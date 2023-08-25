На Украине отсутствует инфраструктура для размещения F-16 - Пентагон - 25.08.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230825/1048925804.html
На Украине отсутствует инфраструктура для размещения F-16 - Пентагон
На Украине отсутствует инфраструктура для размещения F-16 - Пентагон - 25.08.2023 Украина.ру
На Украине отсутствует инфраструктура для размещения F-16 - Пентагон
Украина не располагает необходимой инфраструктурой для размещения у себя истребителей четвертого поколения F-16. Об этом заявил 24 августа пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер
2023-08-25T08:19
2023-08-25T08:19
f-16
инфраструктура
пентагон
украина
зарубежье
истребители
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103421/58/1034215896_0:362:3843:2523_1920x0_80_0_0_6b105b1ef4a4c47390c52dbf88755f0b.jpg
"Краткий ответ на ваш вопрос - нет", - сказал Райдер в ходе регулярного брифинга, отвечая на соответствующий вопрос.Ранее оборонное ведомство США объявило, что в октябре рассчитывает начать обучение украинских пилотов управлению истребителями F-16, этому в сентябре будет предшествовать курс английского языка для летчиков.Пентагон также назвал передачу Украине современных западных истребителей F-16 вопросом "месяцев, а не недель".
https://ukraina.ru/20230824/1048916669.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103421/58/1034215896_0:0:3541:2655_1920x0_80_0_0_1bb8a9d1c62756544ac7f7a800238977.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
f-16, инфраструктура, пентагон, украина, зарубежье, истребители
F-16, инфраструктура, Пентагон, Украина, Зарубежье, истребители

На Украине отсутствует инфраструктура для размещения F-16 - Пентагон

08:19 25.08.2023
 
© commons.wikimedia.org / Master Sgt. Andy Dunaway F-16
F-16 - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
© commons.wikimedia.org / Master Sgt. Andy Dunaway
Читать в
Украина не располагает необходимой инфраструктурой для размещения у себя истребителей четвертого поколения F-16. Об этом заявил 24 августа пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер
"Краткий ответ на ваш вопрос - нет", - сказал Райдер в ходе регулярного брифинга, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее оборонное ведомство США объявило, что в октябре рассчитывает начать обучение украинских пилотов управлению истребителями F-16, этому в сентябре будет предшествовать курс английского языка для летчиков.
Пентагон также назвал передачу Украине современных западных истребителей F-16 вопросом "месяцев, а не недель".
Вчера, 16:18
Норвегия тоже решила подарить Украине истребители F-16Власти Норвегии решили передать Киеву истребители F-16. Об этом 24 августа сообщил норвежский телеканал TV2 со ссылкой на независимые источники
 
F-16инфраструктураПентагонУкраинаЗарубежьеистребители
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:56Рогов обвинил Киев в блокировании днепровской воды
08:38Балицкий объяснил, почему ВСУ боятся наносить удары по Запорожской АЭС
08:19На Украине отсутствует инфраструктура для размещения F-16 - Пентагон
08:03Взрывы прогремели в Одессе и подконтрольном Киеву Запорожье - СМИ
08:00Польская евроинтеграция Украины: попытка №2 - "пацификация"
07:57Боеприпасы с обедненным ураном превращают Украину в непригодную для жизни — Захарова
07:42"Железный характер": Кадыров назвал гибель Пригожина большой утратой для страны
07:26Десятки украинских беспилотников атаковали территорию России - Минобороны
07:12Губернатор Севастополя сообщил об уничтоженных над морем беспилотниках
04:56Мировая элита в борьбе за Украину. Сирил Рамафоса - из шахтеров в олигархи
04:31Вы то, к чему вы готовите своих детей. Какое будущее у детей Украины
04:18Дмитрий Бабич: СВО показала Западу войну 21 века и сорвала его план приставить пистолет к виску России
04:0912 лет за доблестный труд. На Украине приговорили гражданку РФ, которая спасала Крым во время блокады
03:58Алексей Леонков: Или Россия загонит ВСУ в оборону по Днепру, или весной они проведут новый "контрнаступ"
03:50Владимир Видеманн: БРИКС - новая альтернатива Западу или новая группа глобалистских хищников
22:10В "Другой Украине" описали этапы уничтожения украинской государственности
21:38WSJ: Командование ВСУ сажает в западные танки солдат без боевого опыта
21:00Россия уничтожает украинские дроны, но Буданов считает их "эффективным оружием" - СМИ
20:12"Исчисляются тысячами": Рогов рассказал про потери элитного подразделения ВСУ
19:41Расследование авиакатастрофы, в которой погиб Пригожин, будет доведено до конца - Путин
Лента новостейМолния