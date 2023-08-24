Рабочие места, хорошие пенсии и дешёвый газ: за что благодарят Россию под Луганском. Видео - 24.08.2023 Украина.ру
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Рабочие места, хорошие пенсии и дешёвый газ: за что благодарят Россию под Луганском. Видео
Рабочие места, хорошие пенсии и дешёвый газ: за что благодарят Россию под Луганском. Видео - 24.08.2023 Украина.ру
Рабочие места, хорошие пенсии и дешёвый газ: за что благодарят Россию под Луганском. Видео
Беловодский район Луганской Народной Республики в составе России уже почти полтора года. О том, какие настроения у мирных жителей, почему луганчане остро... Украина.ру, 24.08.2023
2023-08-24T09:43
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россия
украина
сво
днр
лнр
луганск
пенсии
газ
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Беловодский район Луганской Народной Республики в составе России уже почти полтора года. О том, какие настроения у мирных жителей, почему луганчане остро нуждаются в русской классике, какие блага цивилизации им стали доступны с приходом России и чего они желают Украине, Вы узнаете из нашего спецрепортажа.
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видео, россия, украина, сво, днр, лнр, луганск, пенсии, газ, видео
Видео, Россия, Украина, СВО, ДНР, ЛНР, Луганск, пенсии, газ

Рабочие места, хорошие пенсии и дешёвый газ: за что благодарят Россию под Луганском. Видео

09:43 24.08.2023
 
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Беловодский район Луганской Народной Республики в составе России уже почти полтора года. О том, какие настроения у мирных жителей, почему луганчане остро нуждаются в русской классике, какие блага цивилизации им стали доступны с приходом России и чего они желают Украине, Вы узнаете из нашего спецрепортажа.
 
ВидеоРоссияУкраинаСВОДНРЛНРЛуганскпенсиигаз
 
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