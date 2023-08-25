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Глава ГУР Буданов снова заговорил о захвате Крыма
Глава ГУР Буданов снова заговорил о захвате Крыма - 25.08.2023 Украина.ру
Глава ГУР Буданов снова заговорил о захвате Крыма
Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР МО) Кирилл Буданов 24 августа в эфире национального телемарафона призвал украинцев поверить, что захват Крыма якобы "не за горами"
2023-08-25T14:23
2023-08-25T14:23
2023-08-25T14:23
кирилл буданов
гур моу
крым
новости
захват
украина
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"Будет наземная операция, будет возвращение наших территорий. Скоро все дождутся возвращения домой", - заявил он.Точных сроков он, однако, не назвал.Буданов не впервые говорит о захвате российского Крыма. В апреле он утверждал, что под контроль ВСУ полуостров перейдет до конца весны.В начале недели в своем телеграм-канале Буданов писал, что Киев совершит новую попытку удара по полуострову в ближайшие дни.В среду глава крымского парламента Владимир Константинов предложил нанести упреждающий удар по "террористу Буданову", чтобы таким, как он, "было неповадно угрожать нарушить мирную жизнь на полуострове". По его словам, киевский режим понимает только позицию силы.
https://ukraina.ru/20230729/1048349915.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
кирилл буданов, гур моу, крым, новости, захват, украина
Кирилл Буданов, ГУР МОУ, Крым, Новости, захват, Украина
Глава ГУР Буданов снова заговорил о захвате Крыма
Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР МО) Кирилл Буданов 24 августа в эфире национального телемарафона призвал украинцев поверить, что захват Крыма якобы "не за горами"
"Будет наземная операция, будет возвращение наших территорий. Скоро все дождутся возвращения домой", - заявил он.
Точных сроков он, однако, не назвал.
Буданов не впервые говорит о захвате российского Крыма. В апреле он утверждал, что под контроль ВСУ полуостров перейдет до конца весны.
В начале недели в своем телеграм-канале Буданов писал, что Киев совершит новую попытку удара по полуострову в ближайшие дни.
В среду глава крымского парламента Владимир Константинов предложил нанести упреждающий удар по "террористу Буданову", чтобы таким, как он, "было неповадно угрожать нарушить мирную жизнь на полуострове". По его словам, киевский режим понимает только позицию силы.