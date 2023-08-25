https://ukraina.ru/20230825/1048925804.html

На Украине отсутствует инфраструктура для размещения F-16 - Пентагон

На Украине отсутствует инфраструктура для размещения F-16 - Пентагон - 25.08.2023 Украина.ру

На Украине отсутствует инфраструктура для размещения F-16 - Пентагон

Украина не располагает необходимой инфраструктурой для размещения у себя истребителей четвертого поколения F-16. Об этом заявил 24 августа пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер

2023-08-25T08:19

2023-08-25T08:19

2023-08-25T08:19

f-16

инфраструктура

пентагон

украина

зарубежье

истребители

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"Краткий ответ на ваш вопрос - нет", - сказал Райдер в ходе регулярного брифинга, отвечая на соответствующий вопрос.Ранее оборонное ведомство США объявило, что в октябре рассчитывает начать обучение украинских пилотов управлению истребителями F-16, этому в сентябре будет предшествовать курс английского языка для летчиков.Пентагон также назвал передачу Украине современных западных истребителей F-16 вопросом "месяцев, а не недель".

https://ukraina.ru/20230824/1048916669.html

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2023

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f-16, инфраструктура, пентагон, украина, зарубежье, истребители