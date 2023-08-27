https://ukraina.ru/20230827/1048954221.html

Западная Украина за минувшую неделю: Ровно без мэра и убийство военкома в Ужгороде

Западная Украина за минувшую неделю: Ровно без мэра и убийство военкома в Ужгороде - 27.08.2023 Украина.ру

Западная Украина за минувшую неделю: Ровно без мэра и убийство военкома в Ужгороде

В Закарпатье сотрудника военкомата нашли с проломленным черепом, он скончался. Неизвестно, стала ли причиной нападения чрезмерная активность при мобилизации или, наоборот, торговля освобождениями от нее.

2023-08-27T04:54

2023-08-27T04:54

2023-08-27T04:54

украина

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тернополь

ровно

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Мэра Ровно окончательно отстранили, он собирается в Европейский судРовенский апелляционный суд отклонил апелляцию городского головы Ровно Александра Третьяка. Тем самым подтверждено решение об отстранении мэра областного центра от должности на год.Издание Украина.ру подробно описывало эту ситуацию в прошлом месяце. Когда суд первой инстанции отстранил мэра, эксперты выражали удивление этим решением. Ведь прокуратура, которая обвинила чиновника в коррупции за назначение подчиненным премий, требовала лишь наложения штрафа. Однако судья решил оставить город без избранного гражданами мэра."Постановление Ровенского городского суда оставить без изменений, оно вступает в силу немедленно с момента его объявления, является окончательным и обжалованию не подлежит" – объявила судья Ровенского апелляционного суда в открытом заседании 25 августа.Сам Александр Третьяк прокомментировал решение суда так: "Вы увидели, друзья, очередное проявление кривосудия. Политическое давление на мэров Украины, местное самоуправление. Отстранение мэров в Полтаве, Запорожье, Чернигове, Дрогобыче, Новограде-Волынском. Теперь в Ровно. Это ли не звоночек стране, что что-то не так с нашими судами? Системное отстранение мэров городов. Страна, к сожалению, начинает катиться в пропасть вынесения незаконных решений".Третьяк также отметил, что любит свой город, и дальше будет работать во благо города и общины, хотя и не уточнил, в каком именно качестве. Справедливости он намерен добиваться в Европейском суде."Живём, на этом жизнь не завершается. Будем работать над тем, чтобы обязательно провести реформу правосудия в этой стране. Потому что, несмотря на то, что у нас классная страна, классные люди, вы видите, что происходит в этих помещениях, называемых судами. Конечно, впереди Европейский суд по правам человека. Впереди – борьба за Украину и очищение страны от этой недостойной верхушки, которая делает такие заказы, отстраняя мэров, которые по всей стране взяли на себя серьезный удар в первые дни войны", – сказал мэр Ровно после судебного заседания.В свете этого дела совсем по-другому воспринимается инцидент, произошедший в Ровно накануне. В День независимости Украины на электронном табло городской автостанции появилась надпись "С Днем Независимости, рабы!" Табло через несколько минут выключили, а 25 августа в СБУ сообщили о задержании местного жителя, ранее обслуживавшего электронное оборудование пунктов обмена валют."Указанное лицо путем несанкционированного проникновения в электронный баннер международной кассы по продаже билетов изменило на нем информацию. Зафиксировано несколько фактов противоправной деятельности в разных частях города. Житель Ровно признался в совершении преступления и отметил, что сделал это по личным убеждениям. В настоящее время продолжаются меры по проверке возможной причастности указанного лица к противоправной деятельности в интересах врага" – говорится в сообщении СБУ.Пока открыто уголовное производство по неполитической статье Уголовного кодекса Украины – "Несанкционированное вмешательство в работу информационных, электронных коммуникационных, информационно-коммуникационных систем, электронных коммуникационных сетей", которая относится к подследственности полиции. Но учитывая тот факт, что о задержании мужчины сообщила СБУ, из него будут лепить очередного "агента Кремля" – хотя, судя по всему, он является украинским аналогом российских "рассерженных патриотов".Тернопольский областной совет тоже хотели лишить головыНа прошлой неделе наконец-то состоялось заседание сессии Тернопольского областного совета. "Наконец-то" – поскольку на предыдущее депутаты собирались ещё 22 марта 2023, то есть пять месяцев назад. При этом закон Украины о местном самоуправлении говорит, что "сессия совета созывается по мере необходимости, но не менее одного раза в квартал", и не проведение её в указанные сроки является одним из оснований для досрочного прекращения полномочий органа местного самоуправления.Конечно, в условиях военного положения подобного решения Верховной Рады ожидать трудно, даже несмотря на то, что председатель Тернопольского областного совета Михаил Головко (выдвиженец националистической партии "Свобода") вместе с двумя бывшими вице-губернаторами области является одним из подозреваемых по делу о взяточничестве.В конце июня 2023 года Высший антикоррупционный суд отказался отстранить Михаила Головко от занимаемой должности, и тот сразу же ушёл в отпуск до 24 августа. Но после того, как его первый заместитель Владимир Болещук подписал распоряжение о проведении заседания сессии облсовета 22 августа, Головко неожиданно из отпуска вернулся.