Утро в Кривом Роге началось со взрывов — СМИ

Газопроводы и ЛЭП повредило взрывами в Днепропетровской области Часть газопроводов и линии электропередач (ЛЭП) в Днепропетровской области получили повреждения в результате взрывов в регионе. Об этом 25 августа сообщил в своем телеграм-канале глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук