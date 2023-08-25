https://ukraina.ru/20230825/1048927453.html

Две девушки танцевали на могилах ВСУшников в Киеве, чтобы почтить их память

Две девушки танцевали на могилах ВСУшников в Киеве, чтобы почтить их память - 25.08.2023 Украина.ру

Две девушки танцевали на могилах ВСУшников в Киеве, чтобы почтить их память

Две сестры из Киева опубликовали в Сети видеозапись с танцами на кладбище возле военного захоронения. Об этом 25 августа сообщила в соцсетях местная полиция

2023-08-25T10:08

2023-08-25T10:08

2023-08-25T10:08

могилы

танцы

всу

киев

новости

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Накануне силовики увидели запись, на которой две девушки танцуют на могилах павших солдат на одном из столичных кладбищ. Они включили камеру, одна девушка подняла вверх руку и покрутила бедрами, другая - потрясла на камеру пятой точкой. Полицейские установили местонахождение хулиганок и задержали их.Выяснилось, что сестры пришли на кладбище и решили необычным образом почтить память погибших бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Позже они извинились за поведение в своих соцсетях.Несмотря на это следователи возбудили в отношении них дело за надругательство над могилой. Им грозит до пяти лет лишения свободы.

https://ukraina.ru/20230824/1048918497.html

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могилы, танцы, всу, киев, новости