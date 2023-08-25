https://ukraina.ru/20230825/1048921718.html

Дмитрий Бабич: СВО показала Западу войну 21 века и сорвала его план приставить пистолет к виску России

Дмитрий Бабич: СВО показала Западу войну 21 века и сорвала его план приставить пистолет к виску России - 25.08.2023 Украина.ру

Дмитрий Бабич: СВО показала Западу войну 21 века и сорвала его план приставить пистолет к виску России

На Западе очень долго существовала иллюзия, которая частично перешла и к нам, что войны будущего будут почти бескровными, считает редактор портала "ИноСМИ" Дмитрий Бабич

2023-08-25T04:18

2023-08-25T04:18

2023-08-25T04:18

интервью

сво

россия

запад

брикс

украина

нато

сша

саудовская аравия

вторая мировая война

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.На саммите БРИКС президент ЮАР Сирил Рамафоса объявил о решении пригласить в объединение еще шесть стран - Аргентину, Иран, Эфиопию, Египет, Саудовскую Аравию и ОАЭ.- Дмитрий, как страны со столь серьезными противоречиями, как Индия и Китай, могут уживаться в одном союзе и станет ли БРИКС основой нового миропорядка?- Нормально, когда между государствами существуют противоречия, возникают споры по поводу территорий, денег и так далее. Как между людьми. Другое дело, что у повышенной конфликтности в современном мире часто нет объективных причин. Например, почему ЕС и США стали так негативно относиться к путинской России. Именно к путинской. Что такого делал Путин, чтобы было необходимо ослабить влияние России, не покупать ее нефть и газ? Причем разговоры о том, что необходимо уйти от зависимости от России начались задолго до украинских событий, в 90-е годы.Это объясняется не объективными причинами, а идеологическими. То есть у Запада появилась очень логичная, как им кажется, идеология, которая предполагает борьбу с Россией как с носителем неправильных взглядов, не совпадающих с прекрасной новой идеологией.В итоге возник конфликт, можно сказать, на пустом месте. В 91-м году если бы кто-то сказал, что Россия и Украина будут воевать самыми страшными методами, никто бы не поверил. Но это следствие того, что Украину очень грамотно натравливало на Россию западное сообщество.Что касается БРИКС. Если посмотреть внимательно, то противоречия между этими странами – естественные противоречия. То есть экономические, территориальные, исторические обиды есть. Но между ними нет идеологической вражды и ненависти. Многие на Западе думают, что страны БРИКС – это страны автократии, какие-то сталинисты, которые хотят строить отдельные замкнутые общества, каким было, как они думают, советское общество при Сталине.Отметим, что при Сталине советское общество было закрыто для многих видов информации с Запада, но в международном разделении труда Советский Союз участвовал. Всю первую половину 20 века Россия поставляла западному миру зерно, а всю вторую половину – нефть и газ.Смысл нынешнего саммита БРИКС, почему он оказался нужен и к нему с уважением неожиданно отнеслись западные страны, это спасение международного разделения труда. Когда США и Евросоюз на Россию и Иран, а в ближайшее время, может быть, и на Венгрию накладывают санкции, разрушают важнейшую торговую связь между США и Китаем, - идет разрушение той самой глобализации, на которую Запад так молился.Получается, что именно страны БРИКС спасают мир от распада. Причем делают это не из каких-то высоких пробуждений, а потому что первыми от деглобализации пострадают бедные страны. Поставьте себя на место небогатой африканской страны, Сенегала. У нее есть один предмет экспорта – кофе, который вывозят в Евросоюз, Россию и Китай. И вдруг ЕС говорит им: не вывозите кофе в Россию, или мы перестанем у вас его покупать. Сенегал разоряется и голодает. В отличие от стран Запада у стран БРИКС, не у всех, а у отсталых регионов, и глобального Юга нет запасов.Новые страны БРИКС, Египет и Эфиопия, сильно зависят от зернового экспорта. А у них самих экспорт очень небольшой, в основном туристические услуги. Запад же делает все, чтобы прекратить туризм: русские не могут вылетать через территорию ЕС, плюс украинские дроны закрывают наши аэропорты. Туристы не едут в Египет, Египет натурально дохнет от голода, потому что у него нет иностранной валюты, чтобы покупать зерно.Почему эти страны так устремились в БРИКС? Это шанс спасти международную систему разделения труда. В итоге совершенно разные страны с массой исторических претензий друг к другу подали заявки на вступление в БРИКС. Саудовская Аравия и ОАЭ, мало кто знает, были врагами большую часть 20 века, спорили из-за нефти и территорий. Значит ли, что теперь они друг друга любят? Нет, но это значит, что они пытаются уйти от ужасной идеологизации и следующей за ней разрушением системы международных отношений, которые сейчас всему миру навязывает в своем безумии Запад.Например, Британия при премьер-министре Джеймсе Кэмероне прекратила экономическую помощь странам Африки, где не оформляются однополые браки. Требование с точки зрения западного обывателя выглядит нормальным. Путь к однополым бракам Запад прошел за 500 лет начиная с Реформации и пуританизма, а Африка, по их мнению, должна пройти его за пять месяцев. А это культурно невозможно.Страны БРИКС – это прагматики. В Саудовской Аравии - государство фундаменталистского ислама, Венесуэла – страна крайне левых взглядов, но все эти страны считают, что идеологические различия не должны вести к войнам и прекращению международной торговли. К сожалению, БРИКС вряд ли сумеет прекратить конфликты между своими членами. Будет продолжаться напряженность между Индией и Пакистаном, Индией и Китаем, но это будет естественная напряжённость. Но это конфликты, которые разгораются и утихают. А со стороны Запада мы имеем ситуацию конфликтов, у которых нет материальной базы, тем не менее Запад эти конфликты устраивает.