Утро в Кривом Роге началось со взрывов — СМИ - 28.08.2023 Украина.ру
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Утро в Кривом Роге началось со взрывов — СМИ
Утро в Кривом Роге началось со взрывов — СМИ - 28.08.2023 Украина.ру
Утро в Кривом Роге началось со взрывов — СМИ
В Кривом Роге Днепропетровской области прозвучали мощные взрывы. Об этом сообщил 28 августа украинский телеканал ТСН
2023-08-28T07:40
2023-08-28T07:42
взрывы
кривой рог
новости
украина
воздушная тревога
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Подробности пока не приводятся. Комментариев от местных властей по поводу взрывов не поступало.Ночью в Днепропетровской области была объявлена воздушная тревога.Также сирены включали в Киевской, Житомирской, Винницкой, Черниговской, Хмельницкой, Тернопольской и Ровенской областях Украины.
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взрывы, кривой рог, новости, украина, воздушная тревога
взрывы, Кривой Рог, Новости, Украина, воздушная тревога

Утро в Кривом Роге началось со взрывов — СМИ

07:40 28.08.2023 (обновлено: 07:42 28.08.2023)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота инженерных подразделений ЦВО на Краснолиманском направлении
Работа инженерных подразделений ЦВО на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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В Кривом Роге Днепропетровской области прозвучали мощные взрывы. Об этом сообщил 28 августа украинский телеканал ТСН
Подробности пока не приводятся.
Комментариев от местных властей по поводу взрывов не поступало.
Ночью в Днепропетровской области была объявлена воздушная тревога.
Также сирены включали в Киевской, Житомирской, Винницкой, Черниговской, Хмельницкой, Тернопольской и Ровенской областях Украины.
ЛЭП
25 августа, 09:18
Газопроводы и ЛЭП повредило взрывами в Днепропетровской области Часть газопроводов и линии электропередач (ЛЭП) в Днепропетровской области получили повреждения в результате взрывов в регионе. Об этом 25 августа сообщил в своем телеграм-канале глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук
 
взрывыКривой РогНовостиУкраинавоздушная тревога
 
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