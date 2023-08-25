Прикарпатских футболистов и чиновников фиктивно зачисляли в ряды ВСУ - ГБР
В Ивано-Франковске родственников руководителей города и футболистов местного клуба фиктивно зачисляли в ряды ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований Украины (ГБР) 25 августа
В Ивано-Франковске следователи ГБР раскрыли схему фиктивного зачисления на военную службу. В подразделения охраны территориальных центров комплектования (ТЦК, украинские военкоматы. - Ред.) "зачисляли" родственников руководства города.
В преступной схеме были также задействованы футболисты местного профессионального клуба из Прикарпатья, сообщили в пресс-службе ГБР
"Бюро установило личности некоторых руководителей состава территориальных центров комплектования (ТЦК) и социальной поддержки, которые наладили эту противоправную схему", - говорится в сообщении.
"Новобранцы" получали возможность фактически не проходить военную службу, но исправно получали от государства денежное и материальное обеспечение. Некоторые из них спокойно участвовали в матчах в составе футбольного клуба из Прикарпатья.
Совместно с Нацполицией ГБР провело около 30 обысков в территориальных центрах комплектования (ТЦК) Ивано-Франковской области, областной военно-врачебной комиссии, а также по местам проживания фигурантов. В настоящее время расследование продолжается.
14:30СБУ и ГБР вскрыли факт разворовывания госсредств на строительстве стадиона для ВСУСлужба безопасности Украины (СБУ) и Государственное бюро расследований (ГБР) Украины задержали чиновника, присвоившего 1 миллион бюджетных гривен на строительстве спорткомплекса в военном городке Одесской области. Об этом 25 августа сообщает пресс-служба СБУ