https://ukraina.ru/20230716/1048043242.html

Западная Украина за минувшую неделю: власти против местных мэров и Львов как новый центр наркоторговли

Западная Украина за минувшую неделю: власти против местных мэров и Львов как новый центр наркоторговли - 16.07.2023 Украина.ру

Западная Украина за минувшую неделю: власти против местных мэров и Львов как новый центр наркоторговли

Суд первой инстанции решил отстранить от должности мэра Ровно Александра Третьяка, хотя этого даже не требовала прокуратура. Аналогичная судьба может ожидать и мэра Львова Андрея Садового.

2023-07-16T09:15

2023-07-16T09:15

2023-07-16T09:15

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ивано-франковск

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Мэр Ивано-Франковска безудержно пиарит себя за бюджетные средстваВ июне 2023 года мэр Ивано-Франковска, член националистической партии "Свобода" Руслан Марцинкив через горсовет выделил более 4 миллионов гривен (100 тысяч евро) на финансирование "ручных" медиа и лидеров общественного мнения с целью "популяризации местных властей". Деньги получат 15 местных СМИ и 5 лояльных к мэру блоггеров – через физических лиц-предпринимателей."Серый кардинал" информпространства Ивано-Франковской области Андрей Русиняк получил на свои компании "ТРК РАИ" и "Анлимитед медиа" более миллиона гривен. Глава фракции "Свободы" в Ивано-Франковском областном совете Игорь Дебенко, контролирующий областное телевидение "Галичина", – почти полмиллиона. А остальные 2,5 миллиона гривен пошли на интернет-прокладки и более мелкие медиа.При этом общая сумма расходов мэрии Ивано-Франковска на освещение собственной деятельности в СМИ за 2022 год составила 19,4 миллиона гривен. Первоначально в рамках так называемого "затягивания поясов" расходы по "финансовой поддержке средств массовой информации" были уменьшены. Однако военное положение не помешало впоследствии добавить средства на эти цели, в частности в рамках "Программы развития местного самоуправления и гражданского общества в Ивано-Франковске".Несмотря на это, недавний Восьмой ежегодный муниципальный опрос общественного мнения Украины показал уменьшение одобрения деятельности городского головы Ивано-Франковска, и существенное увеличение количества недовольных его работой. В общем рейтинге мэров Украины Ивано-Франковск оказался на четвёртом месте после Харькова, Хмельницкого и Луцка. При этом в 2021 году Ивано-Франковск занимал первое место.На фоне Марцинкива губернатор Львовской области Максим Козицкий выглядит человеком, практически не тратящим бюджетных средств на собственный пиар. С начала этого года работники Департамента коммуникаций и внутренней политики Львовской областной военной администрации (ОВА) заключили соглашения на услуги по освещению деятельности администрации всего на 199 тысяч 590 гривен. Местные комментаторы называют главной причиной подобной экономности тот факт, что семья Козицких владеет несколькими рейтинговыми СМИ Львовской областиСуд отстранил мэра Ровно. Мэру Львова приготовиться?У городского головы Ровно Александра Третьяка другие проблемы. Суд первой инстанции признал его виновным в совершении коррупционного административного правонарушения. Соответствующее решение 10 июля озвучил судья Петр Денисюк. Наказание предусматривает штраф в размере 6800 гривен, а также лишение права занимать должность сроком в один год. Это решение можно обжаловать.Ранее Национальное агентство предотвращения коррупции (НАПК) составило три протокола на мэра Ровно, в действиях которого усмотрели конфликт интересов: речь шла о возвращении себе премий, голосовании за назначение управляющей делами исполкома и назначение ей премий и надбавок. Первые два протокола закрыли из-за отсутствия состава нарушения и по срокам давности.Последнее дело касается начисления премий и доплат управделами горисполкома Марии Корнийчук, которая во время избирательной кампании внесла в кандидатский фонд Третьяка 45 тысяч гривен. НАПК видит в этом конфликт интересов, сам мэр это неоднократно отрицал.Из-за того, что городской голова не приходил на суд, ссылаясь на занятость и командировку, судья принял решение без участия мэра, ведь 7 июля Александр Третяк уехал в Германию, по его словам, налаживать сотрудничество с местными городами. Именно оттуда он написал в своем Телеграм-канале, что вины не признает "никаким образом", считает дело "издевательством над правосудием", а в вынесенном постановлении видит "нарушение процессуального законодательства". Мэр Ровно также заявил, что будет подавать апелляцию.Решение городского суда Ровно – не первое подобное в Украине, которое касается избранных должностных лиц, отметил исполнительный директор Ассоциации городов Украины (АГУ) Александр Слобожан. При этом в действиях Третьяка он не видит коррупционного правонарушения."