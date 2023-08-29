https://ukraina.ru/20230829/1049003331.html
Бывший стилист Пугачевой: она хочет вернуться на родину и "дать по морде тем, кто это заслужил"
Бывший стилист Пугачевой: она хочет вернуться на родину и "дать по морде тем, кто это заслужил" - 29.08.2023 Украина.ру
Бывший стилист Пугачевой: она хочет вернуться на родину и "дать по морде тем, кто это заслужил"
Экс-стилист беглой певицы Аллы Пугачевой Джордж Ровалс заявил, что артистка собирается вернуться в Россию. Его слова 28 августа опубликовал Телеграм-канал "ДОНЕЦК Z"
2023-08-29T11:36
2023-08-29T11:36
2023-08-29T11:37
новости
алла пугачева
родина
россия
возвращение
стилист
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В публикации говорится, что Ровалс "довольно часто" переписывается с певицей, и Пугачева делится с ним своими переживаниями. Например тем, что когда она вернется на родину, то "даст по морде тем, кто это заслужил"."Пусть остается там, куда уехала", "Я против того, чтобы бить женщин, но в данном случае следует", "А не боится, что ей дадут по морде?!", "Ее родина - Израиль", "Уж сколько вас упало в эту бездну...", "Деньги у холопов зарабатывать?", "А как же ее Галченок? Ведь ему и не снится приехать в Россию. Дорогу заказал сам!" - отреагировали пользователи сети.После начала СВО Алла Пугачева улетела в Израиль с супругом комиком Максимом Галкиным*, откуда назвала россиян рабами и холопами.Ранее исполнительница закрыла все свои фирмы, ранее работавшие в РФ, а также распорядилась недвижимостью, имевшейся у нее в России.*-Иноагент.
https://ukraina.ru/20230829/1049001033.html
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новости, алла пугачева, родина, россия, возвращение, стилист
Бывший стилист Пугачевой: она хочет вернуться на родину и "дать по морде тем, кто это заслужил"
11:36 29.08.2023 (обновлено: 11:37 29.08.2023)
Экс-стилист беглой певицы Аллы Пугачевой Джордж Ровалс заявил, что артистка собирается вернуться в Россию. Его слова 28 августа опубликовал Телеграм-канал "ДОНЕЦК Z"
В публикации говорится, что Ровалс "довольно часто" переписывается с певицей, и Пугачева делится с ним своими переживаниями. Например тем, что когда она вернется на родину, то "даст по морде тем, кто это заслужил".
"Пусть остается там, куда уехала", "Я против того, чтобы бить женщин, но в данном случае следует", "А не боится, что ей дадут по морде?!", "Ее родина - Израиль", "Уж сколько вас упало в эту бездну...", "Деньги у холопов зарабатывать?", "А как же ее Галченок? Ведь ему и не снится приехать в Россию. Дорогу заказал сам!" - отреагировали пользователи сети.
После начала СВО Алла Пугачева улетела в Израиль с супругом комиком Максимом Галкиным*, откуда назвала россиян рабами и холопами.
Ранее исполнительница закрыла все свои фирмы, ранее работавшие в РФ, а также распорядилась недвижимостью, имевшейся у нее в России.