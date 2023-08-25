https://ukraina.ru/20230825/1048941817.html

Прикарпатских футболистов и чиновников фиктивно зачисляли в ряды ВСУ - ГБР

Прикарпатских футболистов и чиновников фиктивно зачисляли в ряды ВСУ - ГБР - 25.08.2023 Украина.ру

Прикарпатских футболистов и чиновников фиктивно зачисляли в ряды ВСУ - ГБР

В Ивано-Франковске родственников руководителей города и футболистов местного клуба фиктивно зачисляли в ряды ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований Украины (ГБР) 25 августа

2023-08-25T17:13

2023-08-25T17:13

2023-08-25T17:13

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гбр

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всу

ивано-франковск

военкоматы

футболисты

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В Ивано-Франковске следователи ГБР раскрыли схему фиктивного зачисления на военную службу. В подразделения охраны территориальных центров комплектования (ТЦК, украинские военкоматы. - Ред.) "зачисляли" родственников руководства города. В преступной схеме были также задействованы футболисты местного профессионального клуба из Прикарпатья, сообщили в пресс-службе ГБР"Новобранцы" получали возможность фактически не проходить военную службу, но исправно получали от государства денежное и материальное обеспечение. Некоторые из них спокойно участвовали в матчах в составе футбольного клуба из Прикарпатья.Совместно с Нацполицией ГБР провело около 30 обысков в территориальных центрах комплектования (ТЦК) Ивано-Франковской области, областной военно-врачебной комиссии, а также по местам проживания фигурантов. В настоящее время расследование продолжается.

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новости, гбр, украина, всу, ивано-франковск, военкоматы, футболисты