Утром 22 августа он появился в зале заседаний и сообщил, что сессия переносится. Однако депутаты с этим не согласились, и провели закрытое собрание, на котором решили снова пригласить председателя облсовета в зал, чтобы тот отменил свое распоряжение о переносе сессии. При этом во время собрания депутаты поддержали обращение своего коллеги Игоря Жминки о том, что в случае отказа Михаила Головко явиться и провести сессию, они начнут сбор подписей о снятии его с должности председателя Тернопольского областного совета.В 13 часов стало известно, что Головко поехал в командировку в Кременец, а провести заседание поручил Болещуку. Оно прошло без эксцессов, тем более, что никаких важных решений депутаты Тернопольского областного совета не принимали. Так, они удовлетворили просьбу своего коллеги Игоря Гайдука о досрочном прекращении его полномочий – ведь тот является одним из упомянутых выше экс-вице-губернаторов, подозреваемых в получении взятки.Остальные решения были сугубо политическими: о запрете крестного хода УПЦ МП в Почаевскую Лавру (Совет обороны Тернопольской области давно это сделал) и об объявлении 23 мая Днем Героев Тернопольской области (этот бандеровский праздник отмечается в регионе еще с 1990-х). Депутаты также одобрили меморандум о межрегиональном сотрудничестве Закарпатского областного совета и Тернопольского областного совета – при этом давно подписанные аналогичные меморандумы с Ивано-Франковским и Волынским областными советами никаких реальных плодов не дали.Следует отметить, что хотя Михаил Головко на сайте Тернопольского областного совета указан как его председатель, однако никакой информации относительно его выхода из отпуска и поездки в родной Кременец там нет. Все мероприятия совета проходят под председательством Владимира Болещука, являющегося представителем партии "За будущее", созданной олигархом Игорем Коломойским и его бизнес-партнером Игорем Палицей. Однако возглавит ли Болещук в конце концов облсовет, пока сказать трудно.Напомню, в начале апреля под давлением Львовской областной военной администрации была отправлена в отставку председатель Львовского облсовета Ирина Грымак. Полноценного руководителя этот орган местного самоуправления до сих пор не имеет.Избежать зоны боевых действий любой ценойПока депутаты Тернопольского облсовета принимали политические решения, один из их "младших" коллег, депутат Ивановского сельского совета (вблизи Тернополя) занимался решением более конкретных проблем. Об этом сообщили в Департаменте внутренней безопасности Национальной полиции."Депутат, будучи командиром взвода одной из бригад ВСУ, вместе с сообщником требовал неправомерную выгоду от военного за возможность и дальше проходить службу при областном ТЦК, а не в зоне проведения боевых действий", – говорится в сообщении. При получении 6000 долларов США злоумышленников задержали.Местные СМИ уточнили, что речь идет об одном из основателей Украинской Галицкой партии Иване Вишнёвском. А взятку он требовал от мужчины, проходящего службу в роте охраны Тернопольского районного территориального центра комплектования (ТЦК, то есть военкомата – прим). Не исключено, что охранник военкомата сам обратился в полицию, но вряд ли это поможет ему избежать отправки в зону боевых действий.А вот в Ивано-Франковске схему фиктивного зачисления на военную службу в подразделения охраны ТЦК своих родственников использовало руководство города. ""Новобранцы" получали возможность фактически не проходить военную службу, проводя время по своему усмотрению. Некоторые из них спокойно участвовали в футбольных матчах в составе футбольного клуба из Прикарпатья. К тому же, они получали от государства денежное и материальное обеспечение за счет бюджетных средств", – говорится в сообщении Государственного бюро расследований (ГБР).Сообщается, что совместно с полицией ГБР провело около 30 обысков в территориальных центрах комплектования Ивано-Франковской области, областной военно-врачебной комиссии, а также по местам жительства фигурантов дела."По результатам будет решаться вопрос о предъявлении подозрения отдельным военным должностным лицам ТЦК" – обещают в ГБР.При этом в Закарпатской области сотрудник местного военкомата был сразу "привлечен к ответственности", минуя фазы подозрения, следствия и суда. Правда, вряд ли это сделали сотрудники государственных структур.Закарпатская полиция расследует смерть военного, которого с травмой головы обнаружили возле полигона, и впоследствии он скончался в больнице. Об этом 22 августа сообщила спикер полиции в Закарпатской области Анна Дан. "По факту смерти военнослужащего открыто уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса (преднамеренное убийство). Пока ждем выводы судмедэкспертов, которые должны определить причину смерти", – сказала она.Речь идет о Василии Стецьо, футбольном тренере из Перечина и игроке футбольного клуба "Закарпатье", а позже учителе физкультуры Перечинского лицея. После начала боевых действий мужчина служил в Ужгородском районном ТЦК. Родственники военного в социальных сетях пишут, что его нашли с проломленным черепом. В больницу мужчина попал без сознания, а впоследствии умер.Местные комментаторы связывают смерть Стецьо именно с его работой в ТЦК. Однако что именно стало причиной убийства сотрудника военкомата – его чрезмерная активность в мобилизации или, наоборот, торговля освобождениями от нее, – на данный момент неизвестно.

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https://ukraina.ru/20230808/1048552705.html

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Олег Хавич

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украина, эксклюзив, западная украина, тернополь, ровно