- А насколько вообще важна тема Украины среди стран БРИКС? К примеру, Египет раскритиковал Россию за выход из зерновой сделки, а Саудовская Аравия предоставила площадку в Джидде для обсуждения антироссийских инициатив, так называемого мирного плана Зеленского.- Дело в том, что у населения стан БРИКС, у их руководства не так много информации о том, что происходит между Россией и Украиной. Это страны небогатые, которые не могут иметь своих собственных корреспондентов на территории Украины и России. Они вынуждены опираться на информацию от западных СМИ, как правило, от своих бывших колониальных властителей. То есть средний человек в Алжире читает про Украину французскую прессу. А эта пресса антироссийская. Которая пишет о том, что Россия внезапно напала на бедную Украину.Народ и руководство догадываются что тут что-то не так. Очень хорошо, что Путин выступил на саммите и изложил нашу позицию. Арабские и африканские страны думают приблизительно так: хорошо, пусть Запад прав, и это конфликт между Россией и Украиной, или Россией и Западом, мы предложим свои посреднические услуги, но нельзя из-за этого конфликта рушить международную систему разделения труда. Нельзя из-за этого конфликта мешать России и Украине вывозить зерно и перекрывать мировые коммуникации.А именно это делает Запад: раз между Россией и Украиной вооруженный конфликт, нужно вырезать Россию из международной системы разделения труда. Для самого Запада это накладно, а для развивающихся стран это смерть, у них меньше запас прочности.Если тот же Египет не получит зерно, то будет голодать. И у него может смениться правительство. В 2010 году, когда у нас была засуха и мы не поставили зерно Египту, осенью того же года произошла революция и был свергнут президент Мубарак. Когда в Египте цена лепешки повышается на пять центов, для местного населения означает, что они будут есть в два раза меньше.- Как сейчас западное общество оценивает провал наступления ВСУ, огромные потери на фронте в том числе и западной техники? Поменялась ли тональность публикаций в западных СМИ?- Тональность западных СМИ сильно не поменялась. Они лишь пишут о том, что Джо Байден и Борис Джонсон переоценили ВСУ и Зеленского. А что касается глобального юга, то народ там подсознательно сочувствует России. Он не разбирается в тонкостях различия украинского и русского языка, ему не понятно почему возник этот конфликт, но они чувствуют, что наши страны поссорил Запад. Это очень хорошо знакомо и станам Африки, и Латинской Америке, и Ближнему Востоку.У нас есть там болельщики, они только не имеют доступа к СМИ, как западные болельщики Украины. У этих стран нет возможности послать туда своих корреспондентов, чтобы получать информацию от них. У запада эти возможности есть.Могу привести в пример прессу Ливана. Ливан часто идентифицирует Украину и Запад с Израилем, а Россию – с арабским миром. Раньше западные лидеры говорили, что Израиль это как маленький Давид против огромного Голиафа, а арабский мир – это несколько сотен миллионов человек. Ливанские СМИ говорили на это: ну и что, мы видим, что Израиль ведет себя очень жестоко. Так же в Ливане смотрят на войну Украины с Россией.Так что у нас есть свои сторонник там. Если бы страны третьего мира относились к Путину так, как запад, то этого саммита не было бы. И не было бы речи о том, чтобы провести следующий саммит в России.- Мы часто представляем европейцев, как людей, исповедующих ЛГБТ-ценности, изнеженных высоким уровнем жизни. А верно ли такое представление, то есть способны ли европейские нации участвовать в военном конфликте, хватит ли у них на это воинского духа?- Мы знаем трагическую сторону СВО и событий последних лет и отрицать ее бесполезно. Все это ужасно и еще долго будет с нами. Но если искать какую-то позитивную сторону, то могу сказать, в чем она состоит. На Западе очень долго существовала иллюзия, она и к нам частично перешла, что войны будущего будут почти бескровными. Они будут похожи на войну в Персидском заливе 1991 года, когда американцы потеряли от ДТП больше людей, чем от огня иракской артиллерии. Потому что она до них не достреливала, а иракская авиация была прикована к земле.В итоге к войнам стали относиться легкомысленно. Была такая иллюзия, очевидно, она проявилась и в нашей надежде легко взять Киев и другие города в 2022 году.А события СВО показали, что войны 21 века будут тяжелыми, кровавыми, потребуют огромной мобилизации людей, потому что будут длинные линии фронта. То есть это будет повторение кошмара Второй, а может и Первой мировой войны. На западе больше всего боятся Первую мировую войну, она называется там Великая война. Вот к повторению Первой или Второй мировой войны Европа не готова.У них нет людей, которые готовы в массовом порядке записываться в армию. Во Франции и Германии отменена всеобщая воинская повинность, мобилизовать некого, надо этих людей обучать.Если Западу недавно казалось, что он подкрадется к России, окружит ее членами НАТО, а потом она сама как зрелый плод упадет в руки, то этого не будет. Если вы Россию хотите брать серьезно, то эта война будет вроде Второй мировой в лучшем случае, если Россия не решится на ядерный конфликт, что тоже возможно. Ко Второй мировой войне ни Европа, ни США не готовы.В итоге они будут на нас ругаться, блокировать, игнорировать, бойкотировать, но очевидно имевшийся у них план постепенно создать ситуацию, когда они просто поднесут к виску пистолет и скажут: "Ну, ты все понял? Давай, меняй правительство и слушайся меня", вот этой ситуации не будет.То есть план постепенного военного подчинения России сорван. Это одно из немногих позитивных последствий СВО, а негативные мы все знаем.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

интервью, сво, россия, запад, брикс, украина, нато, сша, саудовская аравия, вторая мировая война, первая мировая война, ядерное оружие, египет