Не то, чего хочет Украина. Какие гарантии G7 на самом деле даёт Киеву - 29.08.2023 Украина.ру
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Не то, чего хочет Украина. Какие гарантии G7 на самом деле даёт Киеву
Не то, чего хочет Украина. Какие гарантии G7 на самом деле даёт Киеву - 29.08.2023 Украина.ру
Не то, чего хочет Украина. Какие гарантии G7 на самом деле даёт Киеву
Президент Украины Владимир Зеленский ждёт от Запада гарантий безопасности по израильской модели. Но его американский коллега Джо Байден может свести всё к красивым словам и фактическому отсутствию обязательств G7 перед Киевом
2023-08-29T13:43
2023-08-29T15:27
эксклюзив
украина
g7
сша
гарантии безопасности
джо байден
дональд трамп
зарубежье
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Еще 12 июля на полях саммита НАТО в Вильнюсе страны G7 торжественно объявили о принятии декларации о долгосрочных гарантиях безопасности Украине. Киеву обещали помощь в обеспечении безопасности, получении военного потенциала, обучении военнослужащих столько, сколько потребуется. Украина же в свою очередь должна была провести реформы в правоохранительной и судебной системах, экономике, антикоррупционном законодательстве.Украинская сторона с гордостью говорила о поддержке «Большой семёрки» и ещё 13 государств, присоединившихся к декларации, и выражала надежду на заключение первых двусторонних договоров с партнёрами уже в этом году.Однако, как стало известно американской газете The Wall Street Journal, с реализацией инициативы возникли трудности.Переговоры с Киевом по вопросу гарантий ведут только США и Великобритания, Германия пока решает, какую помощь способна оказать Украине. А Франция, сообщил на условиях анонимности представитель властей, планирует провести первый раунд переговоров в ближайшие недели, примерно тогда же пройдёт второй раунд переговоров со Штатами. На каком этапе находятся Канада, Япония и Италия, информации нет.«Европейские чиновники предупреждали, что подготовка планов займёт несколько месяцев, а некоторые двусторонние договорённости [по гарантиям безопасности], как ожидается, будут достигнуты только в следующем году. Также нет единого мнения о том, насколько подробными должны быть обязательства», — пишет The Wall Street Journal.Несогласованность двусторонних соглашений государств G7 с Украиной может в конечном итоге негативно сказаться на эффективности предоставляемой военной помощи.Зато президент Украины Владимир Зеленский в деталях описал, какие гарантии от Запада хочет получить для своей страны.«С США, наверное, у нас будет такая модель, израильская, где будут и оружие, и технологии, и тренировки, и финансы и так далее», — сказал глава государства накануне в интервью телеканалу «1+1».По его словам, гарантии должны включать «и щит, и меч».Израиль, который не входит в НАТО, за счёт соглашений с США о военном сотрудничестве имеет военное превосходство над остальными государствами региона, а соглашения по продажам современных вооружений ближневосточным странам требуют согласия израильского правительства.Зеленский заверяет, что гарантии Соединённых Штатов останутся в силе и в случае смены президента, поскольку по этому вопросу решение принимает конгресс.Поддержка Киева со стороны нынешнего американского лидера Джо Байдена сомнений не вызывает, других реальных претендентов на Белый дом среди демократов нет. Что касается республиканцев, на первых внутрипартийных дебатах, состоявшихся 23 августа в Милуоки (штат Висконсин), на вопрос ведущих, кто прекратит помощь Украине в случае прихода к власти, из 8 участников руку поднял только 1 – американский бизнесмен индийского происхождения Вивек Рамасвами, который в последнее время прибавил рейтинга и стал очень популярным. Однако главный противник помощи Украине в студии просто-напросто отсутствовал, дебаты он бойкотировал — бывший президент США Дональд Трамп всегда был против того, чтобы средства из американского бюджета тратились на Киев, и сейчас со свойственной ему самоуверенностью заявляет, что завершит конфликт всего за сутки, призвав президентов России и Украины к переговорам, а также урезав финансирование Киева.Вопреки заверениям Зеленского, гарантировать, что обязательства перед Украиной будут выполняться при смене власти в США, действующая администрация Белого дома не может. А Трамп, явный фаворит Республиканской партии, уже доказал, что ему ничего не стоит пересмотреть международные соглашения, заключённые его предшественниками, как это было, в частности, с Совместным всеобъемлющим планом действий по иранской ядерной программе, принятым в период правления 44-го президента США демократа Барака Обамы.Согласно американскому законодательству, международные договоры должен одобрить сенат большинством в 2/3 голосов, отмена их действия происходит по той же процедуре, но президент может заключать международные соглашения и без одобрения сената, однако такие документы имеет право единолично отменить следующий президент. Именно так и поступит Трамп с решениями Байдена, которые ему не нравятся, в этом сомнений нет.Опасаясь возвращения 45-го президента к власти, западные чиновники уже сегодня стараются подстраховаться и ищут способ закрепить обещания поддержки Украины таким образом, чтобы в будущем их нельзя было аннулировать. Один из рассматриваемых вариантов — принять меморандум о взаимопонимании с Украиной, не требующий одобрения Сената США. Однако в нём не будет закреплено обязательство по поставкам конкретных видов оружия, из-за чего, как отмечает The Wall Street Journal, будет иметь слабое влияние на Россию и не удержит её от дальнейшего проведения спецоперации.Как бы то ни было, Трамп неоднократно обещал сократить объём помощи Украине в случае переизбрания. Этого-то и опасаются европейские страны, поскольку самостоятельно не смогут обеспечить Киеву нынешний уровень военной и финансовой поддержки — не все они имеют бюджет и оборонную промышленность, сопоставимые с американскими.«Несмотря на широкую поддержку этой инициативы (предоставление гарантий безопасности для Украины. — Ред.) странами G7, её практические аспекты оказались трудными», — признают западные политики.Таким образом, администрация президента Байдена может дать Украине «только расплывчатые и недостаточно убедительные гарантии», поскольку не обладает возможностями обеспечить их выполнение в перспективе нескольких лет, констатирует The Wall Street Journal.В таком случае это уже будут не гарантии, вселяющие Киеву уверенность в завтрашнем дне благодаря реальной защите западных партнёров, а лишь видимость солидарности, которой так хвалится при любой возможности Зеленский.
https://ukraina.ru/20230804/1048471346.html
https://ukraina.ru/20230828/1048943210.html
https://ukraina.ru/20230829/1049005145.html
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Евгения Кондакова
Евгения Кондакова
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эксклюзив, украина, g7, сша, гарантии безопасности, джо байден, дональд трамп, зарубежье
Эксклюзив, Украина, G7, США, гарантии безопасности, Джо Байден, Дональд Трамп, Зарубежье

