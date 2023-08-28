Утро в Кривом Роге началось со взрывов — СМИ
07:40 28.08.2023 (обновлено: 07:42 28.08.2023)
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота инженерных подразделений ЦВО на Краснолиманском направлении
В Кривом Роге Днепропетровской области прозвучали мощные взрывы. Об этом сообщил 28 августа украинский телеканал ТСН
Подробности пока не приводятся.
Комментариев от местных властей по поводу взрывов не поступало.
Ночью в Днепропетровской области была объявлена воздушная тревога.
Также сирены включали в Киевской, Житомирской, Винницкой, Черниговской, Хмельницкой, Тернопольской и Ровенской областях Украины.
25 августа, 09:18Газопроводы и ЛЭП повредило взрывами в Днепропетровской области Часть газопроводов и линии электропередач (ЛЭП) в Днепропетровской области получили повреждения в результате взрывов в регионе. Об этом 25 августа сообщил в своем телеграм-канале глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук