В Пскове задержали железнодорожного диверсанта, выполнявшего задание СБУ - 24.08.2023 Украина.ру
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В Пскове задержали железнодорожного диверсанта, выполнявшего задание СБУ
В Пскове задержали железнодорожного диверсанта, выполнявшего задание СБУ - 24.08.2023 Украина.ру
В Пскове задержали железнодорожного диверсанта, выполнявшего задание СБУ
В Пскове задержан диверсант, пытавшийся поджечь релейный шкаф на стации "Псков – Товарный" по заданию куратора с Украины. Об этом 24 августа сообщила пресс-служба УФСБ по Псковской области
2023-08-24T09:42
2023-08-24T09:42
новости
диверсанты
сбу
задержание
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Следствию известно, что злоумышленник через Телеграм связался с "волонтером украинского общественного гуманитарного проекта", который на самом деле вербовал россиян для совершения диверсий и терактов.Злоумышленника задержали, ему грозит до 20 лет лишения свободы по статье "Диверсия".В последние месяцы ФСБ регулярно сообщает о задержании на территории России агентов киевского режима. Так, 17 августа в Луганской Народной республике был арестован гражданин Украины, собиравший сведения о местах дислокации военнослужащих ВС РФ и военной техники Народной Милиции региона.В тот же день на Дальнем Востоке был задержан командир отряда территориальной обороны ВСУ, который также получил от сотрудника СБУ задание по сбору информации военного характера.Двумя днями ранее в Крыму сотрудники ФСБ арестовали сторонника украинских националистов, передававшего СБУ информацию о транзите военных грузов в зону спецоперации.Также злоумышленник готовил диверсию на железной дороге, что было подтверждено при обыске его схрона, в котором нашли пластичное взрывчатое вещество массой около одного килограмма в тротиловом эквиваленте.В понедельник, 21 августа, был арестован один из экс- руководителей Одесской железной дороги, который "спланировал и организовал повреждение стрелочных переводов железнодорожной станции Херсон, сделав их непригодными для эксплуатации".В тот же день в Ростовской области была задержана гражданка Украины, собиравшая сведения о местах расположения ПВО и перемещении военной техники РФ.
https://ukraina.ru/20230821/1048844714.html
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новости, диверсанты, сбу, задержание, псков
Новости, диверсанты, СБУ, задержание, Псков

В Пскове задержали железнодорожного диверсанта, выполнявшего задание СБУ

09:42 24.08.2023
 
© Pexels/Aleks Magnussonжелезная дорога рельсы
железная дорога рельсы
© Pexels/Aleks Magnusson
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В Пскове задержан диверсант, пытавшийся поджечь релейный шкаф на стации "Псков – Товарный" по заданию куратора с Украины. Об этом 24 августа сообщила пресс-служба УФСБ по Псковской области
Следствию известно, что злоумышленник через Телеграм связался с "волонтером украинского общественного гуманитарного проекта", который на самом деле вербовал россиян для совершения диверсий и терактов.
"Следуя указаниям куратора, направленным на срыв перевозок личного состава, вооружения и военной техники Вооруженных сил РФ, фигурант вечером 2 августа 2023 года прибыл на участок железнодорожного пути в Псковском районе и разводным гаечным ключом попытался вскрыть релейный шкаф для его дальнейшего уничтожения путем поджога", - уточняется в сообщении ведомства.
Злоумышленника задержали, ему грозит до 20 лет лишения свободы по статье "Диверсия".
В последние месяцы ФСБ регулярно сообщает о задержании на территории России агентов киевского режима. Так, 17 августа в Луганской Народной республике был арестован гражданин Украины, собиравший сведения о местах дислокации военнослужащих ВС РФ и военной техники Народной Милиции региона.
В тот же день на Дальнем Востоке был задержан командир отряда территориальной обороны ВСУ, который также получил от сотрудника СБУ задание по сбору информации военного характера.
Двумя днями ранее в Крыму сотрудники ФСБ арестовали сторонника украинских националистов, передававшего СБУ информацию о транзите военных грузов в зону спецоперации.
Также злоумышленник готовил диверсию на железной дороге, что было подтверждено при обыске его схрона, в котором нашли пластичное взрывчатое вещество массой около одного килограмма в тротиловом эквиваленте.
В понедельник, 21 августа, был арестован один из экс- руководителей Одесской железной дороги, который "спланировал и организовал повреждение стрелочных переводов железнодорожной станции Херсон, сделав их непригодными для эксплуатации".
Строительство железнодорожной части Крымского моста - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
21 августа, 16:55
ФСБ поймала высокопоставленного "стрелочника"-диверсанта в ХерсонеСотрудники ФСБ задержали одного из руководителей Одесской железной дороги. Его подозревают в организации диверсии на железнодорожной станции Херсон в феврале 2022 года. Об этом 21 августа сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ
В тот же день в Ростовской области была задержана гражданка Украины, собиравшая сведения о местах расположения ПВО и перемещении военной техники РФ.
ФСБ РФ пресекла деятельность террористической организации в Калужской области
21 августа, 17:53
Следила за танками и ПВО: украинскую шпионку поймали в Ростовской областиПодозреваемая передавала по телефону сведения о перемещении российской военной техники
 
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