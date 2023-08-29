"Да как он мог?": Шольц и Макрон обсудили Путина за его спиной
© AP / Eliot BlondetМакрон и Шольц
© AP / Eliot Blondet
Президент РФ Владимир Путин действительно никогда не обсуждал тему антироссийских санкций с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и лидером Франции Эммануэлем Макроном. Такое заявление 29 августа во время общения с журналистами сделал пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков
В понедельник, 28 августа, немецкая газета Bild опубликовала стенограмму беседы Шольца и Макрона. В разговоре немецкий канцлер сказал, что ситуация "лучше не станет" и пожаловался своему французскому коллеге, что Путин совсем не говорит про санкции.
"Что-то удручает меня больше, чем переговоры: он [Путин] совсем не жалуется на санкции. Я не знаю, было ли так в разговоре с тобой. Но он вообще не упомянул о санкциях", - сказал Шольц.
Макрон ответил, что в разговоре с ним российский президент также не упоминал о санкциях.
"Сами французы и немцы обсуждали эту публикацию. Я со своей стороны могу только подтвердить, что действительно президент Путин никогда не затрагивал тему санкций с руководителями тех стран, которые эти санкции вводили. Сейчас мы видим подтверждение правоты президента. Я имею в виду данные о росте нашей экономики, о вхождении России в ряд ведущих экономик Европы", - прокомментировал ситуацию Песков.
"А с какой целью Bild вообще это опубликовал?", "Они чего ждали-то?? Что их будут упрашивать отменить?", "И не жалуется, да что он за человек!", "И правда. Да как он мог?!" - отреагировали пользователи сети.
24 августа, 16:33Что делать, если хочется поговорить с Путиным? Лавров дал совет МакронуГлава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что ему непонятно поведение президента Франции Эммануэля Макрона, заявляющего о готовности поговорить со своим российским коллегой Владимиром Путиным, "когда это будет полезно", но при этом не предпринимающего реальных попыток выйти на диалог. Об этом 24 августа написало агентство РИА Новости
После начала специальной военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Принято уже 11 ограничительных пакетов, в том числе в нефтегазовом секторе.
При этом Европа теперь покупает энергоресурсы по завышенной цене. Основным продавцом для ЕС выступает Вашингтон. Однако закупки Брюссель ведет и у других поставщиков, чаще всего просто перепродающих российские нефть и газ.
В результате самой пострадавшей категорией от антироссийских санкций стало население Европы, где поднялись цены практически на все, а уровень жизни упал.