленского снаряды на (сумму. — Ред.) 1,1 миллиарда евро. Кто дал на это согласие? Нет (стремлениям. — Ред.) разграбить нашу армию и продлить войну!» — возмутился политик на своей странице в социальной сети Х.
В марте главы МИД и минобороны ЕС согласовали на политическом уровне план, предусматривающий поставки Украине к марту 2024 года одного миллиона боеприпасов, а также совместные закупки и производство для пополнения собственных запасов и продолжения поставок Украине в среднесрочной перспективе.
В июне глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил о поставке на Украину более 220 тысяч боеприпасов разного калибра за несколько месяцев. Агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление официального представителя Еврокомиссии Петера Стано сообщало, что общая стоимость поставленных Киеву боеприпасов составляет 1,1 миллиарда евро.
Призыв к ООН по Крыму
Накануне советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что западные партнеры поддерживают Украину в уничтожении «всего российского», в том числе согласованы удары по Крыму.
Подоляк добавил, что количество «неустановленных беспилотников», бьющих по российской территории, будет увеличиваться.
В ответ заместитель председателя комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Иван Шонус во вторник призвал ООН отреагировать на угрозы ударов по крымчанам со стороны Украины.

«Киевский режим в открытую говорит о покушении на мирных жителей, которые живут в многонациональном Крыму, на народы, которые считают себя частью великой России. Считаю, что ООН обязана отреагировать на террористические угрозы киевских преступников и убийц», — сказал Шонус.

По его словам, угрозы, исходящие из Киева, в очередной раз доказывают, что цели специальной военной операции должны быть доведены до конца.
На слова киевских властей обратил внимание и Кремль. Его официальный представитель, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал, что Киев только хочет верить в то, что западные страны поддерживают Украину в уничтожении «всего российского».
«В это хотят верить представители киевского режима и, безусловно, они хотят делать все возможное и невозможное для того, чтобы как можно глубже втянуть страны Запада в этот конфликт. Мы понимаем, что страны Запада отдают себе отчет в опасности этого и отдают себе отчет, что неизбежны издержки от такой вовлеченности. Поэтому сейчас идет это столкновение точек зрения, мы очень внимательно за этим наблюдаем», — сказал Песков.
Ранее депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что западные страны наравне с Украиной ответят за агрессию в отношении Крыма.
Эту мысль подтвердил и заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, который заявил, что разрешение западных стран бить по Крыму станет юридическим доказательством их соучастия в войне с Россией и что предсказания Апокалипсиса всё ближе.
Крымский политический эксперт, представитель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов указал, что разрешение западных партнеров Украины наносить удары по Крыму нацелено на то, чтобы спровоцировать Россию на использование оружия массового поражения.
«Разрешение так называемых стран-партнеров Украины наносить удары по Крыму является одним из способов спровоцировать Россию на использование оружия массового поражения, в целях усмирения все более неконтролируемого Киева. Таким образом, Запад намерен обнулить ненасытный аппетит украинской хунты и избавиться от обнаглевшего Зеленского», — сказал Смирнов.
По его словам, подобный сценарий открывает Западу путь для начала переговоров, в которых Украина будет рассматриваться только как спорная территория.
Он считает, что именно поэтому Запад никак не дает Киеву гарантий безопасности, о которых он так просит.
Зеленский ВСУ
28 августа, 09:39
Атаки беспилотников, Зеленский и выборы. Главное на Украине на утро 28 августаПод Москвой и в Брянской области сбили украинские беспилотники. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не против провести выборы в 2024 году, но на это нужны деньги
 
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