Прикарпатских футболистов и чиновников фиктивно зачисляли в ряды ВСУ - ГБР - 25.08.2023 Украина.ру
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Прикарпатских футболистов и чиновников фиктивно зачисляли в ряды ВСУ - ГБР
Прикарпатских футболистов и чиновников фиктивно зачисляли в ряды ВСУ - ГБР - 25.08.2023 Украина.ру
Прикарпатских футболистов и чиновников фиктивно зачисляли в ряды ВСУ - ГБР
В Ивано-Франковске родственников руководителей города и футболистов местного клуба фиктивно зачисляли в ряды ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований Украины (ГБР) 25 августа
2023-08-25T17:13
2023-08-25T17:13
новости
гбр
украина
всу
ивано-франковск
военкоматы
футболисты
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В Ивано-Франковске следователи ГБР раскрыли схему фиктивного зачисления на военную службу. В подразделения охраны территориальных центров комплектования (ТЦК, украинские военкоматы. - Ред.) "зачисляли" родственников руководства города. В преступной схеме были также задействованы футболисты местного профессионального клуба из Прикарпатья, сообщили в пресс-службе ГБР"Новобранцы" получали возможность фактически не проходить военную службу, но исправно получали от государства денежное и материальное обеспечение. Некоторые из них спокойно участвовали в матчах в составе футбольного клуба из Прикарпатья.Совместно с Нацполицией ГБР провело около 30 обысков в территориальных центрах комплектования (ТЦК) Ивано-Франковской области, областной военно-врачебной комиссии, а также по местам проживания фигурантов. В настоящее время расследование продолжается.
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новости, гбр, украина, всу, ивано-франковск, военкоматы, футболисты
Новости, ГБР, Украина, ВСУ, Ивано-Франковск, военкоматы, футболисты

Прикарпатских футболистов и чиновников фиктивно зачисляли в ряды ВСУ - ГБР

17:13 25.08.2023
 
© crime-dn.suгривны деньги уголовный кодекс взятка коррупция
гривны деньги уголовный кодекс взятка коррупция
© crime-dn.su
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В Ивано-Франковске родственников руководителей города и футболистов местного клуба фиктивно зачисляли в ряды ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований Украины (ГБР) 25 августа
В Ивано-Франковске следователи ГБР раскрыли схему фиктивного зачисления на военную службу. В подразделения охраны территориальных центров комплектования (ТЦК, украинские военкоматы. - Ред.) "зачисляли" родственников руководства города.
В преступной схеме были также задействованы футболисты местного профессионального клуба из Прикарпатья, сообщили в пресс-службе ГБР
"Бюро установило личности некоторых руководителей состава территориальных центров комплектования (ТЦК) и социальной поддержки, которые наладили эту противоправную схему", - говорится в сообщении.
"Новобранцы" получали возможность фактически не проходить военную службу, но исправно получали от государства денежное и материальное обеспечение. Некоторые из них спокойно участвовали в матчах в составе футбольного клуба из Прикарпатья.
Совместно с Нацполицией ГБР провело около 30 обысков в территориальных центрах комплектования (ТЦК) Ивано-Франковской области, областной военно-врачебной комиссии, а также по местам проживания фигурантов. В настоящее время расследование продолжается.
ГБР Украины - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
14:30
СБУ и ГБР вскрыли факт разворовывания госсредств на строительстве стадиона для ВСУСлужба безопасности Украины (СБУ) и Государственное бюро расследований (ГБР) Украины задержали чиновника, присвоившего 1 миллион бюджетных гривен на строительстве спорткомплекса в военном городке Одесской области. Об этом 25 августа сообщает пресс-служба СБУ
 
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Заголовок открываемого материала
17:40Пять стран ЕС протестуют против зернового демпинга Украины
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