Не то, чего хочет Украина. Какие гарантии G7 на самом деле даёт Киеву

13:43 29.08.2023 (обновлено: 15:27 29.08.2023)
 
© AP / Pavel Golovkin
- РИА Новости, 1920, 29.08.2023
© AP / Pavel Golovkin
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Евгения Кондакова
автор издания Украина.ру
Все материалы
Президент Украины Владимир Зеленский ждёт от Запада гарантий безопасности по израильской модели. Но его американский коллега Джо Байден может свести всё к красивым словам и фактическому отсутствию обязательств G7 перед Киевом
Еще 12 июля на полях саммита НАТО в Вильнюсе страны G7 торжественно объявили о принятии декларации о долгосрочных гарантиях безопасности Украине.
Киеву обещали помощь в обеспечении безопасности, получении военного потенциала, обучении военнослужащих столько, сколько потребуется. Украина же в свою очередь должна была провести реформы в правоохранительной и судебной системах, экономике, антикоррупционном законодательстве.
Украинская сторона с гордостью говорила о поддержке «Большой семёрки» и ещё 13 государств, присоединившихся к декларации, и выражала надежду на заключение первых двусторонних договоров с партнёрами уже в этом году.
Однако, как стало известно американской газете The Wall Street Journal, с реализацией инициативы возникли трудности.
Переговоры с Киевом по вопросу гарантий ведут только США и Великобритания, Германия пока решает, какую помощь способна оказать Украине. А Франция, сообщил на условиях анонимности представитель властей, планирует провести первый раунд переговоров в ближайшие недели, примерно тогда же пройдёт второй раунд переговоров со Штатами.
На каком этапе находятся Канада, Япония и Италия, информации нет.
«Европейские чиновники предупреждали, что подготовка планов займёт несколько месяцев, а некоторые двусторонние договорённости [по гарантиям безопасности], как ожидается, будут достигнуты только в следующем году. Также нет единого мнения о том, насколько подробными должны быть обязательства», — пишет The Wall Street Journal.
Несогласованность двусторонних соглашений государств G7 с Украиной может в конечном итоге негативно сказаться на эффективности предоставляемой военной помощи.
- РИА Новости, 1920, 04.08.2023
4 августа, 12:48
Обещания и немного денег. Какие гарантии безопасности США на самом деле дают УкраинеВ четверг, 3 августа, сайт украинского президента сообщил, что Украина начала переговоры о гарантиях безопасности с Соединенными Штатами
Зато президент Украины Владимир Зеленский в деталях описал, какие гарантии от Запада хочет получить для своей страны.
«С США, наверное, у нас будет такая модель, израильская, где будут и оружие, и технологии, и тренировки, и финансы и так далее», — сказал глава государства накануне в интервью телеканалу «1+1».
По его словам, гарантии должны включать «и щит, и меч».
Израиль, который не входит в НАТО, за счёт соглашений с США о военном сотрудничестве имеет военное превосходство над остальными государствами региона, а соглашения по продажам современных вооружений ближневосточным странам требуют согласия израильского правительства.
Зеленский заверяет, что гарантии Соединённых Штатов останутся в силе и в случае смены президента, поскольку по этому вопросу решение принимает конгресс.
Поддержка Киева со стороны нынешнего американского лидера Джо Байдена сомнений не вызывает, других реальных претендентов на Белый дом среди демократов нет.
Что касается республиканцев, на первых внутрипартийных дебатах, состоявшихся 23 августа в Милуоки (штат Висконсин), на вопрос ведущих, кто прекратит помощь Украине в случае прихода к власти, из 8 участников руку поднял только 1 – американский бизнесмен индийского происхождения Вивек Рамасвами, который в последнее время прибавил рейтинга и стал очень популярным.
