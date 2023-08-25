Две девушки танцевали на могилах ВСУшников в Киеве, чтобы почтить их память - 25.08.2023 Украина.ру
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Две девушки танцевали на могилах ВСУшников в Киеве, чтобы почтить их память
Две девушки танцевали на могилах ВСУшников в Киеве, чтобы почтить их память - 25.08.2023 Украина.ру
Две девушки танцевали на могилах ВСУшников в Киеве, чтобы почтить их память
Две сестры из Киева опубликовали в Сети видеозапись с танцами на кладбище возле военного захоронения. Об этом 25 августа сообщила в соцсетях местная полиция
2023-08-25T10:08
2023-08-25T10:08
могилы
танцы
всу
киев
новости
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Накануне силовики увидели запись, на которой две девушки танцуют на могилах павших солдат на одном из столичных кладбищ. Они включили камеру, одна девушка подняла вверх руку и покрутила бедрами, другая - потрясла на камеру пятой точкой. Полицейские установили местонахождение хулиганок и задержали их.Выяснилось, что сестры пришли на кладбище и решили необычным образом почтить память погибших бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Позже они извинились за поведение в своих соцсетях.Несмотря на это следователи возбудили в отношении них дело за надругательство над могилой. Им грозит до пяти лет лишения свободы.
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могилы, танцы, всу, киев, новости
могилы, танцы, ВСУ, Киев, Новости

Две девушки танцевали на могилах ВСУшников в Киеве, чтобы почтить их память

10:08 25.08.2023
 
© РИА Новости . Александр Гальперин / Перейти в фотобанкМероприятия, посвященные 76-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады
Мероприятия, посвященные 76-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
© РИА Новости . Александр Гальперин
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Две сестры из Киева опубликовали в Сети видеозапись с танцами на кладбище возле военного захоронения. Об этом 25 августа сообщила в соцсетях местная полиция
Накануне силовики увидели запись, на которой две девушки танцуют на могилах павших солдат на одном из столичных кладбищ.
Они включили камеру, одна девушка подняла вверх руку и покрутила бедрами, другая - потрясла на камеру пятой точкой.
Полицейские установили местонахождение хулиганок и задержали их.
Выяснилось, что сестры пришли на кладбище и решили необычным образом почтить память погибших бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Позже они извинились за поведение в своих соцсетях.
Несмотря на это следователи возбудили в отношении них дело за надругательство над могилой. Им грозит до пяти лет лишения свободы.
кладбище ВСУ - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
Вчера, 17:36
Харьковчан оберегают от свежих могилУкраинские обыватели добиваются права посещать кладбища
 
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