ВС РФ уничтожили центр принятия решений ВСУ - Минобороны
13:39 24.08.2023 (обновлено: 13:40 24.08.2023)
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота разведчиков 150 мотострелковой дивизии Южной группы войск в Артемовске
В ночь на четверг Вооруженные силы России уничтожили крылатыми ракетами центр принятия решений ВСУ. Такое сообщение 24 августа распространило Министерство обороны РФ
"Сегодня ночью Вооруженные силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского и наземного базирования по центру принятия решений вооруженных сил Украины. Цель удара достигнута. Объект поражен", - пояснили в ведомстве, однако не уточнив, что конкретно это была за цель.
Украинские Телеграм-каналы пишут, что в ночь на четверг удары были нанесены по Николаевской и Днепропетровской областям.