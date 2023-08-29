https://ukraina.ru/20230829/1049003331.html

Бывший стилист Пугачевой: она хочет вернуться на родину и "дать по морде тем, кто это заслужил"

Бывший стилист Пугачевой: она хочет вернуться на родину и "дать по морде тем, кто это заслужил" - 29.08.2023 Украина.ру

Бывший стилист Пугачевой: она хочет вернуться на родину и "дать по морде тем, кто это заслужил"

Экс-стилист беглой певицы Аллы Пугачевой Джордж Ровалс заявил, что артистка собирается вернуться в Россию. Его слова 28 августа опубликовал Телеграм-канал "ДОНЕЦК Z"

2023-08-29T11:36

2023-08-29T11:36

2023-08-29T11:37

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алла пугачева

родина

россия

возвращение

стилист

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В публикации говорится, что Ровалс "довольно часто" переписывается с певицей, и Пугачева делится с ним своими переживаниями. Например тем, что когда она вернется на родину, то "даст по морде тем, кто это заслужил"."Пусть остается там, куда уехала", "Я против того, чтобы бить женщин, но в данном случае следует", "А не боится, что ей дадут по морде?!", "Ее родина - Израиль", "Уж сколько вас упало в эту бездну...", "Деньги у холопов зарабатывать?", "А как же ее Галченок? Ведь ему и не снится приехать в Россию. Дорогу заказал сам!" - отреагировали пользователи сети.После начала СВО Алла Пугачева улетела в Израиль с супругом комиком Максимом Галкиным*, откуда назвала россиян рабами и холопами.Ранее исполнительница закрыла все свои фирмы, ранее работавшие в РФ, а также распорядилась недвижимостью, имевшейся у нее в России.*-Иноагент.

https://ukraina.ru/20230829/1049001033.html

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новости, алла пугачева, родина, россия, возвращение, стилист