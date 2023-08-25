Две девушки танцевали на могилах ВСУшников в Киеве, чтобы почтить их память
© РИА Новости . Александр Гальперин / Перейти в фотобанкМероприятия, посвященные 76-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады
Две сестры из Киева опубликовали в Сети видеозапись с танцами на кладбище возле военного захоронения. Об этом 25 августа сообщила в соцсетях местная полиция
Накануне силовики увидели запись, на которой две девушки танцуют на могилах павших солдат на одном из столичных кладбищ.
Они включили камеру, одна девушка подняла вверх руку и покрутила бедрами, другая - потрясла на камеру пятой точкой.
Полицейские установили местонахождение хулиганок и задержали их.
Выяснилось, что сестры пришли на кладбище и решили необычным образом почтить память погибших бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Позже они извинились за поведение в своих соцсетях.
Несмотря на это следователи возбудили в отношении них дело за надругательство над могилой. Им грозит до пяти лет лишения свободы.