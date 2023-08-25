https://ukraina.ru/20230825/1048910436.html

Алексей Леонков: Или Россия загонит ВСУ в оборону по Днепру, или весной они проведут новый "контрнаступ"

Алексей Леонков: Или Россия загонит ВСУ в оборону по Днепру, или весной они проведут новый "контрнаступ" - 25.08.2023 Украина.ру

Алексей Леонков: Или Россия загонит ВСУ в оборону по Днепру, или весной они проведут новый "контрнаступ"

К началу СВО Украина была подготовлена гораздо лучше, чем сейчас. Наш первоначальный воинский контингент уступал противнику по личному составу и вооружениям. Второй раз сделать такое преимущество Запад уже не сможет. Потому что он ставит себя на грань риска военного конфликта с РФ, считает военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков

2023-08-25T03:58

2023-08-25T03:58

2023-08-25T03:58

интервью

всу

россия

запад

сша

нато

оружие

купянск

чвк "вагнер"

авиация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103160/28/1031602802_105:0:770:374_1920x0_80_0_0_92b93ea85080fbc7a182a1994b0a3e7a.jpg

Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Вне зависимости от того, что произошло с Пригожиным и Уткиным российская общественность сходится во мнении, что группа "Вагнер", проявившая себя как качественная штурмовая пехота в городских боях, должна вернуться в зону СВО и продолжить выполнять задачи.- Алексей Петрович, судя по текущей конфигурации фронта, где мы их могли использовать сейчас или чуть позже?- У противника сейчас очень сложная дилемма."Контрнаступ" состоял из двух фаз. Первая фаза была в июне. Вторая - с середины июля до середины августа. Обе из них провалились. Боевые действия показали, что несмотря на большое применение ВСУ огневых средств (артиллерия, кассетные снаряды и ракеты дальнего действия) и зарубежной техники, никаких задач они выполнить не смогли. К тому же, на Западе все чаще наблюдается ситуация с поставкой вооружения и боеприпасов.Поэтому Украина перейдет к оборонительным действиям. Она попытается удержать ключевые населенные пункты, чтобы затруднить продвижение ВС РФ на запад.Такая тактика по мнению НАТО приведет к тому, что Запад успеет подготовить новую украинскую армию. С этим связаны заявления о том, что следующий "контрнаступ" будет запланирован на весну 2024 года. С этим же связано обучение украинских пилотов на F-16.Повторюсь, ВСУ будут превращать множество населенных пунктов в укрепрайоны. И для их освобождения нам потребуются профессионалы, которые умеют вести боевые действия в условиях городской застройки.- Что ВСУ максимально успеют сделать для подготовки к обороне, если они продолжат до весенней распутицы биться в те же самые населенные пункты?- У Украины есть разные силы. Есть те, кто просто стоит на линии соприкосновения. Есть те, кто удерживает населенные пункты вроде Авдеевки и Гуляйполя. Есть те, кто осуществляет эти безумные штурмы. А есть тыловые города, которые могут подготовить к такого рода обороне. Противник понимает, что огневое превосходство сейчас на стороне российской армии и что украинская линия обороны в любой момент может прорваться.- Теоретически, первым таким городом может стать Купянск. С другой стороны, пока у сторон нет сил и желания устраивать там второй Артемовск.- Чтобы подготовить населенный пункт к обороне, нужно время и материальные ресурсы. Нужно как минимум перегородить улицы и превратить здания в огневые точки. Тот же Артемовск готовили к обороне еще с весны 2022 года. Пока мы штурмовали первую линию украинской обороны в Донбассе, туда завозилось строительное оборудование, рылись окопы, создавались укрепрайоны. Сами жители Артемовска возмущались тем, что возле их домов возводились такие сооружения. Но украинскому командованию было на это наплевать.- Как все же будут развиваться события по Купянску? ВСУ будут держаться до последнего на левом берегу Оскола, уйдут за реку или вообще оставят город?- Этот обмелевший приток Северского Донца вряд ли станет водной преградой, которую мы не преодолеем. Город надо брать в оперативное или полное окружение, чтобы не дать ВСУ возможности осуществлять снабжение и ротацию. Так что в Купянске может произойти сценарий не Артемовска, а Лисичанска. Штурма может и не потребоваться. Враг может оставить город и отойти на позиции, которые сейчас готовятся у Изюма и Балаклеи.- Когда мы сможем более предметно обсуждать этот сценарий?- Сейчас заканчивается летняя кампания. Все ожидают, что распутица и затяжные осенние дожди будут сковывать наступательные действия ВС РФ. Но погода – вещь непредсказуемая. И действия российской армии тоже непредсказуемые. Мы начнем говорить об этом осенью и зимой. Все зависит от того, сможет ли Запад за это время отправить более существенную военную помощь.Сейчас Байден бьется за выделение Киеву очередного пакета военной помощи в размере 24 млрд долларов. Как быстро эта помощь появится на Украине – непонятно. Еще непонятно, доедет ли она до линии соприкосновения, или киевский режим начнет строить "восточный вал" по берегам Днепра?Наше военное командование не читает американские СМИ, которые пытаются спрогнозировать судьбу Украины, ссылаясь на какие-то источники. Оно опирается на информацию нашей разведки.- Вы сказали о военной помощи. Раньше нас пугали "джавелинами" и "байрактарами", потом пугали танками, теперь пугают ракетами и F-16. Почему мы вообще обсуждали возможности противника? Почему мы не обсуждаем то, что есть у нас?- Запад исчерпал большинство своих возможностей по поставкам обычных средств вооружений. F-35 на Украину точно поставлять не будут. Потому что с F-35 связано будущее развитие НАТО и его союзников. Избавиться от разнообразной техники в европейских странах Альянса они могут. Но это избавление идет со скрипом.Европейские страны в начале 2022 года были готовы поставить на Украину что угодно. Они верили, что конфликт закончится очень быстро. Теперь они делают это более осторожно, потому что обещанная им взамен американская техника не поступает такими же темпами, с какими Европа отправляли вооружение на Украину.Поэтому сейчас идет торг между США и Европой, сколько оружия они дадут Украине и сколько взамен американцы дадут оружие им. Именно с этим были связаны формулировки на саммите НАТО в Вильнюсе. В Альянсе сказали, что Киев получит столько оружия, сколько надо сочтет нужным, а не столько, сколько хочет Украина.Поэтому мы увидим разные пакеты военной помощи. Какие-то из них будут маленькими, какие-то – чуть больше. Но в целом до весны 2024 года крупных наступательных операций Украина предпринять не сможет. Она перейдет к обороне и будет сдерживать российскую армию, исходя из того, что ей сейчас поставит Запад, подготавливая реванш в глубоком тылу, надеясь, что ВКС РФ и ракетные войска не обнаружат места сосредоточения техники и склады с боеприпасами к ней.- С точки зрения тактики сейчас Украина сможет противопоставить нам нечто неожиданное?- Несмотря на то, что первая фаза "контрнаступа" провалилась, противник не извлек из этого никаких уроков. Мы ожидали, что в штабах НАТО произойдет разбор полетов и предложат ВСУ поменять тактику, когда они не будут распылять свои силы по линии соприкосновения, а сосредоточатся на направлении главного удара. Но этого не произошло.А когда провалилась вторая фаза "контрнаступа", западные СМИ попытались повесить этот провал на Украину. Мол, зачем вы распыляли силы, надо было собрать их в один кулак и ударить в одном месте. Но даже если бы они попытались продавить наши силы в Работино, Каменском или атаковать Энергодар по дну пересохшего Каховского водохранилища, ничего бы у них не поменялось.Россия уже подготовилась к любому развитию событий. Сосредоточение этих сил не прошло бы без внимания нашей разведки. По местам сосредоточения был бы нанесен массированный удар, и наступление сразу захлебнулось бы.В штабах НАТО нет ни одного сценария военной операции, которую бы они могли бы придумать, чтобы прорвать хотя бы первую линию нашей обороны. В штабах ВСУ такой военной мысли тоже нет. Их возглавляют люди, которые привыкли подчиняться чужим приказам. Собственная инициатива там наказуема. Таких людей удаляли из украинской армии. Там оставляли тех, кто следовал бы указаниям штабов НАТО.- Насколько результат наступления был бы лучше, если бы у Украины было больше авиации и ракет?- Мы уже набили более 462 украинских самолетов. По меркам конфликтов, которые были после Второй мировой войны, это очень большие потери. Даже если бы им нагнали больше авиации, это вряд ли бы в корне изменило ситуацию.