По нашему мнению, в этих действиях нет таких признаков. Оплата труда – это гарантированное Конституцией право. Мэр является главным должностным лицом территориальной общины, это как, например, гендиректор или руководитель компании, который обязан подписывать и платёжные поручения, и соответствующие документы на оплату труда. Общие условия оплаты труда так называемым квазиизбранным лицам, то есть заместителям, управляющим делами, устанавливаются решением городского совета, и мэр это выполняет" – заявил Слобожан журналистам.В свою очередь, юристы отмечают, что НАПК составляло протоколы на мэра Ровно по частям 1 и 2 статьи 172-7 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Эти части предусматривают только штраф, а штраф и лишение права занимать должности сроком на один год предусматривает только третья часть этой статьи.В Ассоциации городов рассчитывают, что решение об отстранении мэра Ровно будет отменено в апелляции и будет гарантировано конституционное право не только мэра, но и всего территориального общества Ровно и других граждан Украины и должностных лиц. "Потому что если таких решений будет становиться больше – сложится соответствующая практика, которая не будет гарантировать судебную защиту любого из нас" – считает Александр Слобожан.Однако вряд ли его надежды оправдаются. Как сообщили львовские СМИ, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) может возобновить расследование дела о том, как чиновники исполкома Львовского городского совета во главе с мэром Андреем Садовым продали инвесторам под будущий индустриальный парк земельный участок в 23 гектара. Проблема была в том, что продали львовские чиновники не городскую землю, а землю Рясне-Русского сельского совета.Дело расследовали несколько лет и закрыли только после начала СВО. При этом в ходе следствия неоднократно обсуждался вариант отстранения мэра Львова от должности. Теперь же поводом для этого может стать еще и тот факт, что на упомянутом выше участке, куда за 400 миллионов гривен (более 10 миллионов евро) из бюджета города подведены электроэнергия, водопровод и канализация, запланировано открытие табачной фабрики компании Philip Morris International.Конечно, Андрей Садовый инвестицию в 30 миллионов долларов и создание более 250 новых рабочих мест преподносит как большое достижение. При этом его оппоненты заявляют, что Philip Morris International продолжает работу в России, и требуют назвать эту компанию "международным спонсором войны и пособником российского терроризма". А это уже куда более серьезные обвинения, чем коррупция. Да и приз в виде Львова для киевской власти куда ценнее, чем Ровно.Львов превратился в новый центр наркоторговлиВо Львове на уходящей неделе разоблачили и нейтрализовали транснациональный канал поставок кокаина из Эквадора. В Украину наркотик привозили из Европы, причем занимался этим, в частности, бывший офицер полиции. Об этом 14 июля сообщили Национальная полиция Украины, Государственное бюро расследований и Офис генерального прокурора.Одним из организаторов наркобизнеса оказался 42-летний житель Львова, до 2021 года работавший участковым офицером полиции. Он совместно с другими членами группы, среди которых гражданские лица и служащие таможенных постов, координировал доставку и сбыт товара. Правоохранителям удалось задержать бывшего подполковника полиции во Львове при передаче очередной партии наркотиков – около 3,3 кг – стоимостью более 600 000 долларов США.По данным следствия, бывший полицейский совместно с другими участниками организованной преступной группы нелегально привозили в Украину эквадорский кокаин из стран Европы и распространяли его через проверенных дилеров исключительно оптовыми партиями. Подозреваемый находился в сговоре с гражданами стран ЕС и служащими таможенных постов, благодаря чему он мог провозить наркотические вещества через сухопутную границу с Польшей во Львовской области.В ходе расследования было установлено, что до начала войны наркогруппировка завозила в Украину значительные партии наркотика через морской торговый порт Одессы, пряча кокаин в специальном хранилище одного из контейнеров. Однако после 24 февраля 2022 года канал поставки перестал существовать, и подозреваемые создали новый путь поставки наркотиков – через сухопутную границу с Польшей во Львовской области.По сообщению правоохранителей, злоумышленник был задержан в процессуальном порядке и объявлен подозреваемым по ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). За это преступление ему грозит до 12 лет лишения свободы.Примечательно, что в полиции Львовской области задержание бывшего сотрудника никак не прокомментировали. При этом местные журналисты в частных разговорах убеждены, что речь идет не о борьбе с наркоторговлей, а об изменении контроля над потоками наркотиков.Ведь в случае трансграничных каналов их поставки операции всегда производятся совместно с зарубежными коллегами – в данном случае польскими. Однако о задержании наркоторговцев в Польше никакой информации нет.

https://ukraina.ru/20210819/1032091346.html

https://ukraina.ru/20230709/1047872620.html

https://ukraina.ru/20230714/1048005335.html

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Олег Хавич

Олег Хавич

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Олег Хавич

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