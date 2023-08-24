https://ukraina.ru/20230824/1048903289.html
Рабочие места, хорошие пенсии и дешёвый газ: за что благодарят Россию под Луганском. Видео
Рабочие места, хорошие пенсии и дешёвый газ: за что благодарят Россию под Луганском. Видео - 24.08.2023 Украина.ру
Рабочие места, хорошие пенсии и дешёвый газ: за что благодарят Россию под Луганском. Видео
Беловодский район Луганской Народной Республики в составе России уже почти полтора года. О том, какие настроения у мирных жителей, почему луганчане остро... Украина.ру, 24.08.2023
2023-08-24T09:43
2023-08-24T09:43
2023-08-24T09:43
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Беловодский район Луганской Народной Республики в составе России уже почти полтора года. О том, какие настроения у мирных жителей, почему луганчане остро нуждаются в русской классике, какие блага цивилизации им стали доступны с приходом России и чего они желают Украине, Вы узнаете из нашего спецрепортажа.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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