Однако главный противник помощи Украине в студии просто-напросто отсутствовал, дебаты он бойкотировал — бывший президент США Дональд Трамп всегда был против того, чтобы средства из американского бюджета тратились на Киев, и сейчас со свойственной ему самоуверенностью заявляет, что завершит конфликт всего за сутки, призвав президентов России и Украины к переговорам, а также урезав финансирование Киева.
Вопреки заверениям Зеленского, гарантировать, что обязательства перед Украиной будут выполняться при смене власти в США, действующая администрация Белого дома не может.
А Трамп, явный фаворит Республиканской партии, уже доказал, что ему ничего не стоит пересмотреть международные соглашения, заключённые его предшественниками, как это было, в частности, с Совместным всеобъемлющим планом действий по иранской ядерной программе, принятым в период правления 44-го президента США демократа Барака Обамы.
Дмитрий Дробницкий интервью
28 августа, 02:35
Дмитрий Дробницкий: Россия должна отстегнуться от Запада и победить ВСУ, не надеясь на приход Трампа
Согласно американскому законодательству, международные договоры должен одобрить сенат большинством в 2/3 голосов, отмена их действия происходит по той же процедуре, но президент может заключать международные соглашения и без одобрения сената, однако такие документы имеет право единолично отменить следующий президент.
Именно так и поступит Трамп с решениями Байдена, которые ему не нравятся, в этом сомнений нет.
Опасаясь возвращения 45-го президента к власти, западные чиновники уже сегодня стараются подстраховаться и ищут способ закрепить обещания поддержки Украины таким образом, чтобы в будущем их нельзя было аннулировать.
Один из рассматриваемых вариантов — принять меморандум о взаимопонимании с Украиной, не требующий одобрения Сената США. Однако в нём не будет закреплено обязательство по поставкам конкретных видов оружия, из-за чего, как отмечает The Wall Street Journal, будет иметь слабое влияние на Россию и не удержит её от дальнейшего проведения спецоперации.
Как бы то ни было, Трамп неоднократно обещал сократить объём помощи Украине в случае переизбрания. Этого-то и опасаются европейские страны, поскольку самостоятельно не смогут обеспечить Киеву нынешний уровень военной и финансовой поддержки — не все они имеют бюджет и оборонную промышленность, сопоставимые с американскими.
«Несмотря на широкую поддержку этой инициативы (предоставление гарантий безопасности для Украины. — Ред.) странами G7, её практические аспекты оказались трудными», — признают западные политики.
Таким образом, администрация президента Байдена может дать Украине «только расплывчатые и недостаточно убедительные гарантии», поскольку не обладает возможностями обеспечить их выполнение в перспективе нескольких лет, констатирует The Wall Street Journal.
Зеленский Харьковская область ВСУ
29 августа, 12:39
"На Зеленском затягивается удавка". Киевский режим может пасть из-за коррупционного скандала в СШАРеализация заявленных Зеленским целей может слишком дорого обойтись простым украинцам. Но вместо коррекции целей киевский режим готовится затыкать дыры, бросая в топку войны все новые жизни
В таком случае это уже будут не гарантии, вселяющие Киеву уверенность в завтрашнем дне благодаря реальной защите западных партнёров, а лишь видимость солидарности, которой так хвалится при любой возможности Зеленский.
 
ЭксклюзивУкраинаG7СШАгарантии безопасностиДжо БайденДональд ТрампЗарубежье
 
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