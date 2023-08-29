https://ukraina.ru/20230829/1049007629.html

"Да как он мог?": Шольц и Макрон обсудили Путина за его спиной

"Да как он мог?": Шольц и Макрон обсудили Путина за его спиной - 29.08.2023 Украина.ру

"Да как он мог?": Шольц и Макрон обсудили Путина за его спиной

Президент РФ Владимир Путин действительно никогда не обсуждал тему антироссийских санкций с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и лидером Франции Эммануэлем Макроном. Такое заявление 29 августа во время общения с журналистами сделал пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков

2023-08-29T13:04

2023-08-29T13:04

2023-08-29T13:04

новости

эммануэль макрон

олаф шольц

владимир путин

санкции

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В понедельник, 28 августа, немецкая газета Bild опубликовала стенограмму беседы Шольца и Макрона. В разговоре немецкий канцлер сказал, что ситуация "лучше не станет" и пожаловался своему французскому коллеге, что Путин совсем не говорит про санкции."Что-то удручает меня больше, чем переговоры: он [Путин] совсем не жалуется на санкции. Я не знаю, было ли так в разговоре с тобой. Но он вообще не упомянул о санкциях", - сказал Шольц.Макрон ответил, что в разговоре с ним российский президент также не упоминал о санкциях."А с какой целью Bild вообще это опубликовал?", "Они чего ждали-то?? Что их будут упрашивать отменить?", "И не жалуется, да что он за человек!", "И правда. Да как он мог?!" - отреагировали пользователи сети.После начала специальной военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Принято уже 11 ограничительных пакетов, в том числе в нефтегазовом секторе.При этом Европа теперь покупает энергоресурсы по завышенной цене. Основным продавцом для ЕС выступает Вашингтон. Однако закупки Брюссель ведет и у других поставщиков, чаще всего просто перепродающих российские нефть и газ.В результате самой пострадавшей категорией от антироссийских санкций стало население Европы, где поднялись цены практически на все, а уровень жизни упал.

https://ukraina.ru/20230824/1048917474.html

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новости, эммануэль макрон, олаф шольц, владимир путин, санкции