Более того, с 2018 года на Украине был увеличен парк авиации. Украина превосходила Народную Милицию ДНР/ЛНР по оружию в шесть раз, а в авиации имела тотальное превосходство. И когда РФ начала СВО, она спасла Донбасс от гарантированного геноцида.Кроме того, у России хорошо развита система ПВО. Она выполнила огромную работу по обнулению не только всей украинской авиации, но и того, что пришло из-за рубежа.Повторюсь, к началу СВО Украина была подготовлена гораздо лучше, чем сейчас. Наш первоначальный воинский контингент уступал противнику по личному составу и вооружениям. Второй раз сделать такое преимущество Запад уже не сможет. Потому что он ставит себя на грань риска военного конфликта с РФ.Если Запад ослабит себя в обычных вооружениях, то это может стать для Запада критическим. Москва четко дала понять, что дальнейшее массированное участие Запада в конфликте она не потерпит. Все "красные линии" пройдены.Поэтому США постепенно выходят из конфликта, пытаясь повесить его на страны Европы. А страны Европы понимают, что конфликт может из регионального стать континентальным. Поэтому они предпринимают усилия, чтобы пожар войны на Украине не полыхнул в сторону запада. Поэтому массированные поставки, которые раньше назывались ленд-лизом, вряд ли будут. Поставки будут таковы, чтобы поддержать горение.- Вы внимательно отслеживали форум "Армия-2023". Нужны ли нам принципиально новые разработки в области вооружений? Или они у нас есть, и важно, чтобы это все было поставлено на промышленный поток?- "Армия-2023" в корне отличалась от "Армии-2023".То, что демонстрировалось на нынешнем форуме, было разработано с учетом опыта СВО. Это касалось не только техники и вооружений. Военно-учебные заведения, которые готовят будущих командиров низшего и среднего командного звена, тоже учитывают опыт СВО. Более того, в этих академиях учатся участники СВО.Россия, как и в годы Великой Отечественной войны, перестраивает оборону на ходу. ВПК выходит на массовое производство необходимых средств вооружения. На той же выставке были заключены контракты на сумму более 400 миллиардов рублей. Более 2,5 тысяч единиц техники и свыше 3 млн боеприпасов к ней по этим контрактам отправились непосредственно в зону СВО.Например, ЗРК "Тор-М2" великолепно показал себя в качестве прикрытия наших войск от любых средств воздушного нападения, от беспилотников до умных ракет StormShadow. Пошли комплексы "Торнадо-С" и боеприпасы к ним. Было закуплено много бронетехники и бортовых комплексов обороны для авиации, чтобы она могла выполнять задачи, не обращая внимания на воздействия переносных ЗРК.Таким образом, в зону СВО пойдет и оружие, и подготовленные специалисты, получившие не только боевой опыт, но и необходимые знания о тактике и оперативном искусстве. Потому что командование планирует стратегические операции, а непосредственную разработку на местах осуществляют командиры среднего и младшего звена.- Вы сказали, что Запад планирует новый "контрнаступ" ВСУ на весну 2024 года. С другой стороны, по нашим оптимистичным прогнозам СВО может закончиться нашей победой тоже к весне 2024 года. Как будут дальше развиваться события?- Мне бы очень хотелось, чтобы СВО закончилась нашей победой в следующем году. Но мы проводим ее необычным способом. Мы пытаемся уменьшить потери гражданского населения и личного состава. Это накладывает на нас определенные ограничения.Во время Великой Отечественной войны мы проводили стремительные операции с огромным количеством людей. В Курской битве с обеих сторон участвовали 4 млн человек. Но и потери у нас были соответствующие.Сейчас у с нашей стороны в боях участвуют гораздо меньше человек. Потери наши гораздо меньше. У Украины потери существенные, но людской ресурс у нее тоже не заканчивается. Поэтому я не могу сказать, что к 9 мая 2024 года все закончится.Россия контролирует только 1/3 Украины. 2/3 ее территории остаются под властью киевского режима. Как долго мы ее будем освобождать – зависит от оперативного искусства нашего командования.

https://ukraina.ru/20211221/1032930528.html

https://ukraina.ru/20230824/1048894239.html

https://ukraina.ru/20230823/1048889609.html

https://ukraina.ru/20230823/1048870860.html

купянск

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

интервью, всу, россия, запад, сша, нато, оружие, купянск, чвк "вагнер", авиация