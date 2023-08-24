https://ukraina.ru/20230824/1048903289.html

Рабочие места, хорошие пенсии и дешёвый газ: за что благодарят Россию под Луганском. Видео

Рабочие места, хорошие пенсии и дешёвый газ: за что благодарят Россию под Луганском. Видео - 24.08.2023 Украина.ру

Рабочие места, хорошие пенсии и дешёвый газ: за что благодарят Россию под Луганском. Видео

Беловодский район Луганской Народной Республики в составе России уже почти полтора года. О том, какие настроения у мирных жителей, почему луганчане остро... Украина.ру, 24.08.2023

2023-08-24T09:43

2023-08-24T09:43

2023-08-24T09:43

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Беловодский район Луганской Народной Республики в составе России уже почти полтора года. О том, какие настроения у мирных жителей, почему луганчане остро нуждаются в русской классике, какие блага цивилизации им стали доступны с приходом России и чего они желают Украине, Вы узнаете из нашего спецрепортажа.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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