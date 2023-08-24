ВС РФ уничтожили центр принятия решений ВСУ - Минобороны

"Сегодня ночью Вооруженные силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского и наземного базирования по центру принятия решений вооруженных сил Украины. Цель удара достигнута. Объект поражен", - пояснили в ведомстве, однако не уточнив, что конкретно это была за цель.