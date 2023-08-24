В Пскове задержали железнодорожного диверсанта, выполнявшего задание СБУ
© Pexels/Aleks Magnussonжелезная дорога рельсы
© Pexels/Aleks Magnusson
В Пскове задержан диверсант, пытавшийся поджечь релейный шкаф на стации "Псков – Товарный" по заданию куратора с Украины. Об этом 24 августа сообщила пресс-служба УФСБ по Псковской области
Следствию известно, что злоумышленник через Телеграм связался с "волонтером украинского общественного гуманитарного проекта", который на самом деле вербовал россиян для совершения диверсий и терактов.
"Следуя указаниям куратора, направленным на срыв перевозок личного состава, вооружения и военной техники Вооруженных сил РФ, фигурант вечером 2 августа 2023 года прибыл на участок железнодорожного пути в Псковском районе и разводным гаечным ключом попытался вскрыть релейный шкаф для его дальнейшего уничтожения путем поджога", - уточняется в сообщении ведомства.
Злоумышленника задержали, ему грозит до 20 лет лишения свободы по статье "Диверсия".
В последние месяцы ФСБ регулярно сообщает о задержании на территории России агентов киевского режима. Так, 17 августа в Луганской Народной республике был арестован гражданин Украины, собиравший сведения о местах дислокации военнослужащих ВС РФ и военной техники Народной Милиции региона.
В тот же день на Дальнем Востоке был задержан командир отряда территориальной обороны ВСУ, который также получил от сотрудника СБУ задание по сбору информации военного характера.
Двумя днями ранее в Крыму сотрудники ФСБ арестовали сторонника украинских националистов, передававшего СБУ информацию о транзите военных грузов в зону спецоперации.
Также злоумышленник готовил диверсию на железной дороге, что было подтверждено при обыске его схрона, в котором нашли пластичное взрывчатое вещество массой около одного килограмма в тротиловом эквиваленте.
В понедельник, 21 августа, был арестован один из экс- руководителей Одесской железной дороги, который "спланировал и организовал повреждение стрелочных переводов железнодорожной станции Херсон, сделав их непригодными для эксплуатации".
21 августа, 16:55ФСБ поймала высокопоставленного "стрелочника"-диверсанта в ХерсонеСотрудники ФСБ задержали одного из руководителей Одесской железной дороги. Его подозревают в организации диверсии на железнодорожной станции Херсон в феврале 2022 года. Об этом 21 августа сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ
В тот же день в Ростовской области была задержана гражданка Украины, собиравшая сведения о местах расположения ПВО и перемещении военной техники РФ.